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Россияне рассказали, в каких условиях чаще всего слушают музыку - РИА Новости, 01.02.2023
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Россияне рассказали, в каких условиях чаще всего слушают музыку
Россияне рассказали, в каких условиях чаще всего слушают музыку - РИА Новости, 01.02.2023
Россияне рассказали, в каких условиях чаще всего слушают музыку
Россияне чаще всего предпочитают слушать музыку пока едут в машине (34%) и делают домашние дела (23%), среди других популярных вариантов - в общественном... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T05:38
2023-02-01T05:38
общество
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россияне чаще всего предпочитают слушать музыку пока едут в машине (34%) и делают домашние дела (23%), среди других популярных вариантов - в общественном транспорте и при занятиях спортом, говорится в совместном исследовании аналитиков медиахолдинга Rambler&amp;Co и HiFi-стриминга "Звук", которое есть у РИА Новости. "Респонденты рассказали, что чаще всего включают музыку в машине (34%)... Участники опроса также отметили, что часто включают аудио во время домашних дел – 23%. У 12% присутствует фоновое прослушивание", - выяснили аналитики, опросив 17-25 января 2023 года 370 тысяч россиян, из которых 74% мужчин и 26% женщин. Каждый десятый участник исследования (10%) слушает музыку в наушниках, пока едет в общественном транспорте. Также россияне включают музыку во время работы (7%), перед сном (6%), во время пеших прогулок (5%) и занятий спортом (3%). При этом самыми популярными устройствами для прослушивания оказались динамики автомобиля и наушники, связанные со смартфоном - их выбрали по 32% респондентов. Еще 21% пользуются внешней аудиосистемой, 8% - включают музыку на ноутбуке, 7% - используют портативные колонки, добавили аналитики. Большинство (44%) выбирают музыку по настроению, слушают персональные подборки или случайные треки новых исполнителей, а треть (27%) выбирают собственные плейлисты. "Еще 12% ищут музыку конкретного исполнителя, 9% – конкретные альбомы. 8% доверяют аудиосервисам и всецело разделяют рекомендации любимого музыкального приложения", - отмечается в исследовании. Кроме музыки россияне слушают радио (57%), аудиокниги (17%), подкасты (8%), аудиоспектакли (3%) и ходят на концерты (15%), заключили аналитики.
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общество, россия
Общество, Россия
05:38 01.02.2023
 
Россияне рассказали, в каких условиях чаще всего слушают музыку

Rambler&Co: более половины россиян слушают музыку в машине или во время домашних дел

© Depositphotos.com / sergey_causeloveДевушка в наушниках
Девушка в наушниках - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Depositphotos.com / sergey_causelove
Девушка в наушниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россияне чаще всего предпочитают слушать музыку пока едут в машине (34%) и делают домашние дела (23%), среди других популярных вариантов - в общественном транспорте и при занятиях спортом, говорится в совместном исследовании аналитиков медиахолдинга Rambler&Co и HiFi-стриминга "Звук", которое есть у РИА Новости.
"Респонденты рассказали, что чаще всего включают музыку в машине (34%)... Участники опроса также отметили, что часто включают аудио во время домашних дел – 23%. У 12% присутствует фоновое прослушивание", - выяснили аналитики, опросив 17-25 января 2023 года 370 тысяч россиян, из которых 74% мужчин и 26% женщин.
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Каждый десятый участник исследования (10%) слушает музыку в наушниках, пока едет в общественном транспорте. Также россияне включают музыку во время работы (7%), перед сном (6%), во время пеших прогулок (5%) и занятий спортом (3%).
При этом самыми популярными устройствами для прослушивания оказались динамики автомобиля и наушники, связанные со смартфоном - их выбрали по 32% респондентов. Еще 21% пользуются внешней аудиосистемой, 8% - включают музыку на ноутбуке, 7% - используют портативные колонки, добавили аналитики.
Большинство (44%) выбирают музыку по настроению, слушают персональные подборки или случайные треки новых исполнителей, а треть (27%) выбирают собственные плейлисты. "Еще 12% ищут музыку конкретного исполнителя, 9% – конкретные альбомы. 8% доверяют аудиосервисам и всецело разделяют рекомендации любимого музыкального приложения", - отмечается в исследовании.
Кроме музыки россияне слушают радио (57%), аудиокниги (17%), подкасты (8%), аудиоспектакли (3%) и ходят на концерты (15%), заключили аналитики.
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