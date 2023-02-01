ЛЭП переустроили для строительства северного дублера Кутузовского проспекта
Бирюков: ЛЭП переустроили для строительства северного дублера Кутузовского проспекта
Парк Победы на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили переустройство участков высоковольтных линий электропередачи для строительства северного дублера Кутузовского проспекта в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Столичные энергетики провели комплекс работ по переустройству участков высоковольтных линий электропередачи, которые проходят в зоне строительства северного дублера Кутузовского проспекта. Новая вылетная магистраль позволит разгрузить Кутузовский проспект и Можайское шоссе, в целом улучшить транспортную ситуацию на западе столицы", – цитируют Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что энергетики повысили габариты воздушной линии электропередачи, установив новые опоры высотой 40 метров вместо старых решетчатых высотой 25 метров, для увеличения расстояния между новой автомагистралью и проводами.
"В рамках проекта проведена реконструкция четырех кабельно-воздушных линий 110 кВ – "Фили-Мазилово 1 и 2", "Очаково-Ходынка" и "Очаково-Фили", - говорится в сообщении.