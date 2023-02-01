https://ria.ru/20230201/kastilo-1849048735.html

Суд отказал Кастильо в аннулировании расследования по обвинениям в мятеже

Суд отказал Кастильо в аннулировании расследования по обвинениям в мятеже - РИА Новости, 01.02.2023

Суд отказал Кастильо в аннулировании расследования по обвинениям в мятеже

Суд Перу признал необоснованным требование экс-президента Педро Кастильо об аннулировании процесса против него по обвинениям в мятеже, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:55

2023-02-01T17:55

2023-02-01T17:55

в мире

перу

педро кастильо

дина болуарте

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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 фев – РИА Новости. Суд Перу признал необоснованным требование экс-президента Педро Кастильо об аннулировании процесса против него по обвинениям в мятеже, сообщила пресс-служба суда. Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту.

https://ria.ru/20230130/peru-1848541335.html

перу

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, перу, педро кастильо, дина болуарте