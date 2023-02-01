https://ria.ru/20230201/kredit-1848839116.html
Эксперт рассказал, какой кредит могут получить россияне в МФО
Эксперт рассказал, какой кредит могут получить россияне в МФО - РИА Новости, 01.02.2023
Эксперт рассказал, какой кредит могут получить россияне в МФО
Микрофинансовые организации в России гораздо охотнее выдают деньги своим постоянным клиентам, чем малознакомым заемщикам: впервые обращаясь в такие компании,... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T05:20
2023-02-01T05:20
2023-02-01T06:06
экономика
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Микрофинансовые организации в России гораздо охотнее выдают деньги своим постоянным клиентам, чем малознакомым заемщикам: впервые обращаясь в такие компании, человек может рассчитывать на заем суммой максимум в 5-7 тысяч рублей, даже имея высокий доход, рассказал РИА Новости генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. "Самая значительная разница находится между клиентами, которые обращаются в МФО впервые, и теми, кто уже брал займы. Сумма одобрения может различаться в 3-4 раза. Даже если ваш доход превышает, скажем, 100 тысяч рублей, вряд ли в первый раз вам выдадут больше 5-7 тысяч рублей", - отмечает Пономарев. Таким образом компании подстраховываются от риска невозврата займов, ведь МФО, в отличие от банков, не требуют подтверждения доходов, а 87% займов "до зарплаты" вообще выдаются онлайн, то есть без личного присутствия заемщика, добавляет он. Эксперт подчеркивает, что те, кто регулярно пользуются микрозаймами, часто предпочитают обращаться в одну-две компании, с которыми у них сформировалась история отношений. Наиболее надежным клиентам, поясняет Пономарев, МФО готовы одобрять займы в рассрочку, суммы по которым достигают "и 50 тысяч, и 100 тысяч рублей, то есть вполне сопоставимы с банковскими кредитами". Гендиректор Webbankir добавляет, что на размер займа также влияет динамика показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика, который рассчитывается как соотношение всех долгов к ежемесячным доходам. "МФО может выдать относительно крупную сумму клиенту, у которого ПДН стабильно находится на уровне 80%. А вот человеку, чей ПДН недавно вырос с 50% до 80%, могут сократить объем финансирования, если компания посчитает, что это тревожный сигнал ухудшения материального положения", - заключает Пономарев.
https://ria.ru/20230201/naushniki-1848837826.html
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экономика, россия
05:20 01.02.2023 (обновлено: 06:06 01.02.2023)
Эксперт рассказал, какой кредит могут получить россияне в МФО
Webbankir: россияне, впервые обращаясь в МФО, могут получить заем до семи тысяч рублей
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Микрофинансовые организации в России гораздо охотнее выдают деньги своим постоянным клиентам, чем малознакомым заемщикам: впервые обращаясь в такие компании, человек может рассчитывать на заем суммой максимум в 5-7 тысяч рублей, даже имея высокий доход, рассказал РИА Новости генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.
"Самая значительная разница находится между клиентами, которые обращаются в МФО впервые, и теми, кто уже брал займы. Сумма одобрения может различаться в 3-4 раза. Даже если ваш доход превышает, скажем, 100 тысяч рублей, вряд ли в первый раз вам выдадут больше 5-7 тысяч рублей", - отмечает Пономарев. Таким образом компании подстраховываются от риска невозврата займов, ведь МФО, в отличие от банков, не требуют подтверждения доходов, а 87% займов "до зарплаты" вообще выдаются онлайн, то есть без личного присутствия заемщика, добавляет он.
Эксперт подчеркивает, что те, кто регулярно пользуются микрозаймами, часто предпочитают обращаться в одну-две компании, с которыми у них сформировалась история отношений. Наиболее надежным клиентам, поясняет Пономарев, МФО готовы одобрять займы в рассрочку, суммы по которым достигают "и 50 тысяч, и 100 тысяч рублей, то есть вполне сопоставимы с банковскими кредитами".
Гендиректор Webbankir добавляет, что на размер займа также влияет динамика показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика, который рассчитывается как соотношение всех долгов к ежемесячным доходам.
"МФО может выдать относительно крупную сумму клиенту, у которого ПДН стабильно находится на уровне 80%. А вот человеку, чей ПДН недавно вырос с 50% до 80%, могут сократить объем финансирования, если компания посчитает, что это тревожный сигнал ухудшения материального положения", - заключает Пономарев.