https://ria.ru/20230201/lozh-1848833360.html

В США удивились лжи администрации Байдена о диверсии против России

В США удивились лжи администрации Байдена о диверсии против России - РИА Новости, 01.02.2023

В США удивились лжи администрации Байдена о диверсии против России

Радость заместителя госсекретаря Виктории Нуланд по поводу взрывов на "Северных потоках" говорит о причастности администрации Байдена к диверсии, заявил ведущий РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T02:15

2023-02-01T02:15

2023-02-01T02:15

сша

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европа

виктория нуланд

такер карлсон

тулси габбард

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Радость заместителя госсекретаря Виктории Нуланд по поводу взрывов на "Северных потоках" говорит о причастности администрации Байдена к диверсии, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.Телеведущий также напомнил, что в январе прошлого года Нуланд "грозилась взорвать трубопроводы "Северный поток", чтобы Россия не могла отправлять газ в Европу". Он отметил, что произошедшее стало "крупнейшей в истории природной катастрофой, созданной руками человека"."Заявление Виктории Нуланд показало правду о ней и об администрации — они столько лгали нам, что США не были причастны к этому, не знали об этом или как минимум не одобряли это. Так что они нам лгали, что США не имели к этому никакого отношения. Они также пытались продать нам абсурдную ложь, что Россия как-то, конечно, сама взорвала свою энергетическую инфраструктуру, чтобы навредить своей же экономике", — добавила экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард.Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября, причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.В Кремле назвали случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20230130/potok-1848401628.html

https://ria.ru/20230129/rassledovanie-1848213566.html

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Максим Горбачев

сша, россия, европа, виктория нуланд, такер карлсон, тулси габбард, северный поток, северный поток — 2, в мире