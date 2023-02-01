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Нетаньяху заявил, что не хочет военной конфронтации с Россией - РИА Новости, 01.02.2023
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Нетаньяху заявил, что не хочет военной конфронтации с Россией
Нетаньяху заявил, что не хочет военной конфронтации с Россией - РИА Новости, 01.02.2023
Нетаньяху заявил, что не хочет военной конфронтации с Россией
Израиль не хочет военной конфронтации с Россией, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:56
2023-02-01T17:56
в мире
россия
израиль
биньямин нетаньяху
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Израиль не хочет военной конфронтации с Россией, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "У меня нет желания вступать в новую российско-израильскую военную конфронтацию. И никто не хочет", - сообщил он в интервью телеканалу CNN. При этом, по словам Нетаньяху, у Израиля "сложные отношения" с Россией, поскольку на границе с Сирией израильские и российские самолеты летают друг от друга "на расстоянии плевка". "Израилю необходима свобода действия в воздухе. И эта свобода действия может привести нас к конфронтации с российскими пилотами. Я предпочитаю, чтобы этого не случилось", - подчеркнул он.
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в мире, россия, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Россия, Израиль, Биньямин Нетаньяху
17:56 01.02.2023
 
Нетаньяху заявил, что не хочет военной конфронтации с Россией

Нетаньяху заявил, что никто в Израиле не хочет вступать в конфронтацию с Россией

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Израиль не хочет военной конфронтации с Россией, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"У меня нет желания вступать в новую российско-израильскую военную конфронтацию. И никто не хочет", - сообщил он в интервью телеканалу CNN.
При этом, по словам Нетаньяху, у Израиля "сложные отношения" с Россией, поскольку на границе с Сирией израильские и российские самолеты летают друг от друга "на расстоянии плевка".
"Израилю необходима свобода действия в воздухе. И эта свобода действия может привести нас к конфронтации с российскими пилотами. Я предпочитаю, чтобы этого не случилось", - подчеркнул он.
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