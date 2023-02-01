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Министр обороны Германии прокатился на танке Leopard 2

Министр обороны Германии прокатился на танке Leopard 2 - РИА Новости, 01.02.2023

Министр обороны Германии прокатился на танке Leopard 2

Министр обороны Германии Борис Писториус в ходе посещения полигона в Аугустдорфе в среду решил прокатиться на основном боевом танке ФРГ Leopard 2 типа A6. РИА Новости, 01.02.2023

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2023-02-01T20:15

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БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус в ходе посещения полигона в Аугустдорфе в среду решил прокатиться на основном боевом танке ФРГ Leopard 2 типа A6. Видео с кадрами, как Писториус залезает в танк, а затем едет по полигону, опубликовал официальный аккаунт минобороны ФРГ в своем Twitter. "68 км/ч - министр обороны Борис Писториус получил личное впечатление сегодня в Аугустдорфе. Поездка по бездорожью на Leopard 2A6", - подписала пресс-служба минобороны опубликованные видеокадры. Правительство ФРГ ранее заявило, что решило передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 танков из запасов бундесвера. Кроме того, представитель кабмина ФРГ сообщил журналистам, что Берлин предоставит разрешение на реэкспорт Украине немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов.

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Министр обороны Германии Борис Писториус на танке Leopard 2 Министр обороны Германии Борис Писториус в ходе посещения полигона в Аугустдорфе в среду решил прокатиться на основном боевом танке ФРГ Leopard 2 типа A6. 2023-02-01T20:15 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, германия, берлин (город), борис писториус, twitter, украина