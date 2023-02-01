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На Херсонском направлении у озера Круглик уничтожили десант ВСУ

На Херсонском направлении у озера Круглик уничтожили десант ВСУ - РИА Новости, 01.02.2023

На Херсонском направлении у озера Круглик уничтожили десант ВСУ

Российские войска на Херсонском направлении уничтожили украинский десант численностью до десяти человек, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T14:44

2023-02-01T14:44

2023-02-01T15:02

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российские войска на Херсонском направлении уничтожили украинский десант численностью до десяти человек, сообщило Министерство обороны."На херсонском направлении в районе озера Круглик уничтожены две моторные лодки и до 10 человек десанта ВСУ", - говорится в сообщении.Кроме того, как сообщило Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная гаубица "Гвоздика" и три склада боеприпасов украинских войск в районах населенных пунктов Гавриловка и Антоновка Херсонской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, херсонская область , в мире