https://ria.ru/20230201/more-1848856203.html
МИД Турции выступил против вхождения военных судов в Черное море
МИД Турции выступил против вхождения военных судов в Черное море - РИА Новости, 01.02.2023
МИД Турции выступил против вхождения военных судов в Черное море
Турция неукоснительно выполняет требования Конвенции Монтрё, выступает против разрастания войн в регионе и вхождения новых военных судов в Черное море, заявил... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T09:18
2023-02-01T09:18
2023-02-01T09:18
в мире
турция
черное море
мевлют чавушоглу
анкара (провинция)
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845950045_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_bbe979ddeb5ed9e71f506fc7d2a5d1a0.jpg
АНКАРА, 1 фев – РИА Новости. Турция неукоснительно выполняет требования Конвенции Монтрё, выступает против разрастания войн в регионе и вхождения новых военных судов в Черное море, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. "Мы призывали и призываем стороны к налаживанию контактов. У Анкары прекрасные отношения с обоими государствами. Именно поэтому, мы не поддержали санкции. Однако, конечно же, отвергаем войну, неукоснительно выполняя требования Конвенции Монтрё. И даже пошли еще дальше, призвав в качестве члена НАТО, к диалогу с Москвой", - сказал Чавушоглу, слова которого приводит агентство Aнадолу. Глава турецкого МИД подчеркнул, что "Анкара выступает против разрастания войн в регионе и против вхождения новых военных судов в Чёрное море". Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.
https://ria.ru/20230131/mir-1848693580.html
турция
черное море
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845950045_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6f0defab0e85803c7c2573dd52f83379.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, черное море, мевлют чавушоглу, анкара (провинция), нато
В мире, Турция, Черное море, Мевлют Чавушоглу, Анкара (провинция), НАТО
МИД Турции выступил против вхождения военных судов в Черное море
Глава МИД Чавушоглу: Турция выступает против вхождения новых военных судов в Черное море