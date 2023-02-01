https://ria.ru/20230201/lukashenko-1848846639.html

Лукашенко рассказал о значении РПЦ

Лукашенко рассказал о значении РПЦ - РИА Новости, 01.02.2023

Лукашенко рассказал о значении РПЦ

Московский патриархат сегодня является оплотом сохранения многовековых христианских традиций, общечеловеческих ценностей и богатейшей культуры славянских... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T07:45

2023-02-01T07:45

2023-02-01T07:45

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белоруссия

александр лукашенко

русская православная церковь

московский патриархат

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МИНСК, 1 фев - РИА Новости. Московский патриархат сегодня является оплотом сохранения многовековых христианских традиций, общечеловеческих ценностей и богатейшей культуры славянских народов, отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава белорусского государства поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации. "Ваше многолетнее служение Предстоятелем Русской Православной Церкви является наглядным примером безграничного духовного достоинства, полной самоотдачи и поистине евангельского смирения. Московский патриархат сегодня - оплот сохранения многовековых христианских традиций, общечеловеческих ценностей и богатейшей культуры славянских народов", - цитирует текст поздравления пресс-служба белорусского лидера. Лукашенко подчеркнул, что в нынешнее сложное время миротворческие инициативы патриарха Кирилла, молитвы о милосердии и любви к ближнему консолидируют общество, гармонизируют межконфессиональные и межрелигиозные контакты, дарят надежду людям всех континентов и помогают преодолеть выпавшие на наш век испытания. "Очень ценю Ваш вклад в укрепление и развитие белорусско-российских отношений", - добавил Лукашенко.

https://ria.ru/20230126/mobilizatsiya-1847679189.html

https://ria.ru/20230201/upts-1848842068.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, русская православная церковь, московский патриархат