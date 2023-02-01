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Антонов назвал конфликт на Украине частью борьбы за новый миропорядок - РИА Новости, 01.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/miroporyadok-1849106333.html
Антонов назвал конфликт на Украине частью борьбы за новый миропорядок
Антонов назвал конфликт на Украине частью борьбы за новый миропорядок - РИА Новости, 01.02.2023
Антонов назвал конфликт на Украине частью борьбы за новый миропорядок
Происходящее сегодня на Украине - это часть глобальной борьбы за новый миропорядок, контуры которого лишь становятся видны, заявил посол РФ в США Анатолий... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T23:24
2023-02-01T23:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
анатолий антонов
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Происходящее сегодня на Украине - это часть глобальной борьбы за новый миропорядок, контуры которого лишь становятся видны, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. "То, что происходит сегодня на украинской территории, - это часть глобальной борьбы за новый миропорядок, сегодня видны лишь его контуры", - сказал Антонов в эфире программы "Большая игра". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, украина, россия, сша, анатолий антонов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Анатолий Антонов, Владимир Путин
23:24 01.02.2023
 
Антонов назвал конфликт на Украине частью борьбы за новый миропорядок

Посол Антонов назвал происходящее на Украине частью борьбы за новый миропорядок

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Происходящее сегодня на Украине - это часть глобальной борьбы за новый миропорядок, контуры которого лишь становятся видны, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"То, что происходит сегодня на украинской территории, - это часть глобальной борьбы за новый миропорядок, сегодня видны лишь его контуры", - сказал Антонов в эфире программы "Большая игра".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 23:16Специальная военная операция на Украине
Антонов: США не хотят дипломатического урегулирования конфликта на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШААнатолий АнтоновВладимир Путин
 
 
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