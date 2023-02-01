https://ria.ru/20230201/kometa-1848829902.html
К Земле приближается комета, открытая в марте прошлого года
К Земле приближается комета, открытая в марте прошлого года - РИА Новости, 01.02.2023
К Земле приближается комета, открытая в марте прошлого года
Комета C/2022 E3 (ZTF), открытая в марте прошлого года, пройдет 1 февраля на минимальном расстоянии – всего в 42 миллионах километров от Земли, сообщили в... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T00:58
2023-02-01T00:58
2023-02-01T00:58
наука
россия
земля
фаина рублева
московский планетарий
общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Комета C/2022 E3 (ZTF), открытая в марте прошлого года, пройдет 1 февраля на минимальном расстоянии – всего в 42 миллионах километров от Земли, сообщили в Московском планетарии. "Совершая своё путешествие по внутренней области Солнечной системы, 12 января комета 2022 E3 достигла перигелия (ближайшей к Солнцу точки), а на минимальном расстоянии от Земли комета пройдет 1 февраля, тогда нас будет разделять всего лишь 42 млн км!", - говорится в сообщении. Астрономы предполагают, что блеск кометы может достигнуть +5 - +4 звездной величины, а длина газового хвоста более 10°, то есть он будет размером с "ковш" Большой медведицы. При отсутствии городской засветки и при подходящей погоде ее можно было бы увидеть даже невооруженным глазом с территории России. Путь кометы на ночном небе будет проходить между "ковшом" Большой медведицы и Полярной звездой, уточнили в планетарии. Как рассказала РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева, движение комет, в отличие от метеоров, практически неразличимо человеческим глазом – они как бы висят на небе. По её словам, наблюдать комету, если бы позволила погода, лучше всего было бы в предрассветные часы. Впервые комету С/2022 Е3 запечатлела широкоугольная камера для обзора неба по программе ZTF (Zwicky Transient Facility – установка для обнаружения транзиентных объектов им. Цвикки). Комету отнесли к классу долгопериодических, а с тех пор она заметно увеличила свою яркость и движется по созвездию Волопаса – незаходящему созвездию северного полушария. В данный момент, по словам астрономов, она видна только при помощи телескопа на предрассветном небе в виде бледного размытого пятнышка.
https://ria.ru/20230129/astronomiya-1847900920.html
https://ria.ru/20230109/kosmos-1843580448.html
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россия, земля, фаина рублева, московский планетарий, общество
Наука, Россия, Земля, Фаина Рублева, Московский планетарий, Общество
К Земле приближается комета, открытая в марте прошлого года
Московский планетарий: 1 февраля в 42 миллионах километров от Земли пролетит комета
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Комета C/2022 E3 (ZTF), открытая в марте прошлого года, пройдет 1 февраля на минимальном расстоянии – всего в 42 миллионах километров от Земли, сообщили в Московском планетарии.
"Совершая своё путешествие по внутренней области Солнечной системы, 12 января комета 2022 E3 достигла перигелия (ближайшей к Солнцу точки), а на минимальном расстоянии от Земли комета пройдет 1 февраля, тогда нас будет разделять всего лишь 42 млн км!", - говорится в сообщении.
Астрономы предполагают, что блеск кометы может достигнуть +5 - +4 звездной величины, а длина газового хвоста более 10°, то есть он будет размером с "ковш" Большой медведицы. При отсутствии городской засветки и при подходящей погоде ее можно было бы увидеть даже невооруженным глазом с территории России
.
Путь кометы на ночном небе будет проходить между "ковшом" Большой медведицы и Полярной звездой, уточнили в планетарии.
Как рассказала РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева
, движение комет, в отличие от метеоров, практически неразличимо человеческим глазом – они как бы висят на небе. По её словам, наблюдать комету, если бы позволила погода, лучше всего было бы в предрассветные часы.
Впервые комету С/2022 Е3 запечатлела широкоугольная камера для обзора неба по программе ZTF (Zwicky Transient Facility – установка для обнаружения транзиентных объектов им. Цвикки). Комету отнесли к классу долгопериодических, а с тех пор она заметно увеличила свою яркость и движется по созвездию Волопаса – незаходящему созвездию северного полушария. В данный момент, по словам астрономов, она видна только при помощи телескопа на предрассветном небе в виде бледного размытого пятнышка.