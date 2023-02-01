https://ria.ru/20230201/konsulstvo-1848927974.html

Консульства ФРГ и Швеции в Стамбуле закрыли в целях безопасности

Консульства ФРГ и Швеции в Стамбуле закрыли в целях безопасности - РИА Новости, 01.02.2023

Консульства ФРГ и Швеции в Стамбуле закрыли в целях безопасности

Консульство ФРГ в Стамбуле прекратило работу в среду из-за угроз безопасности, сообщила дипмиссия. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T13:06

2023-02-01T13:06

2023-02-01T13:39

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СТАМБУЛ, 1 фев – РИА Новости. Консульство ФРГ в Стамбуле прекратило работу в среду из-за угроз безопасности, сообщила дипмиссия.Ранее генеральные консульства Великобритании и Нидерландов в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города."Консульство ФРГ будет закрыто 1 февраля. Все визовые и паспортные вопросы приостановлены", - сообщило ГК.Помимо этого, прием посетителей прекратило генконсульство Швеции.Нидерландская дипмиссия расположена на пешеходной улице Истикляль в центральном районе Бейоглу, где в ноябре 2022 года произошел теракт, консульства ФРГ и Великобритании расположены неподалеку от Истикляля.Посольство США предупредило своих граждан в понедельник об опасности терактов в центре Стамбула, целями могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные среди иностранцев места, особенно стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль.На прошлой неделе посольство США также предупреждало о вероятности терактов на фоне ситуации с сожжением копий Корана в Европе ультраправыми. Дипмиссия Франции тогда выпустила схожее предупреждение, сославшись на информацию от американского посольства.

https://ria.ru/20230130/erdogan-1848254225.html

https://ria.ru/20230126/nato-1847312256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, стамбул, турция