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Антонов указал на противоречия в позиции США по лабораториям на Украине - РИА Новости, 01.02.2023
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Антонов указал на противоречия в позиции США по лабораториям на Украине
Антонов указал на противоречия в позиции США по лабораториям на Украине - РИА Новости, 01.02.2023
Антонов указал на противоречия в позиции США по лабораториям на Украине
В позиции США по лабораториям на Украине прослеживаются противоречия, поскольку "предотвращением пандемии" занимались военные специалисты, заявил посол России в РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T05:28
2023-02-01T06:53
в мире
сша
украина
россия
анатолий антонов
игорь кириллов
джон кирби
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. В позиции США по лабораториям на Украине прослеживаются противоречия, поскольку "предотвращением пандемии" занимались военные специалисты, заявил посол России в Вашингтоне. Об этом следует из распространенного комментария дипломата."Американцы противоречат сами себе. Если такая программа носила сугубо мирный характер, то почему работы были столь оперативно свернуты? Почему этими вопросами занимаются военные, а не гражданские специалисты? Ответ очевиден: Вашингтону было и есть, что скрывать", — подчеркнул Антонов.Он подчеркнул, что заявление Белого дома о деактивации лабораторий до начала спецоперации на Украине, свидетельствуют о желании Вашингтона не допустить попадания результатов исследований в руки российских военных."Минобороны России неоднократно указывало на признаки реализации Соединёнными Штатами программ двойного назначения. Причем наиболее спорные эксперименты проводятся за пределами нацтерритории. Вот лишь один пример: с 2019 года Вашингтон использовал Украину в качестве площадки для опытов с ВИЧ-инфекцией. Целевыми группами выступали самые уязвимые категории населения с высоким риском заражения", — указал посол.Глава дипмиссии выразил уверенность, что "рано или поздно придется ответить на поднятые Российской Федерацией вопросы".Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби признал работу США с Киевом над несколькими "исследованиями" в сфере "предотвращения пандемии". По его словам эту деятельность затем прекратили, при этом биооружие в таких лабораториях не разрабатывалосьРанее начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США переносят работу биолабораторий с Украины в Польшу и Прибалтику. Во время спецоперации российские военные обнаружили более 20 тысяч документов, подтверждающих нацеленность Пентагона на создание компонентов биологического оружия и их испытание на населении Украины и других государств по периметру границ России.Москва с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230201/eksperimenty-1848835339.html
https://ria.ru/20230116/laboratoriya-1845068948.html
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в мире, сша, украина, россия, анатолий антонов, игорь кириллов, джон кирби, министерство обороны сша, войска рхбз
В мире, США, Украина, Россия, Анатолий Антонов, Игорь Кириллов, Джон Кирби, Министерство обороны США, Войска РХБЗ
05:28 01.02.2023 (обновлено: 06:53 01.02.2023)
 
Антонов указал на противоречия в позиции США по лабораториям на Украине

Посол России Антонов заявил о противоречиях в позиции США о биолабораториях на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. В позиции США по лабораториям на Украине прослеживаются противоречия, поскольку "предотвращением пандемии" занимались военные специалисты, заявил посол России в Вашингтоне. Об этом следует из распространенного комментария дипломата.
"Американцы противоречат сами себе. Если такая программа носила сугубо мирный характер, то почему работы были столь оперативно свернуты? Почему этими вопросами занимаются военные, а не гражданские специалисты? Ответ очевиден: Вашингтону было и есть, что скрывать", — подчеркнул Антонов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
03:20
"Ради экспериментов?" Зеленскому задали неудобный вопрос об украинцах
Он подчеркнул, что заявление Белого дома о деактивации лабораторий до начала спецоперации на Украине, свидетельствуют о желании Вашингтона не допустить попадания результатов исследований в руки российских военных.
"Минобороны России неоднократно указывало на признаки реализации Соединёнными Штатами программ двойного назначения. Причем наиболее спорные эксперименты проводятся за пределами нацтерритории. Вот лишь один пример: с 2019 года Вашингтон использовал Украину в качестве площадки для опытов с ВИЧ-инфекцией. Целевыми группами выступали самые уязвимые категории населения с высоким риском заражения", — указал посол.
Глава дипмиссии выразил уверенность, что "рано или поздно придется ответить на поднятые Российской Федерацией вопросы".
"Важно помнить: ложь имеет срок годности", — заключил он.
Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби признал работу США с Киевом над несколькими "исследованиями" в сфере "предотвращения пандемии". По его словам эту деятельность затем прекратили, при этом биооружие в таких лабораториях не разрабатывалось
Украинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера под Артемовском - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 03:44Специальная военная операция на Украине
CNN: Украина стала лабораторией для испытания оружия США
Ранее начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США переносят работу биолабораторий с Украины в Польшу и Прибалтику. Во время спецоперации российские военные обнаружили более 20 тысяч документов, подтверждающих нацеленность Пентагона на создание компонентов биологического оружия и их испытание на населении Украины и других государств по периметру границ России.
Москва с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Американский танк Abrams - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 05:14Специальная военная операция на Украине
Антонов предупредил о последствиях поставок американских танков на Украину
 
В миреСШАУкраинаРоссияАнатолий АнтоновИгорь КирилловДжон КирбиМинистерство обороны СШАВойска РХБЗ
 
 
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