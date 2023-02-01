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Кустурица заявил, что хочет снять фильмы по Гоголю - РИА Новости, 01.02.2023
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Культура
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Кустурица заявил, что хочет снять фильмы по Гоголю
Кустурица заявил, что хочет снять фильмы по Гоголю - РИА Новости, 01.02.2023
Кустурица заявил, что хочет снять фильмы по Гоголю
Кустурица заявил, что раздумывает над тремя лентами по Гоголю. Подробностями он поделился в интервью "Известиям". РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T11:48
2023-02-01T11:48
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Кустурица заявил, что раздумывает над тремя лентами по Гоголю. Подробностями он поделился в интервью "Известиям". Кустурица отметил, что скоро определится, по какой книге начнет снимать картину. "Это будет отличный фильм, потому что по Гоголю плохо снять невозможно", — утверждает постановщик.Кустурицу также спросили, русский ли Гоголь автор или украинский. Режиссер ответил, что в произведениях писателя упоминается Малороссия, а не Украина. "В "Сорочинской ярмарке" цитируются старинные песни и говорится о том, что они малороссийские. Гоголь писал на русском языке о территории, которая была Малороссией. Он не жил во времена Советского Союза и Хрущева, когда одна территория была обрамлена в Украину. А до этого не существовала", — говорит постановщик. В фильмографии Эмира Кустурицы ленты "По млечному пути", "Марадона", "Жизнь как чудо", "Черная кошка, белый кот", "Андеграунд", "Аризонская мечта", "Время цыган" и другие.
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новости культуры, эмир кустурица, знаменитости, звезды, николай гоголь, кино и сериалы, книги
Культура, Новости культуры, Эмир Кустурица, Знаменитости, звезды, Николай Гоголь, Кино и сериалы, Книги
11:48 01.02.2023
 
Кустурица заявил, что хочет снять фильмы по Гоголю

Кустурица заявил, что собирается снять три фильма по произведениям Гоголя

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкЭмир Кустурица и The No Smoking Orchestra на концерте в рамках юбилейного XV Зимнего международного фестиваля искусств в Зимнем театре в Сочи.
Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra на концерте в рамках юбилейного XV Зимнего международного фестиваля искусств в Зимнем театре в Сочи. - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Кустурица заявил, что раздумывает над тремя лентами по Гоголю. Подробностями он поделился в интервью "Известиям".
"Нужно снять три фильма, чтобы они оставили более сильное впечатление, чем на это способна одна картина. "Повесть о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем", "Коляска", "Сорочинская ярмарка" представляют собой фантастические этюды о совести и характерах людей, которые жили в Малороссии. В "Мертвых душах" пока еще сомневаюсь", — уточнил сербский режиссер.
Кустурица отметил, что скоро определится, по какой книге начнет снимать картину.
"Это будет отличный фильм, потому что по Гоголю плохо снять невозможно", — утверждает постановщик.
Кустурицу также спросили, русский ли Гоголь автор или украинский. Режиссер ответил, что в произведениях писателя упоминается Малороссия, а не Украина.
"В "Сорочинской ярмарке" цитируются старинные песни и говорится о том, что они малороссийские. Гоголь писал на русском языке о территории, которая была Малороссией. Он не жил во времена Советского Союза и Хрущева, когда одна территория была обрамлена в Украину. А до этого не существовала", — говорит постановщик.
В фильмографии Эмира Кустурицы ленты "По млечному пути", "Марадона", "Жизнь как чудо", "Черная кошка, белый кот", "Андеграунд", "Аризонская мечта", "Время цыган" и другие.
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