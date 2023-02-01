Суд отказал Кастильо в аннулировании расследования по обвинениям в мятеже
Суд в Перу отказал экс-президенту Кастильо в аннулировании процесса по обвинениям в мятеже
© AP Photo / Martin MejiaПедро Кастильо
© AP Photo / Martin Mejia
Педро Кастильо. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 фев – РИА Новости. Суд Перу признал необоснованным требование экс-президента Педро Кастильо об аннулировании процесса против него по обвинениям в мятеже, сообщила пресс-служба суда.
"Верховный суд по подготовительным расследованиям признал необоснованным вопрос, поставленный Педро Кастильо, об аннулировании расследования против него по обвинению в предполагаемом мятеже", - говорится в сообщении.
Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо.
Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту.
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