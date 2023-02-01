https://ria.ru/20230201/kusturitsa-1848886113.html

Кустурица заявил, что хочет снять фильмы по Гоголю

Кустурица заявил, что хочет снять фильмы по Гоголю - РИА Новости, 01.02.2023

Кустурица заявил, что хочет снять фильмы по Гоголю

Кустурица заявил, что раздумывает над тремя лентами по Гоголю. Подробностями он поделился в интервью "Известиям". РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T11:48

2023-02-01T11:48

2023-02-01T11:48

культура

новости культуры

эмир кустурица

знаменитости

звезды

николай гоголь

кино и сериалы

книги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774677718_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_fc442867b60b652afd7e34cce0425b65.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Кустурица заявил, что раздумывает над тремя лентами по Гоголю. Подробностями он поделился в интервью "Известиям". Кустурица отметил, что скоро определится, по какой книге начнет снимать картину. "Это будет отличный фильм, потому что по Гоголю плохо снять невозможно", — утверждает постановщик.Кустурицу также спросили, русский ли Гоголь автор или украинский. Режиссер ответил, что в произведениях писателя упоминается Малороссия, а не Украина. "В "Сорочинской ярмарке" цитируются старинные песни и говорится о том, что они малороссийские. Гоголь писал на русском языке о территории, которая была Малороссией. Он не жил во времена Советского Союза и Хрущева, когда одна территория была обрамлена в Украину. А до этого не существовала", — говорит постановщик. В фильмографии Эмира Кустурицы ленты "По млечному пути", "Марадона", "Жизнь как чудо", "Черная кошка, белый кот", "Андеграунд", "Аризонская мечта", "Время цыган" и другие.

https://ria.ru/20221114/kusturica-1831294083.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, эмир кустурица, знаменитости, звезды, николай гоголь, кино и сериалы, книги