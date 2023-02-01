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Крыму и Кубани могут грозить снегодождевые паводки на этой неделе - РИА Новости, 01.02.2023
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Крыму и Кубани могут грозить снегодождевые паводки на этой неделе
Крыму и Кубани могут грозить снегодождевые паводки на этой неделе - РИА Новости, 01.02.2023
Крыму и Кубани могут грозить снегодождевые паводки на этой неделе
Снегодождевые паводки прогнозируются на этой неделе на территории Крыма и Краснодарского края, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T02:52
2023-02-01T02:52
происшествия
россия
краснодарский край
смоленская область
внии гочс
республика крым
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Снегодождевые паводки прогнозируются на этой неделе на территории Крыма и Краснодарского края, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Ученые института отмечают, что гидрологическая обстановка в России соответствует сезонным нормам. В результате оттепелей выход воды на пойму с подтоплением объектов инфраструктуры наблюдался на реках Брянской, Воронежской, Курской и Смоленской областей. Опасные уровни воды из-за зажоров льда регистрировались на реке Авача возле города Елизово на Камчатке, а также на Оке в районе Алексина Тульской области.
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россия
краснодарский край
смоленская область
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происшествия, россия, краснодарский край, смоленская область, внии гочс, республика крым
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Смоленская область, ВНИИ ГОЧС, Республика Крым
02:52 01.02.2023
 
Крыму и Кубани могут грозить снегодождевые паводки на этой неделе

ВНИИ ГОЧС: на этой неделе Крыму и Кубани могут грозить снегодождевые паводки из-за осадков

© Фото : Анна КовальчукДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Фото : Анна Ковальчук
Дождь в Симферополе . Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Снегодождевые паводки прогнозируются на этой неделе на территории Крыма и Краснодарского края, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"В период с 5 по 6 февраля существует риск формирования снегодождевых паводков в Краснодарском крае и Республике Крым", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Ученые института отмечают, что гидрологическая обстановка в России соответствует сезонным нормам. В результате оттепелей выход воды на пойму с подтоплением объектов инфраструктуры наблюдался на реках Брянской, Воронежской, Курской и Смоленской областей. Опасные уровни воды из-за зажоров льда регистрировались на реке Авача возле города Елизово на Камчатке, а также на Оке в районе Алексина Тульской области.
Облако пепла от вулкана - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
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ПроисшествияРоссияКраснодарский крайСмоленская областьВНИИ ГОЧСРеспублика Крым
 
 
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