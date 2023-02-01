https://ria.ru/20230201/kuzbass-1848912728.html

В Кузбассе завершили строительство канатно-кресельной дороги

В Кузбассе завершили строительство канатно-кресельной дороги - РИА Новости, 01.02.2023

В Кузбассе завершили строительство канатно-кресельной дороги

Строительство четырехместной канатно-кресельной дороги завершили к играм "Дети Азии" в городе Таштагол Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T12:13

2023-02-01T12:13

2023-02-01T13:20

таштагольский район

таштагол

кемеровская область

сергей цивилев

туризм

новости - туризм

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КЕМЕРОВО, 1 фев – РИА Новости. Строительство четырехместной канатно-кресельной дороги завершили к играм "Дети Азии" в городе Таштагол Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "На горе Туманная в Таштаголе к Играм "Дети Азии" завершено строительство четырехместной канатно-кресельной дороги. Дорога протяженностью более 1,2 километра за час сможет перевозить более 1300 человек (в одном направлении). Время подъема составит всего восемь минут", – говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках Международных игр "Дети Азии" здесь пройдут соревнования по фристайлу и сноуборду. "На подготовку этого спортивного объекта к Играм "Дети Азии" было направлено более 300 миллионов рублей. Помимо новой канатно-кресельной дороги на горе Туманная для подготовки склона закуплен новый ратрак и три снегогенератора для напыления искусственного снежного покрова трасс. Важно, что все запланированные работы сделаны в срок, есть время провести тестовые испытания, обкатку, чтобы к приезду участников соревнований все было готово и проверено с точки зрения безопасности. Таштагольский район провел большую работу по подготовке спортивной и культурно-туристической инфраструктуры к Играм", — цитирует пресс-служба главу региона. Уточняется, что огонь II зимних Международных спортивных игр "Дети Азии" Таштагольский район встретит 2 февраля. Эстафета одного из главных символов соревнований пройдет по знаковым местам Таштагола и Шерегеша. Почетного права пронести факел с огнем Игр Азии удостоены 13 человек, среди которых участник Олимпиады в Сочи, трехкратный победитель и призер первенств мира по сноуборду Валерий Колегов, победитель и призер первенств мира, серебряный призер чемпионата России по сноуборду Анастасия Курочкина, первый мастер спорта по горнолыжному спорту в Таштагольском районе, тренер Валентина Александрова, участник Олимпиады в Турине, бронзовый призер Всемирной универсиады в сноуборд-кроссе Ольга Насонова. В завершение эстафеты в Таштагольском районе огонь Игр в специальной капсуле будет передан следующей территории проведения соревнований — Междуреченску. Здесь эстафету огня встретят 10 февраля. Финиширует шествие символа Игр по Кузбассу 25 февраля в Кемерове. После эстафеты огня в столице региона символ Игр торжественно доставят на церемонию открытия в ледовый дворец "Кузбасс".

https://ria.ru/20230130/sheregesh-1848370357.html

https://ria.ru/20230126/antistres-1847579495.html

таштагольский район

таштагол

кемеровская область

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таштагольский район, таштагол, кемеровская область, сергей цивилев, новости - туризм