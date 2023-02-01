https://ria.ru/20230201/koronavirus-1848890660.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 36 пациентов с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 36 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 01.02.2023

В Подмосковье за сутки госпитализировали 36 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлен 231 случай COVID-19, госпитализированы 36 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T11:27

2023-02-01T11:27

2023-02-01T11:27

распространение коронавируса

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлен 231 случай COVID-19, госпитализированы 36 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки – 231, госпитализированы 36 человек, выздоровело 37 человек", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 97 новых случаев COVID-19. Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что более восьми тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 41 человек.

https://ria.ru/20230130/norki-1847957922.html

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здоровье - общество, московская область (подмосковье), россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19