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На Херсонском направлении у озера Круглик уничтожили десант ВСУ
На Херсонском направлении у озера Круглик уничтожили десант ВСУ - РИА Новости, 01.02.2023
На Херсонском направлении у озера Круглик уничтожили десант ВСУ
Российские войска на Херсонском направлении уничтожили украинский десант численностью до десяти человек, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:44
2023-02-01T14:44
2023-02-01T15:02
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российские войска на Херсонском направлении уничтожили украинский десант численностью до десяти человек, сообщило Министерство обороны."На херсонском направлении в районе озера Круглик уничтожены две моторные лодки и до 10 человек десанта ВСУ", - говорится в сообщении.Кроме того, как сообщило Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная гаубица "Гвоздика" и три склада боеприпасов украинских войск в районах населенных пунктов Гавриловка и Антоновка Херсонской области.
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россия, вооруженные силы украины, херсонская область , в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , В мире
14:44 01.02.2023 (обновлено: 15:02 01.02.2023)
На Херсонском направлении у озера Круглик уничтожили десант ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении ВС России до десяти десантников ВСУ у озера Круглик