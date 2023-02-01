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В США удивились лжи администрации Байдена о диверсии против России - РИА Новости, 01.02.2023
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В США удивились лжи администрации Байдена о диверсии против России
В США удивились лжи администрации Байдена о диверсии против России - РИА Новости, 01.02.2023
В США удивились лжи администрации Байдена о диверсии против России
Радость заместителя госсекретаря Виктории Нуланд по поводу взрывов на "Северных потоках" говорит о причастности администрации Байдена к диверсии, заявил ведущий РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T02:15
2023-02-01T02:15
сша
россия
европа
виктория нуланд
такер карлсон
тулси габбард
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Радость заместителя госсекретаря Виктории Нуланд по поводу взрывов на "Северных потоках" говорит о причастности администрации Байдена к диверсии, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.Телеведущий также напомнил, что в январе прошлого года Нуланд "грозилась взорвать трубопроводы "Северный поток", чтобы Россия не могла отправлять газ в Европу". Он отметил, что произошедшее стало "крупнейшей в истории природной катастрофой, созданной руками человека"."Заявление Виктории Нуланд показало правду о ней и об администрации — они столько лгали нам, что США не были причастны к этому, не знали об этом или как минимум не одобряли это. Так что они нам лгали, что США не имели к этому никакого отношения. Они также пытались продать нам абсурдную ложь, что Россия как-то, конечно, сама взорвала свою энергетическую инфраструктуру, чтобы навредить своей же экономике", — добавила экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард.Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября, причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.В Кремле назвали случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20230130/potok-1848401628.html
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сша, россия, европа, виктория нуланд, такер карлсон, тулси габбард, северный поток, северный поток — 2, в мире
США, Россия, Европа, Виктория Нуланд, Такер Карлсон, Тулси Габбард, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
02:15 01.02.2023
 
В США удивились лжи администрации Байдена о диверсии против России

Ведущий Fox News Карлсон: администрация Байдена причастна к взрывам на "Северных потоках"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Радость заместителя госсекретаря Виктории Нуланд по поводу взрывов на "Северных потоках" говорит о причастности администрации Байдена к диверсии, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
"Она рада этому? Когда это произошло, мы были расстроены, мы не знали, кто это сделал", — возмутился он.
Телеведущий также напомнил, что в январе прошлого года Нуланд "грозилась взорвать трубопроводы "Северный поток", чтобы Россия не могла отправлять газ в Европу". Он отметил, что произошедшее стало "крупнейшей в истории природной катастрофой, созданной руками человека".
"Заявление Виктории Нуланд показало правду о ней и об администрации — они столько лгали нам, что США не были причастны к этому, не знали об этом или как минимум не одобряли это. Так что они нам лгали, что США не имели к этому никакого отношения. Они также пытались продать нам абсурдную ложь, что Россия как-то, конечно, сама взорвала свою энергетическую инфраструктуру, чтобы навредить своей же экономике", — добавила экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард.
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Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября, причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
В Кремле назвали случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
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СШАРоссияЕвропаВиктория НуландТакер КарлсонТулси ГаббардСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
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