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Министр обороны Германии прокатился на танке Leopard 2 - РИА Новости, 01.02.2023
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Министр обороны Германии прокатился на танке Leopard 2
Министр обороны Германии прокатился на танке Leopard 2 - РИА Новости, 01.02.2023
Министр обороны Германии прокатился на танке Leopard 2
Министр обороны Германии Борис Писториус в ходе посещения полигона в Аугустдорфе в среду решил прокатиться на основном боевом танке ФРГ Leopard 2 типа A6. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T20:15
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БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус в ходе посещения полигона в Аугустдорфе в среду решил прокатиться на основном боевом танке ФРГ Leopard 2 типа A6. Видео с кадрами, как Писториус залезает в танк, а затем едет по полигону, опубликовал официальный аккаунт минобороны ФРГ в своем Twitter. "68 км/ч - министр обороны Борис Писториус получил личное впечатление сегодня в Аугустдорфе. Поездка по бездорожью на Leopard 2A6", - подписала пресс-служба минобороны опубликованные видеокадры. Правительство ФРГ ранее заявило, что решило передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 танков из запасов бундесвера. Кроме того, представитель кабмина ФРГ сообщил журналистам, что Берлин предоставит разрешение на реэкспорт Украине немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов.
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353
60
353
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Министр обороны Германии Борис Писториус на танке Leopard 2
Министр обороны Германии Борис Писториус в ходе посещения полигона в Аугустдорфе в среду решил прокатиться на основном боевом танке ФРГ Leopard 2 типа A6.
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в мире, германия, берлин (город), борис писториус, twitter, украина
В мире, Германия, Берлин (город), Борис Писториус, Twitter, Украина
20:15 01.02.2023 (обновлено: 20:37 01.02.2023)
 
Министр обороны Германии прокатился на танке Leopard 2

Министр обороны Германии Писториус прокатился на основном боевом танке Leopard 2 типа A6

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус в ходе посещения полигона в Аугустдорфе в среду решил прокатиться на основном боевом танке ФРГ Leopard 2 типа A6.
Видео с кадрами, как Писториус залезает в танк, а затем едет по полигону, опубликовал официальный аккаунт минобороны ФРГ в своем Twitter.
"68 км/ч - министр обороны Борис Писториус получил личное впечатление сегодня в Аугустдорфе. Поездка по бездорожью на Leopard 2A6", - подписала пресс-служба минобороны опубликованные видеокадры.
Правительство ФРГ ранее заявило, что решило передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 танков из запасов бундесвера. Кроме того, представитель кабмина ФРГ сообщил журналистам, что Берлин предоставит разрешение на реэкспорт Украине немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
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