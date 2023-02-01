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Сергей Лавров даст большое интервью Дмитрию Киселеву
Сергей Лавров даст большое интервью Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 01.02.2023
Сергей Лавров даст большое интервью Дмитрию Киселеву
Второго февраля в 10:30 мск министр иностранных дел Сергей Лавров даст большое интервью телеведущему и генеральному директору "России сегодня" Дмитрию Киселеву. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:12
2023-02-01T17:12
2023-02-01T17:12
сергей лавров
дмитрий киселев
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Второго февраля в 10:30 мск министр иностранных дел Сергей Лавров даст большое интервью телеведущему и генеральному директору "России сегодня" Дмитрию Киселеву. Интервью можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте ria.ru, в наших соцсетях и на канале Р24.
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сергей лавров, дмитрий киселев
Сергей Лавров, Дмитрий Киселев