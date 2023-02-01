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Российский фильм показывают на Международном кинофестивале в Нидерландах - РИА Новости, 01.02.2023
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Культура
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Российский фильм показывают на Международном кинофестивале в Нидерландах
Российский фильм показывают на Международном кинофестивале в Нидерландах - РИА Новости, 01.02.2023
Российский фильм показывают на Международном кинофестивале в Нидерландах
Российский фильм "Один маленький ночной секрет" представлен в программе Международного Роттердамского кинофестиваля, следует из публикации на сайте смотра. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:46
2023-02-01T17:46
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российский фильм "Один маленький ночной секрет" представлен в программе Международного Роттердамского кинофестиваля, следует из публикации на сайте смотра. Режиссер — Наталия Мещанинова. Зрители знают ее по проектам "Алиса не может ждать", "Пингвины моей мамы", "Сердце мира", "Комбинат "Надежда". Она также работала над вторым сезоном "Обычной женщины". В ее новой драме рассказывается о 14-летней Мире. Она живет с мамой, отчимом и младшей сестрой. На первый взгляд, у девочки все хорошо. Но у нее есть один ночной секрет. Судя по афише смотра, 31 января уже прошел показ ленты. Два сеанса в сетке сегодня, один запланирован на второе февраля и один — на четвертое. При этом билеты на четвертое число уже раскуплены.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , роттердам, роттердамский кинофестиваль
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , Роттердам, Роттердамский кинофестиваль
17:46 01.02.2023
 
Российский фильм показывают на Международном кинофестивале в Нидерландах

Фильм Наталии Мещаниновой представлен в программе Роттердамского кинофестиваля

© Кинокомпания CTBКадр из фильма "Один маленький ночной секрет"
Кадр из фильма Один маленький ночной секрет
© Кинокомпания CTB
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российский фильм "Один маленький ночной секрет" представлен в программе Международного Роттердамского кинофестиваля, следует из публикации на сайте смотра.
Режиссер — Наталия Мещанинова. Зрители знают ее по проектам "Алиса не может ждать", "Пингвины моей мамы", "Сердце мира", "Комбинат "Надежда". Она также работала над вторым сезоном "Обычной женщины".
В ее новой драме рассказывается о 14-летней Мире. Она живет с мамой, отчимом и младшей сестрой. На первый взгляд, у девочки все хорошо. Но у нее есть один ночной секрет.
Судя по афише смотра, 31 января уже прошел показ ленты. Два сеанса в сетке сегодня, один запланирован на второе февраля и один — на четвертое. При этом билеты на четвертое число уже раскуплены.
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