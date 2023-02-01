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МИД Турции выступил против вхождения военных судов в Черное море

МИД Турции выступил против вхождения военных судов в Черное море - РИА Новости, 01.02.2023

МИД Турции выступил против вхождения военных судов в Черное море

Турция неукоснительно выполняет требования Конвенции Монтрё, выступает против разрастания войн в регионе и вхождения новых военных судов в Черное море, заявил... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T09:18

2023-02-01T09:18

2023-02-01T09:18

в мире

турция

черное море

мевлют чавушоглу

анкара (провинция)

нато

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АНКАРА, 1 фев – РИА Новости. Турция неукоснительно выполняет требования Конвенции Монтрё, выступает против разрастания войн в регионе и вхождения новых военных судов в Черное море, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. "Мы призывали и призываем стороны к налаживанию контактов. У Анкары прекрасные отношения с обоими государствами. Именно поэтому, мы не поддержали санкции. Однако, конечно же, отвергаем войну, неукоснительно выполняя требования Конвенции Монтрё. И даже пошли еще дальше, призвав в качестве члена НАТО, к диалогу с Москвой", - сказал Чавушоглу, слова которого приводит агентство Aнадолу. Глава турецкого МИД подчеркнул, что "Анкара выступает против разрастания войн в регионе и против вхождения новых военных судов в Чёрное море". Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.

https://ria.ru/20230131/mir-1848693580.html

турция

черное море

анкара (провинция)

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в мире, турция, черное море, мевлют чавушоглу, анкара (провинция), нато