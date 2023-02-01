https://ria.ru/20230201/laboratorii-1848839509.html

Антонов указал на противоречия в позиции США по лабораториям на Украине

Антонов указал на противоречия в позиции США по лабораториям на Украине - РИА Новости, 01.02.2023

Антонов указал на противоречия в позиции США по лабораториям на Украине

В позиции США по лабораториям на Украине прослеживаются противоречия, поскольку "предотвращением пандемии" занимались военные специалисты, заявил посол России в РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T05:28

2023-02-01T05:28

2023-02-01T06:53

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сша

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анатолий антонов

игорь кириллов

джон кирби

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. В позиции США по лабораториям на Украине прослеживаются противоречия, поскольку "предотвращением пандемии" занимались военные специалисты, заявил посол России в Вашингтоне. Об этом следует из распространенного комментария дипломата."Американцы противоречат сами себе. Если такая программа носила сугубо мирный характер, то почему работы были столь оперативно свернуты? Почему этими вопросами занимаются военные, а не гражданские специалисты? Ответ очевиден: Вашингтону было и есть, что скрывать", — подчеркнул Антонов.Он подчеркнул, что заявление Белого дома о деактивации лабораторий до начала спецоперации на Украине, свидетельствуют о желании Вашингтона не допустить попадания результатов исследований в руки российских военных."Минобороны России неоднократно указывало на признаки реализации Соединёнными Штатами программ двойного назначения. Причем наиболее спорные эксперименты проводятся за пределами нацтерритории. Вот лишь один пример: с 2019 года Вашингтон использовал Украину в качестве площадки для опытов с ВИЧ-инфекцией. Целевыми группами выступали самые уязвимые категории населения с высоким риском заражения", — указал посол.Глава дипмиссии выразил уверенность, что "рано или поздно придется ответить на поднятые Российской Федерацией вопросы".Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби признал работу США с Киевом над несколькими "исследованиями" в сфере "предотвращения пандемии". По его словам эту деятельность затем прекратили, при этом биооружие в таких лабораториях не разрабатывалосьРанее начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США переносят работу биолабораторий с Украины в Польшу и Прибалтику. Во время спецоперации российские военные обнаружили более 20 тысяч документов, подтверждающих нацеленность Пентагона на создание компонентов биологического оружия и их испытание на населении Украины и других государств по периметру границ России.Москва с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230201/eksperimenty-1848835339.html

https://ria.ru/20230116/laboratoriya-1845068948.html

https://ria.ru/20230125/antonov-1847227649.html

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в мире, сша, украина, россия, анатолий антонов, игорь кириллов, джон кирби, министерство обороны сша, войска рхбз