https://ria.ru/20230201/miting-1848954992.html
В Греции пройдет митинг против захода в порт Пирей авианосца "Джордж Буш"
В Греции пройдет митинг против захода в порт Пирей авианосца "Джордж Буш" - РИА Новости, 01.02.2023
В Греции пройдет митинг против захода в порт Пирей авианосца "Джордж Буш"
Греческие коммунисты проведут в субботу митинг против захода в порт Пирей американского авианосца USS George H. W. Bush, сообщает информационный портал 902.gr... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:04
2023-02-01T14:04
2023-02-01T15:25
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сша
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АФИНЫ, 1 фев — РИА Новости. Греческие коммунисты проведут в субботу митинг против захода в порт Пирей американского авианосца USS George H. W. Bush, сообщает информационный портал 902.gr Компартии страны. Корабль с сентября прошлого года находится в Средиземном море и должен пришвартоваться в порту 3 февраля. В начале октября 2022 года авианосец был в порту Суда на Крите. "Американо-натовский авианосец нежелателен. Призываем всех выйти на митинг 4 февраля", — сказано в обращении пирейского отделения Компартии. По мнению коммунистов, заход боевого корабля сделает народ Греции и регион потенциальной "мишенью для возмездия". При этом за непомерные военные расходы, касающиеся планов НАТО, а не защиты суверенитета, расплачивается народ, говорится в сообщении на портале.Они также потребовали закрыть все военные базы НАТО и США в Греции, которые используются как "плацдарм для войны".Накануне премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время визита в Японию сообщил, что Греция не будет поставлять танки Leopard 2 на Украину. По словам политика, страна хочет поддерживать Киев и дальше, но не за счет "оборонных возможностей".
https://ria.ru/20221227/avianosets-1841703499.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, пирея, греция, сша, нато, евросоюз, европа
В мире, Пирея, Греция, США, НАТО, Евросоюз, Европа
14:04 01.02.2023 (обновлено: 15:25 01.02.2023)
В Греции пройдет митинг против захода в порт Пирей авианосца "Джордж Буш"
В Греции пройдет митинг против захода в порт Пирей американского авианосца "Джордж Буш"
АФИНЫ, 1 фев — РИА Новости.
Греческие коммунисты проведут в субботу митинг против захода в порт Пирей американского авианосца USS George H. W. Bush, сообщает информационный портал 902.gr
Компартии страны.
Корабль с сентября прошлого года находится в Средиземном море и должен пришвартоваться в порту 3 февраля. В начале октября 2022 года авианосец был в порту Суда на Крите.
"Американо-натовский авианосец нежелателен. Призываем всех выйти на митинг 4 февраля", — сказано в обращении пирейского отделения Компартии.
По мнению коммунистов, заход боевого корабля сделает народ Греции и регион потенциальной "мишенью для возмездия". При этом за непомерные военные расходы, касающиеся планов НАТО, а не защиты суверенитета, расплачивается народ, говорится в сообщении на портале.
"Люди видят, что их доходы исчезают, они сталкиваются с дороговизной и энергетической бедностью, они чувствуют "на своей шкуре" последствия политики правительств и ЕС в области здравоохранения, образования и так далее", — заявили члены партии.
Они также потребовали закрыть все военные базы НАТО и США в Греции, которые используются как "плацдарм для войны".
Накануне премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время визита в Японию сообщил, что Греция не будет поставлять танки Leopard 2 на Украину. По словам политика, страна хочет поддерживать Киев и дальше, но не за счет "оборонных возможностей".