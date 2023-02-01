https://ria.ru/20230201/kino-1849007513.html

Российский фильм показывают на Международном кинофестивале в Нидерландах

Российский фильм показывают на Международном кинофестивале в Нидерландах - РИА Новости, 01.02.2023

Российский фильм показывают на Международном кинофестивале в Нидерландах

Российский фильм "Один маленький ночной секрет" представлен в программе Международного Роттердамского кинофестиваля, следует из публикации на сайте смотра. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:46

2023-02-01T17:46

2023-02-01T17:46

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роттердамский кинофестиваль

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российский фильм "Один маленький ночной секрет" представлен в программе Международного Роттердамского кинофестиваля, следует из публикации на сайте смотра. Режиссер — Наталия Мещанинова. Зрители знают ее по проектам "Алиса не может ждать", "Пингвины моей мамы", "Сердце мира", "Комбинат "Надежда". Она также работала над вторым сезоном "Обычной женщины". В ее новой драме рассказывается о 14-летней Мире. Она живет с мамой, отчимом и младшей сестрой. На первый взгляд, у девочки все хорошо. Но у нее есть один ночной секрет. Судя по афише смотра, 31 января уже прошел показ ленты. Два сеанса в сетке сегодня, один запланирован на второе февраля и один — на четвертое. При этом билеты на четвертое число уже раскуплены.

https://ria.ru/20230125/oskar-1847264522.html

роттердам

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , роттердам, роттердамский кинофестиваль