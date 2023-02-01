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Крыму и Кубани могут грозить снегодождевые паводки на этой неделе
Крыму и Кубани могут грозить снегодождевые паводки на этой неделе - РИА Новости, 01.02.2023
Крыму и Кубани могут грозить снегодождевые паводки на этой неделе
Снегодождевые паводки прогнозируются на этой неделе на территории Крыма и Краснодарского края, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T02:52
2023-02-01T02:52
2023-02-01T02:52
происшествия
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краснодарский край
смоленская область
внии гочс
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Снегодождевые паводки прогнозируются на этой неделе на территории Крыма и Краснодарского края, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Ученые института отмечают, что гидрологическая обстановка в России соответствует сезонным нормам. В результате оттепелей выход воды на пойму с подтоплением объектов инфраструктуры наблюдался на реках Брянской, Воронежской, Курской и Смоленской областей. Опасные уровни воды из-за зажоров льда регистрировались на реке Авача возле города Елизово на Камчатке, а также на Оке в районе Алексина Тульской области.
https://ria.ru/20230130/vulkan-1848295687.html
россия
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происшествия, россия, краснодарский край, смоленская область, внии гочс, республика крым
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Смоленская область, ВНИИ ГОЧС, Республика Крым
Крыму и Кубани могут грозить снегодождевые паводки на этой неделе
ВНИИ ГОЧС: на этой неделе Крыму и Кубани могут грозить снегодождевые паводки из-за осадков