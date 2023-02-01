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МИД Турции выступил против вхождения военных судов в Черное море - РИА Новости, 01.02.2023
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МИД Турции выступил против вхождения военных судов в Черное море
МИД Турции выступил против вхождения военных судов в Черное море - РИА Новости, 01.02.2023
МИД Турции выступил против вхождения военных судов в Черное море
Турция неукоснительно выполняет требования Конвенции Монтрё, выступает против разрастания войн в регионе и вхождения новых военных судов в Черное море, заявил... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T09:18
2023-02-01T09:18
в мире
турция
черное море
мевлют чавушоглу
анкара (провинция)
нато
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АНКАРА, 1 фев – РИА Новости. Турция неукоснительно выполняет требования Конвенции Монтрё, выступает против разрастания войн в регионе и вхождения новых военных судов в Черное море, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. "Мы призывали и призываем стороны к налаживанию контактов. У Анкары прекрасные отношения с обоими государствами. Именно поэтому, мы не поддержали санкции. Однако, конечно же, отвергаем войну, неукоснительно выполняя требования Конвенции Монтрё. И даже пошли еще дальше, призвав в качестве члена НАТО, к диалогу с Москвой", - сказал Чавушоглу, слова которого приводит агентство Aнадолу. Глава турецкого МИД подчеркнул, что "Анкара выступает против разрастания войн в регионе и против вхождения новых военных судов в Чёрное море". Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.
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турция
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в мире, турция, черное море, мевлют чавушоглу, анкара (провинция), нато
В мире, Турция, Черное море, Мевлют Чавушоглу, Анкара (провинция), НАТО
09:18 01.02.2023
 
МИД Турции выступил против вхождения военных судов в Черное море

Глава МИД Чавушоглу: Турция выступает против вхождения новых военных судов в Черное море

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСудно у берега Черного моря
Судно у берега Черного моря - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Судно у берега Черного моря. Архивное фото
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АНКАРА, 1 фев – РИА Новости. Турция неукоснительно выполняет требования Конвенции Монтрё, выступает против разрастания войн в регионе и вхождения новых военных судов в Черное море, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
"Мы призывали и призываем стороны к налаживанию контактов. У Анкары прекрасные отношения с обоими государствами. Именно поэтому, мы не поддержали санкции. Однако, конечно же, отвергаем войну, неукоснительно выполняя требования Конвенции Монтрё. И даже пошли еще дальше, призвав в качестве члена НАТО, к диалогу с Москвой", - сказал Чавушоглу, слова которого приводит агентство Aнадолу.
Глава турецкого МИД подчеркнул, что "Анкара выступает против разрастания войн в регионе и против вхождения новых военных судов в Чёрное море".
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 15:06Специальная военная операция на Украине
Односторонний мир на Украине не примут ни Киев, ни Москва, заявил Чавушоглу
 
В миреТурцияЧерное мореМевлют ЧавушоглуАнкара (провинция)НАТО
 
 
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