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Источник: российские военные уничтожили в Херсоне склад с боеприпасами ВСУ
Источник: российские военные уничтожили в Херсоне склад с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 01.02.2023
Источник: российские военные уничтожили в Херсоне склад с боеприпасами ВСУ
Российские артиллеристы уничтожили украинский склад с боеприпасами в районе Херсона Антоновка, уничтожив шесть военных противника, в другом районе Херсона, в... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T10:13
2023-02-01T10:13
2023-02-01T10:13
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили украинский склад с боеприпасами в районе Херсона Антоновка, уничтожив шесть военных противника, в другом районе Херсона, в Камышанах, артиллерийским огнем уничтожена гаубица Д-30 с расчетом и боекомплектом, сообщил в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Вчера артиллерийским огнем уничтожен склад с боеприпасами в районе Антоновки, также уничтожена одна единица автомобильной техники, потери составили шесть погибших военных ВСУ, пять (солдат противника - ред.) получили ранения различной степени тяжести. Также вчера артиллерийским огнем в Камышанах уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, там потери - двое погибших военных ВСУ, двое получили ранения", - сказал собеседник агентства. Еще одну украинскую гаубицу российские артиллеристы уничтожили в Белозерском районе Херсонской области близ села Музыковка. "Ночью артиллерийским огнем в районе Музыковки уничтожена украинская гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, потери: трое погибших военных ВСУ, пятеро получили ранения", - добавил источник.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область , херсон
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Херсонская область , Херсон
Источник: российские военные уничтожили в Херсоне склад с боеприпасами ВСУ
Российские военные уничтожили в Херсоне украинский склад с боеприпасами и две гаубицы
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили украинский склад с боеприпасами в районе Херсона Антоновка, уничтожив шесть военных противника, в другом районе Херсона, в Камышанах, артиллерийским огнем уничтожена гаубица Д-30 с расчетом и боекомплектом, сообщил в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Вчера артиллерийским огнем уничтожен склад с боеприпасами в районе Антоновки, также уничтожена одна единица автомобильной техники, потери составили шесть погибших военных ВСУ, пять (солдат противника - ред.) получили ранения различной степени тяжести. Также вчера артиллерийским огнем в Камышанах уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, там потери - двое погибших военных ВСУ, двое получили ранения", - сказал собеседник агентства.
Еще одну украинскую гаубицу российские артиллеристы уничтожили в Белозерском районе Херсонской области близ села Музыковка. "Ночью артиллерийским огнем в районе Музыковки уничтожена украинская гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, потери: трое погибших военных ВСУ, пятеро получили ранения", - добавил источник.