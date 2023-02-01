Лавров заявил, что Алжир входит в лидеры стран-претендентов БРИКС
Глава МИД России Лавров заявил, что Алжир входит в лидеры стран-претендентов БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Алжир по всем своим параметрам входит в число лидеров стран-претендентов на вступление в БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Осенью прошлого года Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС. Президент страны Абдельмаджид Теббун сообщил, что Алжир надеется присоединиться к объединению в 2023 году.
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"Официальные обращения на вступление поступили уже от нескольких государств. Число таких запросов превышает изначальное количество членов БРИКС – больше пяти. Алжир среди этих стран. На последних мероприятиях "пятерки", состоявшихся в этом году под председательством Китая, мы договорились о необходимости выработки общих подходов к подобным обращениям. В качестве первого шага согласуем критерии, параметры и условия приема новых членов в наше объединение. Алжир по всем своим качествам входит в лидеры претендентов", - сказал министр в интервью телеканалу RT Arabic.
По словам Лаврова, необходимо найти такой формат, "который будет отражать законные интересы этих государств в продвижении вместе с БРИКС принципов справедливости и демократии в международно-политических и экономических отношениях".
"Структуры будущего сотрудничества не будут зависеть от прихоти лишь одной группы стран, тем более одного суверена, как это происходит с США, которые грубо злоупотребляют ролью доллара в международной валютно-финансовой системе и другими своими монопольными позициями, долгие годы выстраивавшихся под лозунгом "глобализации", - подчеркнул министр.
"Убеждён, что в ближайшие годы мы увидим конкретные результаты в сфере расширения БРИКС и числа его партнёров, которые будут продвигать согласованные между всеми участниками цели и задачи", - заявил глава российского дипведомства.
Отвечая на вопрос, сменит ли объединение название с расширением числа его участников, Лавров отметил, что здесь может быть несколько вариантов, но БРИКС уже состоялся как бренд.
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