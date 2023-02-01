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Прогноз главы ГУР Украины по захвату Крыма взбесил американцев - РИА Новости, 01.02.2023
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Прогноз главы ГУР Украины по захвату Крыма взбесил американцев
Прогноз главы ГУР Украины по захвату Крыма взбесил американцев - РИА Новости, 01.02.2023
Прогноз главы ГУР Украины по захвату Крыма взбесил американцев
Читатели американского издания Newsweek раскритиковали главу Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова за слова о том, что Киев намерен вернуть Крым РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T09:06
2023-02-01T09:34
в мире
украина
россия
республика крым
гур минобороны украины
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Читатели американского издания Newsweek раскритиковали главу Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова за слова о том, что Киев намерен вернуть Крым к лету."США и Запад могут отдать все свое оружие Украине, а затем мобилизовать всех своих военных для рытья ядерных убежищ", — написал пользователь."Крым всегда был частью России и имеет стратегическое значение на Черном море. Глобалисты в жажде нового мирового порядка рискнут развязать тотальную ядерную войну", — отметил другой. "Это бредовое магическое мышление фан-клуба Зеленского", — поддержал третий. "Что ж, для этого и существуют комики — заставлять нас смеяться", — поделился мнением еще один пользователь. Накануне Буданов в интервью The Washington Post анонсировал украинское наступление на Крым. Это не первое его подобное заявление — в декабре он говорил, что украинские подразделения зайдут на полуостров с оружием в руках. В Крыму эти планы назвали шапкозакидательскими — по словам сенатора от республики Сергея Цекова, такой сценарий менее реален, чем возвращение Киева в состав России.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230130/bezumie-1848534223.html
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украина
россия
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в мире, украина, россия, республика крым, гур минобороны украины
В мире, Украина, Россия, Республика Крым, ГУР Минобороны Украины
09:06 01.02.2023 (обновлено: 09:34 01.02.2023)
 
Прогноз главы ГУР Украины по захвату Крыма взбесил американцев

Читатели Newsweek раскритиковали слова главы ГУР Украины Буданова о сроке захвата Крыма

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Читатели американского издания Newsweek раскритиковали главу Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова за слова о том, что Киев намерен вернуть Крым к лету.
"США и Запад могут отдать все свое оружие Украине, а затем мобилизовать всех своих военных для рытья ядерных убежищ", — написал пользователь.
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"Крым всегда был частью России и имеет стратегическое значение на Черном море. Глобалисты в жажде нового мирового порядка рискнут развязать тотальную ядерную войну", — отметил другой.
"Это бредовое магическое мышление фан-клуба Зеленского", — поддержал третий.
"Что ж, для этого и существуют комики — заставлять нас смеяться", — поделился мнением еще один пользователь.
Накануне Буданов в интервью The Washington Post анонсировал украинское наступление на Крым. Это не первое его подобное заявление — в декабре он говорил, что украинские подразделения зайдут на полуостров с оружием в руках. В Крыму эти планы назвали шапкозакидательскими — по словам сенатора от республики Сергея Цекова, такой сценарий менее реален, чем возвращение Киева в состав России.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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