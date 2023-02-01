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ЛЭП переустроили для строительства северного дублера Кутузовского проспекта - РИА Новости, 01.02.2023
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ЛЭП переустроили для строительства северного дублера Кутузовского проспекта
ЛЭП переустроили для строительства северного дублера Кутузовского проспекта - РИА Новости, 01.02.2023
ЛЭП переустроили для строительства северного дублера Кутузовского проспекта
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили переустройство участков высоковольтных линий электропередачи для строительства северного дублера... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T09:54
2023-02-01T09:54
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
кутузовский проспект
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили переустройство участков высоковольтных линий электропередачи для строительства северного дублера Кутузовского проспекта в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Отмечается, что энергетики повысили габариты воздушной линии электропередачи, установив новые опоры высотой 40 метров вместо старых решетчатых высотой 25 метров, для увеличения расстояния между новой автомагистралью и проводами. "В рамках проекта проведена реконструкция четырех кабельно-воздушных линий 110 кВ – "Фили-Мазилово 1 и 2", "Очаково-Ходынка" и "Очаково-Фили", - говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, кутузовский проспект, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Кутузовский проспект, Петр Бирюков, Москва
09:54 01.02.2023
 
ЛЭП переустроили для строительства северного дублера Кутузовского проспекта

Бирюков: ЛЭП переустроили для строительства северного дублера Кутузовского проспекта

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Парк Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили переустройство участков высоковольтных линий электропередачи для строительства северного дублера Кутузовского проспекта в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Столичные энергетики провели комплекс работ по переустройству участков высоковольтных линий электропередачи, которые проходят в зоне строительства северного дублера Кутузовского проспекта. Новая вылетная магистраль позволит разгрузить Кутузовский проспект и Можайское шоссе, в целом улучшить транспортную ситуацию на западе столицы", – цитируют Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что энергетики повысили габариты воздушной линии электропередачи, установив новые опоры высотой 40 метров вместо старых решетчатых высотой 25 метров, для увеличения расстояния между новой автомагистралью и проводами.
"В рамках проекта проведена реконструкция четырех кабельно-воздушных линий 110 кВ – "Фили-Мазилово 1 и 2", "Очаково-Ходынка" и "Очаково-Фили", - говорится в сообщении.
Коллектор электросетей - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
09:49Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве около 700 км воздушных линий убрали под землю
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыКутузовский проспектПетр БирюковМосква
 
 
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