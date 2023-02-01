https://ria.ru/20230201/lavina-1848995037.html
В Индии при сходе лавины пострадали восемь россиян
В Индии при сходе лавины пострадали восемь россиян - РИА Новости, 01.02.2023
В Индии при сходе лавины пострадали восемь россиян
Восемь россиян пострадали при сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в индийской союзной территории Джамму и Кашмир, они находятся в больнице, сообщили... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T15:43
2023-02-01T15:43
2023-02-01T16:21
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 фев — РИА Новости. Восемь россиян пострадали при сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в индийской союзной территории Джамму и Кашмир, они находятся в больнице, сообщили РИА Новости в полиции Барамуллы, расположенного неподалеку от места происшествия."Восемь россиян пострадали при сходе лавины. Все восемь человек находятся в больнице, их состояние нормальное", — уточнил собеседник агентства.Ранее местные полицейские сообщали о спасении 19 иностранцев, при этом из-под лавины извлекли два тела — по предварительным данным, погибли граждане Польши.Гульмарг — это самый крупный горнолыжный курорт в Гималаях, с перепадом высот от четырех до двух тысяч метров, ориентированный на внетрассовое катание.
https://ria.ru/20230125/murmansk-1847224159.html
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индия, джамму, кашмир, туризм, новости - туризм
Туризм, Индия, Джамму, Кашмир, Туризм, Новости - Туризм
15:43 01.02.2023 (обновлено: 16:21 01.02.2023)
В Индии при сходе лавины пострадали восемь россиян
При сходе лавины на горнолыжном курорте в Индии пострадали восемь россиян, они в больнице