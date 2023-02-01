https://ria.ru/20230201/lavrov-1849028782.html

Сергей Лавров даст большое интервью Дмитрию Киселеву

Сергей Лавров даст большое интервью Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 01.02.2023

Сергей Лавров даст большое интервью Дмитрию Киселеву

Второго февраля в 10:30 мск министр иностранных дел Сергей Лавров даст большое интервью телеведущему и генеральному директору "России сегодня" Дмитрию Киселеву. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:12

2023-02-01T17:12

2023-02-01T17:12

сергей лавров

дмитрий киселев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg

Второго февраля в 10:30 мск министр иностранных дел Сергей Лавров даст большое интервью телеведущему и генеральному директору "России сегодня" Дмитрию Киселеву. Интервью можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте ria.ru, в наших соцсетях и на канале Р24.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, дмитрий киселев