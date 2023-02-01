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ЧВК "Моцарт" изменит название

ЧВК "Моцарт" изменит название - РИА Новости, 01.02.2023

ЧВК "Моцарт" изменит название

Американская частная военная компания (ЧВК) "Моцарт" прекращает деятельность на Украине под этим названием, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T11:52

2023-02-01T11:52

2023-02-01T12:32

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американская частная военная компания (ЧВК) "Моцарт" прекращает деятельность на Украине под этим названием, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на основателя организации Эндрю Мильбурна. Однако, основатель компании добавил, что хоть ЧВК "Моцарт" больше нет, "люди останутся" под новым названием. В конце января издание The Telegraph со ссылкой на Мильбурна заявило, что компания, принимающая участие в боевых действиях на стороне Киева, надеется получить контракт от ВСУ на "обучение военных" и планирует консультироваться с Вашингтоном по поводу участия в конфликтах.В ноябре официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 государств. По ее словам, это увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целю освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230123/ssora-1846932411.html

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