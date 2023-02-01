07:30 01.02.2023 (обновлено: 09:04 01.02.2023)
В Милане задержали 52-летнюю украинку за секс с молодым египтянином в метро
В Милане задержали 52-летнюю украинку и 19-летнего египтянина, занимавшихся сексом в метро
© Служба гражданской защиты Италии/ Vigili del Fuoco / Перейти в медиабанкСтанция римского метро "Репубблика"
© Служба гражданской защиты Италии/ Vigili del Fuoco
Станция римского метро "Репубблика". Архивное фото
РИМ, 1 фев — РИА Новости. Милане карабинеры задержали 52-летнюю украинку и 19-летнего египтянина, которые занимались сексом в лифте метро, сообщил новостной телеканал Tgcom24.
Полицию вызвали сотрудники красной линии метрополитена. Они почувствовали неладное, когда обнаружили, что лифт, соединяющий площадь Лорето с платформой одноименной станции, заблокирован. Карабинеры вместе с дежурным по станции открыли двери лифта и увидели эту пару.
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И мужчину, и женщину задержали за совершение непристойных действий в общественном месте. Оказалось, что оба известны миланским карабинерам, так как раньше уже попадали в полицию за различные правонарушения.
В соответствии с Уголовным кодексом Италии непристойные действия в общественном месте наказываются штрафом в размере от пяти до 30 тысяч евро. Но в октябре в парламент внесли законопроект, предусматривающий возврат к тюремному заключению за подобное преступление — на срок от трех месяцев до трех лет. Первым депутатом, подписавшим документ, стал представитель правой партии "Братья Италии" Эдмондо Чириелли, который сейчас занимает пост заместителя главы МИД. Как уточняется в законопроекте, лицами, совершающими непристойные действия в общественном месте, могут быть, в частности, признаны туристы, которые в летнюю жару голышом купаются в городских фонтанах.