https://ria.ru/20230201/kandidaty-1848970772.html
В Совфеде идут консультации по кандидатам на пост главы Счетной палаты
В Совфеде идут консультации по кандидатам на пост главы Счетной палаты - РИА Новости, 01.02.2023
В Совфеде идут консультации по кандидатам на пост главы Счетной палаты
Совет Федерации РФ пока не определился с кандидатами на пост главы Счетной палаты, список кандидатур уменьшился, но приоритетной "тройки" пока нет, идут... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:48
2023-02-01T14:48
2023-02-01T15:11
политика
россия
валентина матвиенко
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совет федерации рф
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Совет Федерации РФ пока не определился с кандидатами на пост главы Счетной палаты, список кандидатур уменьшился, но приоритетной "тройки" пока нет, идут консультации, заявила спикер палаты Валентина Матвиенко. Должность главы Счетной палаты стала вакантной после того, как в ноябре Алексей Кудрин перешел на работу в "Яндекс". "Мы продолжаем консультации, они еще не завершены. Список кандидатов сузился, но приоритетной "тройки" пока нет", - сказала Матвиенко журналистам в среду. По законодательству сенаторы назначают и освобождают от должности главу контрольного ведомства. Они также предлагают президенту не менее трех кандидатов на этот пост. Глава государства, выбрав конкретного кандидата, вносит представление на него в верхнюю палату парламента.Спикер отметила, что Счетная палата – это важная государственная структура, и здесь спешка не нужна. Парламентарий также пообещала сообщить журналистам о предлагаемых сенаторами кандидатах еще до того, как предложения Совфеда будут направлены главе государства.Матвиенко также призвала не ориентироваться на публикации по этой теме в СМИ и Интернете, "не гадать на кофейной гуще", не верить слухам.
https://ria.ru/20230201/goszakupki-1848872556.html
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политика, россия, валентина матвиенко, яндекс, совет федерации рф, алексей кудрин
Политика, Россия, Валентина Матвиенко, Яндекс, Совет Федерации РФ, Алексей Кудрин
14:48 01.02.2023 (обновлено: 15:11 01.02.2023)
В Совфеде идут консультации по кандидатам на пост главы Счетной палаты
Матвиенко: Совфед пока не определился с кандидатами на пост главы Счетной палаты
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Совет Федерации РФ пока не определился с кандидатами на пост главы Счетной палаты, список кандидатур уменьшился, но приоритетной "тройки" пока нет, идут консультации, заявила спикер палаты Валентина Матвиенко.
Должность главы Счетной палаты стала вакантной после того, как в ноябре Алексей Кудрин перешел на работу в "Яндекс".
"Мы продолжаем консультации, они еще не завершены. Список кандидатов сузился, но приоритетной "тройки" пока нет", - сказала Матвиенко журналистам в среду.
По законодательству сенаторы назначают и освобождают от должности главу контрольного ведомства. Они также предлагают президенту не менее трех кандидатов на этот пост. Глава государства, выбрав конкретного кандидата, вносит представление на него в верхнюю палату парламента.
Спикер отметила, что Счетная палата – это важная государственная структура, и здесь спешка не нужна. Парламентарий также пообещала сообщить журналистам о предлагаемых сенаторами кандидатах еще до того, как предложения Совфеда будут направлены главе государства.
Матвиенко также призвала не ориентироваться на публикации по этой теме в СМИ и Интернете, "не гадать на кофейной гуще", не верить слухам.