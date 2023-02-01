https://ria.ru/20230201/kusturitsa-1848886113.html
Кустурица заявил, что хочет снять фильмы по Гоголю
Кустурица заявил, что хочет снять фильмы по Гоголю - РИА Новости, 01.02.2023
Кустурица заявил, что хочет снять фильмы по Гоголю
Кустурица заявил, что раздумывает над тремя лентами по Гоголю. Подробностями он поделился в интервью "Известиям". РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T11:48
2023-02-01T11:48
2023-02-01T11:48
культура
новости культуры
эмир кустурица
знаменитости
звезды
николай гоголь
кино и сериалы
книги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774677718_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_fc442867b60b652afd7e34cce0425b65.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Кустурица заявил, что раздумывает над тремя лентами по Гоголю. Подробностями он поделился в интервью "Известиям". Кустурица отметил, что скоро определится, по какой книге начнет снимать картину. "Это будет отличный фильм, потому что по Гоголю плохо снять невозможно", — утверждает постановщик.Кустурицу также спросили, русский ли Гоголь автор или украинский. Режиссер ответил, что в произведениях писателя упоминается Малороссия, а не Украина. "В "Сорочинской ярмарке" цитируются старинные песни и говорится о том, что они малороссийские. Гоголь писал на русском языке о территории, которая была Малороссией. Он не жил во времена Советского Союза и Хрущева, когда одна территория была обрамлена в Украину. А до этого не существовала", — говорит постановщик. В фильмографии Эмира Кустурицы ленты "По млечному пути", "Марадона", "Жизнь как чудо", "Черная кошка, белый кот", "Андеграунд", "Аризонская мечта", "Время цыган" и другие.
https://ria.ru/20221114/kusturica-1831294083.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774677718_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_9092712be04e8722b0dc20262cc010e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, эмир кустурица, знаменитости, звезды, николай гоголь, кино и сериалы, книги
Культура, Новости культуры, Эмир Кустурица, Знаменитости, звезды, Николай Гоголь, Кино и сериалы, Книги
Кустурица заявил, что хочет снять фильмы по Гоголю
Кустурица заявил, что собирается снять три фильма по произведениям Гоголя
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Кустурица заявил, что раздумывает над тремя лентами по Гоголю. Подробностями он поделился
в интервью "Известиям".
"Нужно снять три фильма, чтобы они оставили более сильное впечатление, чем на это способна одна картина. "Повесть о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем", "Коляска", "Сорочинская ярмарка" представляют собой фантастические этюды о совести и характерах людей, которые жили в Малороссии. В "Мертвых душах" пока еще сомневаюсь", — уточнил сербский режиссер.
Кустурица отметил, что скоро определится, по какой книге начнет снимать картину.
"Это будет отличный фильм, потому что по Гоголю плохо снять невозможно", — утверждает постановщик.
Кустурицу также спросили, русский ли Гоголь автор или украинский. Режиссер ответил, что в произведениях писателя упоминается Малороссия, а не Украина.
"В "Сорочинской ярмарке" цитируются старинные песни и говорится о том, что они малороссийские. Гоголь писал на русском языке о территории, которая была Малороссией. Он не жил во времена Советского Союза и Хрущева, когда одна территория была обрамлена в Украину. А до этого не существовала", — говорит постановщик.
В фильмографии Эмира Кустурицы ленты "По млечному пути", "Марадона", "Жизнь как чудо", "Черная кошка, белый кот", "Андеграунд", "Аризонская мечта", "Время цыган" и другие.