https://ria.ru/20230201/krym-1848834373.html

Крыму и Кубани могут грозить снегодождевые паводки на этой неделе

Крыму и Кубани могут грозить снегодождевые паводки на этой неделе - РИА Новости, 01.02.2023

Крыму и Кубани могут грозить снегодождевые паводки на этой неделе

Снегодождевые паводки прогнозируются на этой неделе на территории Крыма и Краснодарского края, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T02:52

2023-02-01T02:52

2023-02-01T02:52

происшествия

россия

краснодарский край

смоленская область

внии гочс

республика крым

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Снегодождевые паводки прогнозируются на этой неделе на территории Крыма и Краснодарского края, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Ученые института отмечают, что гидрологическая обстановка в России соответствует сезонным нормам. В результате оттепелей выход воды на пойму с подтоплением объектов инфраструктуры наблюдался на реках Брянской, Воронежской, Курской и Смоленской областей. Опасные уровни воды из-за зажоров льда регистрировались на реке Авача возле города Елизово на Камчатке, а также на Оке в районе Алексина Тульской области.

https://ria.ru/20230130/vulkan-1848295687.html

россия

краснодарский край

смоленская область

республика крым

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происшествия, россия, краснодарский край, смоленская область, внии гочс, республика крым