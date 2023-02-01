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Минобороны Британии пояснило позицию по истребителям для Украины - РИА Новости, 01.02.2023
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Минобороны Британии пояснило позицию по истребителям для Украины
Минобороны Британии пояснило позицию по истребителям для Украины - РИА Новости, 01.02.2023
Минобороны Британии пояснило позицию по истребителям для Украины
Власти Великобритании не приняли окончательного решения о невозможности передать Украине истребители, но на данный момент считают правильным подходом... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T23:44
2023-02-01T23:45
в мире
россия
сша
украина
риши сунак
бен уоллес
джо байден
нато
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Власти Великобритании не приняли окончательного решения о невозможности передать Украине истребители, но на данный момент считают правильным подходом воздержаться от их поставок, заявил британский министр обороны Бен Уоллес. Глава минобороны Британии добавил, что британские истребители очень сложные и могут быть неприменимы на Украине. "Что им сейчас нужно, так это бронетехника и танки... Я думаю, что мы должны быть уверены, что (истребители) станут следующим требованием для победы в бою", - отметил Уоллес. Ранее газета Evening Standard со ссылкой на представителя премьера Британии Риши Сунака сообщала, что Лондон считает нецелесообразной отправку истребителей Украине. СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, россия, сша, украина, риши сунак, бен уоллес, джо байден, нато, f-16
В мире, Россия, США, Украина, Риши Сунак, Бен Уоллес, Джо Байден, НАТО, F-16
23:44 01.02.2023 (обновлено: 23:45 01.02.2023)
 
Минобороны Британии пояснило позицию по истребителям для Украины

Глава Минобороны Британии: отказ Лондона передавать Киеву истребители не окончательный

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Власти Великобритании не приняли окончательного решения о невозможности передать Украине истребители, но на данный момент считают правильным подходом воздержаться от их поставок, заявил британский министр обороны Бен Уоллес.
"Нет твердого решения... На данный момент я не думаю, что это (передача истребителей - ред.) правильный подход", - сказал Уоллес, его слова приводит агентство Рейтер.
Глава минобороны Британии добавил, что британские истребители очень сложные и могут быть неприменимы на Украине.
"Что им сейчас нужно, так это бронетехника и танки... Я думаю, что мы должны быть уверены, что (истребители) станут следующим требованием для победы в бою", - отметил Уоллес.
Ранее газета Evening Standard со ссылкой на представителя премьера Британии Риши Сунака сообщала, что Лондон считает нецелесообразной отправку истребителей Украине.
СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 17:33Специальная военная операция на Украине
Медведев назвал напрасными призывы Джонсона передать Украине истребители
 
В миреРоссияСШАУкраинаРиши СунакБен УоллесДжо БайденНАТОF-16
 
 
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