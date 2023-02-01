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В Мьянме продлили режим чрезвычайного положения и полномочия ее лидера - РИА Новости, 01.02.2023
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В Мьянме продлили режим чрезвычайного положения и полномочия ее лидера
В Мьянме продлили режим чрезвычайного положения и полномочия ее лидера - РИА Новости, 01.02.2023
В Мьянме продлили режим чрезвычайного положения и полномочия ее лидера
Полномочия руководителя Мьянмы Мин Аун Хлайна продлены Советом национальной обороны и безопасности еще на полгода, сообщило гостелевидение Мьянмы Myawaddy во... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T16:50
2023-02-01T16:50
в мире
мьянма
мин аун хлайн
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Полномочия руководителя Мьянмы Мин Аун Хлайна продлены Советом национальной обороны и безопасности еще на полгода, сообщило гостелевидение Мьянмы Myawaddy во вторую годовщину возвращения военных к власти в этой стране. "Согласно статье 419 Конституции Республики Союз Мьянма, все полномочия по управлению государством вновь передаются председателю Государственного административного совета, верховному главнокомандующему старшему генералу Мин Аунг Хлайну", - сообщило Myawaddy. Такое решение объясняется тем, что "мир и стабильность в стране не восстановлены до нормального уровня". "В соответствии со статьей 425 конституции период чрезвычайного положения будет продлен еще на шесть месяцев, а в соответствии со статьей 419 Конституции все полномочия по управлению государством на следующие шесть месяцев начиная с 1 февраля по-прежнему будут возложены на председателя Государственного административного совета, верховного главнокомандующего старшего генерала Мин Аунг Хлайна", - сообщило телевидение. Решение об этом принял Совет национальной обороны и безопасности, заседание которого состоялось накануне, подчеркнул телеканал. Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля 2021 года, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.
https://ria.ru/20221205/myanma-1836317241.html
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в мире, мьянма, мин аун хлайн
В мире, Мьянма, Мин Аун Хлайн
16:50 01.02.2023
 
В Мьянме продлили режим чрезвычайного положения и полномочия ее лидера

Совет национальной обороны Мьянмы продлил на полгода полномочия Мин Аун Хлайна

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВоенный лидер Мьянмы, председатель Государственного административного совета и главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлайн
Военный лидер Мьянмы, председатель Государственного административного совета и главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлайн - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Военный лидер Мьянмы, председатель Государственного административного совета и главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлайн. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Полномочия руководителя Мьянмы Мин Аун Хлайна продлены Советом национальной обороны и безопасности еще на полгода, сообщило гостелевидение Мьянмы Myawaddy во вторую годовщину возвращения военных к власти в этой стране.
"Согласно статье 419 Конституции Республики Союз Мьянма, все полномочия по управлению государством вновь передаются председателю Государственного административного совета, верховному главнокомандующему старшему генералу Мин Аунг Хлайну", - сообщило Myawaddy. Такое решение объясняется тем, что "мир и стабильность в стране не восстановлены до нормального уровня".
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"В соответствии со статьей 425 конституции период чрезвычайного положения будет продлен еще на шесть месяцев, а в соответствии со статьей 419 Конституции все полномочия по управлению государством на следующие шесть месяцев начиная с 1 февраля по-прежнему будут возложены на председателя Государственного административного совета, верховного главнокомандующего старшего генерала Мин Аунг Хлайна", - сообщило телевидение.
Решение об этом принял Совет национальной обороны и безопасности, заседание которого состоялось накануне, подчеркнул телеканал.
Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля 2021 года, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.
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