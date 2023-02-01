https://ria.ru/20230201/miting-1848954992.html

В Греции пройдет митинг против захода в порт Пирей авианосца "Джордж Буш"

В Греции пройдет митинг против захода в порт Пирей авианосца "Джордж Буш" - РИА Новости, 01.02.2023

В Греции пройдет митинг против захода в порт Пирей авианосца "Джордж Буш"

Греческие коммунисты проведут в субботу митинг против захода в порт Пирей американского авианосца USS George H. W. Bush, сообщает информационный портал 902.gr... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T14:04

2023-02-01T14:04

2023-02-01T15:25

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пирея

греция

сша

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АФИНЫ, 1 фев — РИА Новости. Греческие коммунисты проведут в субботу митинг против захода в порт Пирей американского авианосца USS George H. W. Bush, сообщает информационный портал 902.gr Компартии страны. Корабль с сентября прошлого года находится в Средиземном море и должен пришвартоваться в порту 3 февраля. В начале октября 2022 года авианосец был в порту Суда на Крите. "Американо-натовский авианосец нежелателен. Призываем всех выйти на митинг 4 февраля", — сказано в обращении пирейского отделения Компартии. По мнению коммунистов, заход боевого корабля сделает народ Греции и регион потенциальной "мишенью для возмездия". При этом за непомерные военные расходы, касающиеся планов НАТО, а не защиты суверенитета, расплачивается народ, говорится в сообщении на портале.Они также потребовали закрыть все военные базы НАТО и США в Греции, которые используются как "плацдарм для войны".Накануне премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время визита в Японию сообщил, что Греция не будет поставлять танки Leopard 2 на Украину. По словам политика, страна хочет поддерживать Киев и дальше, но не за счет "оборонных возможностей".

https://ria.ru/20221227/avianosets-1841703499.html

https://ria.ru/20230131/protesty-1848788354.html

пирея

греция

сша

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, пирея, греция, сша, нато, евросоюз, европа