https://ria.ru/20230201/miroporyadok-1849106333.html

Антонов назвал конфликт на Украине частью борьбы за новый миропорядок

Антонов назвал конфликт на Украине частью борьбы за новый миропорядок - РИА Новости, 01.02.2023

Антонов назвал конфликт на Украине частью борьбы за новый миропорядок

Происходящее сегодня на Украине - это часть глобальной борьбы за новый миропорядок, контуры которого лишь становятся видны, заявил посол РФ в США Анатолий... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T23:24

2023-02-01T23:24

2023-02-01T23:24

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

анатолий антонов

владимир путин

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Происходящее сегодня на Украине - это часть глобальной борьбы за новый миропорядок, контуры которого лишь становятся видны, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. "То, что происходит сегодня на украинской территории, - это часть глобальной борьбы за новый миропорядок, сегодня видны лишь его контуры", - сказал Антонов в эфире программы "Большая игра". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230201/ssha-1849104790.html

украина

россия

сша

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, россия, сша, анатолий антонов, владимир путин