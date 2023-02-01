https://ria.ru/20230201/konsulstvo-1848927974.html
Консульства ФРГ и Швеции в Стамбуле закрыли в целях безопасности
Консульства ФРГ и Швеции в Стамбуле закрыли в целях безопасности - РИА Новости, 01.02.2023
Консульства ФРГ и Швеции в Стамбуле закрыли в целях безопасности
Консульство ФРГ в Стамбуле прекратило работу в среду из-за угроз безопасности, сообщила дипмиссия. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T13:06
2023-02-01T13:06
2023-02-01T13:39
в мире
германия
стамбул
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789023550_0:190:2967:1858_1920x0_80_0_0_422545579d4ebb2154fee46ffb70c992.jpg
СТАМБУЛ, 1 фев – РИА Новости. Консульство ФРГ в Стамбуле прекратило работу в среду из-за угроз безопасности, сообщила дипмиссия.Ранее генеральные консульства Великобритании и Нидерландов в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города."Консульство ФРГ будет закрыто 1 февраля. Все визовые и паспортные вопросы приостановлены", - сообщило ГК.Помимо этого, прием посетителей прекратило генконсульство Швеции.Нидерландская дипмиссия расположена на пешеходной улице Истикляль в центральном районе Бейоглу, где в ноябре 2022 года произошел теракт, консульства ФРГ и Великобритании расположены неподалеку от Истикляля.Посольство США предупредило своих граждан в понедельник об опасности терактов в центре Стамбула, целями могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные среди иностранцев места, особенно стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль.На прошлой неделе посольство США также предупреждало о вероятности терактов на фоне ситуации с сожжением копий Корана в Европе ультраправыми. Дипмиссия Франции тогда выпустила схожее предупреждение, сославшись на информацию от американского посольства.
https://ria.ru/20230130/erdogan-1848254225.html
https://ria.ru/20230126/nato-1847312256.html
германия
стамбул
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789023550_118:0:2847:2047_1920x0_80_0_0_4e2aaad148dad566b5aee239e8bfe364.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, стамбул, турция
В мире, Германия, Стамбул, Турция
13:06 01.02.2023 (обновлено: 13:39 01.02.2023)
Консульства ФРГ и Швеции в Стамбуле закрыли в целях безопасности
Германия и Швеция заявили о закрытии в среду консульств в Стамбуле в целях безопасности
СТАМБУЛ, 1 фев – РИА Новости.
Консульство ФРГ в Стамбуле прекратило работу в среду из-за угроз безопасности, сообщила
дипмиссия.
Ранее генеральные консульства Великобритании и Нидерландов в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города.
"Консульство ФРГ будет закрыто 1 февраля. Все визовые и паспортные вопросы приостановлены", - сообщило ГК.
Помимо этого, прием посетителей прекратило генконсульство Швеции.
Нидерландская дипмиссия расположена на пешеходной улице Истикляль в центральном районе Бейоглу, где в ноябре 2022 года произошел теракт, консульства ФРГ и Великобритании расположены неподалеку от Истикляля.
Посольство США предупредило своих граждан в понедельник об опасности терактов в центре Стамбула, целями могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные среди иностранцев места, особенно стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль.
На прошлой неделе посольство США также предупреждало о вероятности терактов на фоне ситуации с сожжением копий Корана в Европе ультраправыми. Дипмиссия Франции тогда выпустила схожее предупреждение, сославшись на информацию от американского посольства.