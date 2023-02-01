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Лукашенко рассказал о значении РПЦ - РИА Новости, 01.02.2023
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Религия
https://ria.ru/20230201/lukashenko-1848846639.html
Лукашенко рассказал о значении РПЦ
Лукашенко рассказал о значении РПЦ - РИА Новости, 01.02.2023
Лукашенко рассказал о значении РПЦ
Московский патриархат сегодня является оплотом сохранения многовековых христианских традиций, общечеловеческих ценностей и богатейшей культуры славянских... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T07:45
2023-02-01T07:45
религия
в мире
белоруссия
александр лукашенко
русская православная церковь
московский патриархат
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МИНСК, 1 фев - РИА Новости. Московский патриархат сегодня является оплотом сохранения многовековых христианских традиций, общечеловеческих ценностей и богатейшей культуры славянских народов, отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава белорусского государства поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации. "Ваше многолетнее служение Предстоятелем Русской Православной Церкви является наглядным примером безграничного духовного достоинства, полной самоотдачи и поистине евангельского смирения. Московский патриархат сегодня - оплот сохранения многовековых христианских традиций, общечеловеческих ценностей и богатейшей культуры славянских народов", - цитирует текст поздравления пресс-служба белорусского лидера. Лукашенко подчеркнул, что в нынешнее сложное время миротворческие инициативы патриарха Кирилла, молитвы о милосердии и любви к ближнему консолидируют общество, гармонизируют межконфессиональные и межрелигиозные контакты, дарят надежду людям всех континентов и помогают преодолеть выпавшие на наш век испытания. "Очень ценю Ваш вклад в укрепление и развитие белорусско-российских отношений", - добавил Лукашенко.
https://ria.ru/20230126/mobilizatsiya-1847679189.html
https://ria.ru/20230201/upts-1848842068.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, русская православная церковь, московский патриархат
Религия, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Русская православная церковь, Московский Патриархат
07:45 01.02.2023
 
Лукашенко рассказал о значении РПЦ

Лукашенко: РПЦ сегодня является оплотом сохранения общечеловеческих ценностей

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 1 фев - РИА Новости. Московский патриархат сегодня является оплотом сохранения многовековых христианских традиций, общечеловеческих ценностей и богатейшей культуры славянских народов, отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации.
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26 января, 17:58Религия
РПЦ надеется на отсрочку от мобилизации для священников
"Ваше многолетнее служение Предстоятелем Русской Православной Церкви является наглядным примером безграничного духовного достоинства, полной самоотдачи и поистине евангельского смирения. Московский патриархат сегодня - оплот сохранения многовековых христианских традиций, общечеловеческих ценностей и богатейшей культуры славянских народов", - цитирует текст поздравления пресс-служба белорусского лидера.
Лукашенко подчеркнул, что в нынешнее сложное время миротворческие инициативы патриарха Кирилла, молитвы о милосердии и любви к ближнему консолидируют общество, гармонизируют межконфессиональные и межрелигиозные контакты, дарят надежду людям всех континентов и помогают преодолеть выпавшие на наш век испытания.
"Очень ценю Ваш вклад в укрепление и развитие белорусско-российских отношений", - добавил Лукашенко.
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РелигияВ миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоРусская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
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