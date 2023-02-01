В США удивились лжи администрации Байдена о диверсии против России
Ведущий Fox News Карлсон: администрация Байдена причастна к взрывам на "Северных потоках"
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Радость заместителя госсекретаря Виктории Нуланд по поводу взрывов на "Северных потоках" говорит о причастности администрации Байдена к диверсии, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
"Она рада этому? Когда это произошло, мы были расстроены, мы не знали, кто это сделал", — возмутился он.
Телеведущий также напомнил, что в январе прошлого года Нуланд "грозилась взорвать трубопроводы "Северный поток", чтобы Россия не могла отправлять газ в Европу". Он отметил, что произошедшее стало "крупнейшей в истории природной катастрофой, созданной руками человека".
"Заявление Виктории Нуланд показало правду о ней и об администрации — они столько лгали нам, что США не были причастны к этому, не знали об этом или как минимум не одобряли это. Так что они нам лгали, что США не имели к этому никакого отношения. Они также пытались продать нам абсурдную ложь, что Россия как-то, конечно, сама взорвала свою энергетическую инфраструктуру, чтобы навредить своей же экономике", — добавила экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард.
Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября, причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
В Кремле назвали случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
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