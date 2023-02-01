https://ria.ru/20230201/kiev-1848838194.html

Украина хочет обсудить свой ядерный статус, заявил дипломат

Украина хочет обсудить свой ядерный статус, заявил дипломат - РИА Новости, 01.02.2023

Украина хочет обсудить свой ядерный статус, заявил дипломат

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Киев хочет начать дискуссию о ядерном статусе Украины, но оговорился, что у него нет "готового предложения", РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T04:53

2023-02-01T04:53

2023-02-01T04:53

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Киев хочет начать дискуссию о ядерном статусе Украины, но оговорился, что у него нет "готового предложения", как это могло бы выглядеть. В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность. Осенью 2022 года замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН (занимается вопросами разоружения и вопросами международной безопасности) Константин Воронцов заявил, что Россия не угрожала и не угрожает Киеву ядерным оружием. По его словам, в то же время серьезную озабоченность вызвали заявления Киева о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины, что означало бы попытку заполучить ядерное оружие в ущерб режиму Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Воронцов также заявлял, что Киев долгие годы не соблюдал "будапештские обязательства", не соблюдали Будапештский меморандум, по его словам, и США с их партнерам, бесцеремонно вмешиваясь в дела Украины и пренебрегая ее суверенитетом. "Мы не получили полной поддержки безопасности от Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, других ядерных держав (по Будапештскому меморандуму - ред.). Это был плохой сигнал для всех стран мира, которые поняли, что на самом деле только ядерное оружие может спасти их от нападения такого агрессора. Вот почему мы хотим начать эту дискуссию. У меня нет готового предложения для вас, как это могло бы выглядеть", - заявил Макеев в интервью Deutsche Welle*. В июне 2022 года экс-глава МИД, экс-министр обороны Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский утверждал, что Запад имеет право поставить Украине ядерное оружие. Позднее, уже в августе, представитель российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО Александр Трофимов сообщил, что обретение Киевом ядерного оружия нарушило бы обязательства Украины по ДНЯО и грубейшим образом подорвало бы режим нераспространения ядерного оружия. При этом замглавы делегации РФ на этой Обзорной конференции Андрей Белоусов отмечал, что обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума несостоятельны - его "правовой фундамент" был подорван задолго до 2014 года. После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность. В феврале 2022 года Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что инициирует переговоры участников меморандума. Тогда он говорил, что если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".* СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230201/naryshkin-1848837088.html

https://ria.ru/20230131/ukraina-1848629186.html

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в мире, украина, киев, россия, радослав сикорский, александр трофимов, андрей белоусов, оон, европарламент