https://ria.ru/20230201/myanma-1849019238.html

В Мьянме продлили режим чрезвычайного положения и полномочия ее лидера

В Мьянме продлили режим чрезвычайного положения и полномочия ее лидера - РИА Новости, 01.02.2023

В Мьянме продлили режим чрезвычайного положения и полномочия ее лидера

Полномочия руководителя Мьянмы Мин Аун Хлайна продлены Советом национальной обороны и безопасности еще на полгода, сообщило гостелевидение Мьянмы Myawaddy во... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T16:50

2023-02-01T16:50

2023-02-01T16:50

в мире

мьянма

мин аун хлайн

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Полномочия руководителя Мьянмы Мин Аун Хлайна продлены Советом национальной обороны и безопасности еще на полгода, сообщило гостелевидение Мьянмы Myawaddy во вторую годовщину возвращения военных к власти в этой стране. "Согласно статье 419 Конституции Республики Союз Мьянма, все полномочия по управлению государством вновь передаются председателю Государственного административного совета, верховному главнокомандующему старшему генералу Мин Аунг Хлайну", - сообщило Myawaddy. Такое решение объясняется тем, что "мир и стабильность в стране не восстановлены до нормального уровня". "В соответствии со статьей 425 конституции период чрезвычайного положения будет продлен еще на шесть месяцев, а в соответствии со статьей 419 Конституции все полномочия по управлению государством на следующие шесть месяцев начиная с 1 февраля по-прежнему будут возложены на председателя Государственного административного совета, верховного главнокомандующего старшего генерала Мин Аунг Хлайна", - сообщило телевидение. Решение об этом принял Совет национальной обороны и безопасности, заседание которого состоялось накануне, подчеркнул телеканал. Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля 2021 года, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.

https://ria.ru/20221205/myanma-1836317241.html

https://ria.ru/20220913/myanma-1816369850.html

мьянма

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мьянма, мин аун хлайн