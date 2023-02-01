https://ria.ru/20230201/kherson-1848867265.html

Источник: российские военные уничтожили в Херсоне склад с боеприпасами ВСУ

Источник: российские военные уничтожили в Херсоне склад с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 01.02.2023

Источник: российские военные уничтожили в Херсоне склад с боеприпасами ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили украинский склад с боеприпасами в районе Херсона Антоновка, уничтожив шесть военных противника, в другом районе Херсона, в... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T10:13

2023-02-01T10:13

2023-02-01T10:13

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

херсонская область

херсон

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили украинский склад с боеприпасами в районе Херсона Антоновка, уничтожив шесть военных противника, в другом районе Херсона, в Камышанах, артиллерийским огнем уничтожена гаубица Д-30 с расчетом и боекомплектом, сообщил в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Вчера артиллерийским огнем уничтожен склад с боеприпасами в районе Антоновки, также уничтожена одна единица автомобильной техники, потери составили шесть погибших военных ВСУ, пять (солдат противника - ред.) получили ранения различной степени тяжести. Также вчера артиллерийским огнем в Камышанах уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, там потери - двое погибших военных ВСУ, двое получили ранения", - сказал собеседник агентства. Еще одну украинскую гаубицу российские артиллеристы уничтожили в Белозерском районе Херсонской области близ села Музыковка. "Ночью артиллерийским огнем в районе Музыковки уничтожена украинская гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, потери: трое погибших военных ВСУ, пятеро получили ранения", - добавил источник.

херсонская область

херсон

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область , херсон