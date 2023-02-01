https://ria.ru/20230201/moskva-1848864009.html

ЛЭП переустроили для строительства северного дублера Кутузовского проспекта

ЛЭП переустроили для строительства северного дублера Кутузовского проспекта - РИА Новости, 01.02.2023

ЛЭП переустроили для строительства северного дублера Кутузовского проспекта

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили переустройство участков высоковольтных линий электропередачи для строительства северного дублера... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T09:54

2023-02-01T09:54

2023-02-01T09:54

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

кутузовский проспект

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили переустройство участков высоковольтных линий электропередачи для строительства северного дублера Кутузовского проспекта в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Отмечается, что энергетики повысили габариты воздушной линии электропередачи, установив новые опоры высотой 40 метров вместо старых решетчатых высотой 25 метров, для увеличения расстояния между новой автомагистралью и проводами. "В рамках проекта проведена реконструкция четырех кабельно-воздушных линий 110 кВ – "Фили-Мазилово 1 и 2", "Очаково-Ходынка" и "Очаково-Фили", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230201/moskva-1848862789.html

кутузовский проспект

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, кутузовский проспект, петр бирюков, москва