https://ria.ru/20230201/lavina-1848995037.html

В Индии при сходе лавины пострадали восемь россиян

В Индии при сходе лавины пострадали восемь россиян - РИА Новости, 01.02.2023

В Индии при сходе лавины пострадали восемь россиян

Восемь россиян пострадали при сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в индийской союзной территории Джамму и Кашмир, они находятся в больнице, сообщили... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T15:43

2023-02-01T15:43

2023-02-01T16:21

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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 фев — РИА Новости. Восемь россиян пострадали при сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в индийской союзной территории Джамму и Кашмир, они находятся в больнице, сообщили РИА Новости в полиции Барамуллы, расположенного неподалеку от места происшествия."Восемь россиян пострадали при сходе лавины. Все восемь человек находятся в больнице, их состояние нормальное", — уточнил собеседник агентства.Ранее местные полицейские сообщали о спасении 19 иностранцев, при этом из-под лавины извлекли два тела — по предварительным данным, погибли граждане Польши.Гульмарг — это самый крупный горнолыжный курорт в Гималаях, с перепадом высот от четырех до двух тысяч метров, ориентированный на внетрассовое катание.

https://ria.ru/20230125/murmansk-1847224159.html

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индия, джамму, кашмир, туризм, новости - туризм