https://ria.ru/20230201/it-1849009503.html

Зарплата IT-специалистов будет снижаться, считает эксперт

Зарплата IT-специалистов будет снижаться, считает эксперт - РИА Новости, 01.02.2023

Зарплата IT-специалистов будет снижаться, считает эксперт

Зарплаты IT-специалистов начального уровня в России продолжат снижаться, это связано с увеличением числа обучающихся IT-специальностям, поделился мнением с РИА... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T16:20

2023-02-01T16:20

2023-02-01T16:39

россия

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827432984_0:168:2951:1828_1920x0_80_0_0_0436a66db54a7e0b31f6f435ed39eae8.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Зарплаты IT-специалистов начального уровня в России продолжат снижаться, это связано с увеличением числа обучающихся IT-специальностям, поделился мнением с РИА Новости аналитик MForum Analytics Алексей Бойко. Летом прошлого года эксперт по подбору IT-персонала в компании SymbioWay Евгения Орлова рассказала РИА Новости, что спрос на российском кадровом рынке в основном растет на программистов начального уровня, поскольку многие компании хотят сэкономить на специалистах. Она также отмечала, что несмотря на то, что некоторые IT-компании закрываются, спрос на программистов по-прежнему существенно превышает предложение. "Поскольку есть значительный приток обучающихся IT-специальностям в связи с оплатой выше средней по рынку, а также в связи с упрощением для таких специалистов релокации, можно предположить, что зарплаты для начинающих могут продолжить снижение", - отметил Бойко. При этом, подчеркнул эксперт, востребованность IT-специалистов в России не снижалась, скорее она варьируется в зависимости от сегмента. Кроме того, Бойко утверждает, что сокращение зарплат на рынке отражает потребность отрасли в опытных специалистах (senior), а не в кадрах начального (junior) уровня. "В то же время до статуса опытного специалиста доберутся далеко не все, поэтому здесь тренд на рост предложения рабочей силы окажется выражен слабо, тем более, что такие специалисты востребованы и во многих других странах", - резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20230131/kiberbezopasnost-1848560911.html

https://ria.ru/20230126/vyzov-1847534814.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, технологии, экономика