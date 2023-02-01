https://ria.ru/20230201/kemerovo-1848912339.html

В Кемерово продлили режим "черного неба"

В Кемерово продлили режим "черного неба" - РИА Новости, 01.02.2023

В Кемерово продлили режим "черного неба"

Власти Кузбасса продлили режим неблагоприятных метеоусловий для города Кемерово до 2 февраля, предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу,... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T12:12

2023-02-01T12:12

2023-02-01T12:12

экология

кемерово

россия

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 1 фев – РИА Новости. Власти Кузбасса продлили режим неблагоприятных метеоусловий для города Кемерово до 2 февраля, предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу, сообщается на сайте регионального министерства природных ресурсов и экологии. Во вторник сообщалось, что режим неблагоприятных метеоусловий был введен в четырех территориях региона: Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком муниципальном округе. Режим неблагоприятных условий для Кемерова был установлен до 18 часов (14.00 мск) 1 февраля, для других территорий – до 18 часов (14.00 мск) 3 февраля. "В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 18 час. 00 мин (14.00 мск) 31.01.2023 до 18 час. 00 мин (14.00 мск) 02.02.2023",– говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230111/nauka-1841865118.html

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россия

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экология, кемерово, россия, кемеровская область, происшествия