Рейтинг@Mail.ru
В Милане задержали 52-летнюю украинку за секс с молодым египтянином в метро - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230201/milan-1848845671.html
В Милане задержали 52-летнюю украинку за секс с молодым египтянином в метро
В Милане задержали 52-летнюю украинку за секс с молодым египтянином в метро - РИА Новости, 01.02.2023
В Милане задержали 52-летнюю украинку за секс с молодым египтянином в метро
Милане карабинеры задержали 52-летнюю украинку и 19-летнего египтянина, которые занимались сексом в лифте метро, сообщил новостной телеканал Tgcom24. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T07:30
2023-02-01T09:04
в мире
милан
братья италии
лорето (италия)
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/114461/13/1144611333_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6c5b3a5ea582a053375d16f3b45ece77.jpg
РИМ, 1 фев — РИА Новости. Милане карабинеры задержали 52-летнюю украинку и 19-летнего египтянина, которые занимались сексом в лифте метро, сообщил новостной телеканал Tgcom24. Полицию вызвали сотрудники красной линии метрополитена. Они почувствовали неладное, когда обнаружили, что лифт, соединяющий площадь Лорето с платформой одноименной станции, заблокирован. Карабинеры вместе с дежурным по станции открыли двери лифта и увидели эту пару. И мужчину, и женщину задержали за совершение непристойных действий в общественном месте. Оказалось, что оба известны миланским карабинерам, так как раньше уже попадали в полицию за различные правонарушения. В соответствии с Уголовным кодексом Италии непристойные действия в общественном месте наказываются штрафом в размере от пяти до 30 тысяч евро. Но в октябре в парламент внесли законопроект, предусматривающий возврат к тюремному заключению за подобное преступление — на срок от трех месяцев до трех лет. Первым депутатом, подписавшим документ, стал представитель правой партии "Братья Италии" Эдмондо Чириелли, который сейчас занимает пост заместителя главы МИД. Как уточняется в законопроекте, лицами, совершающими непристойные действия в общественном месте, могут быть, в частности, признаны туристы, которые в летнюю жару голышом купаются в городских фонтанах.
https://ria.ru/20220727/prostitutsiya-1805215465.html
https://ria.ru/20230201/italyanka-1848834488.html
милан
лорето (италия)
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/114461/13/1144611333_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_dc01800f6383966d1168aaae047df299.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, милан, братья италии, лорето (италия), италия
В мире, Милан, Братья Италии, Лорето (Италия), Италия
07:30 01.02.2023 (обновлено: 09:04 01.02.2023)
 
В Милане задержали 52-летнюю украинку за секс с молодым египтянином в метро

В Милане задержали 52-летнюю украинку и 19-летнего египтянина, занимавшихся сексом в метро

© Служба гражданской защиты Италии/ Vigili del Fuoco / Перейти в медиабанкСтанция римского метро "Репубблика"
Станция римского метро Репубблика
© Служба гражданской защиты Италии/ Vigili del Fuoco
Перейти в медиабанк
Станция римского метро "Репубблика". Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 1 фев — РИА Новости. Милане карабинеры задержали 52-летнюю украинку и 19-летнего египтянина, которые занимались сексом в лифте метро, сообщил новостной телеканал Tgcom24.
Полицию вызвали сотрудники красной линии метрополитена. Они почувствовали неладное, когда обнаружили, что лифт, соединяющий площадь Лорето с платформой одноименной станции, заблокирован. Карабинеры вместе с дежурным по станции открыли двери лифта и увидели эту пару.
Митинг за легализацию проституции - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля 2022, 02:12
СМИ: норвежские проститутки начали выдавать себя за украинок
И мужчину, и женщину задержали за совершение непристойных действий в общественном месте. Оказалось, что оба известны миланским карабинерам, так как раньше уже попадали в полицию за различные правонарушения.
В соответствии с Уголовным кодексом Италии непристойные действия в общественном месте наказываются штрафом в размере от пяти до 30 тысяч евро. Но в октябре в парламент внесли законопроект, предусматривающий возврат к тюремному заключению за подобное преступление — на срок от трех месяцев до трех лет. Первым депутатом, подписавшим документ, стал представитель правой партии "Братья Италии" Эдмондо Чириелли, который сейчас занимает пост заместителя главы МИД. Как уточняется в законопроекте, лицами, совершающими непристойные действия в общественном месте, могут быть, в частности, признаны туристы, которые в летнюю жару голышом купаются в городских фонтанах.
Рагуза, Сицилия - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
02:54
Итальянка убила мужа из-за желания иметь детей
 
В миреМиланБратья ИталииЛорето (Италия)Италия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала