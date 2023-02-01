https://ria.ru/20230201/istrebiteli-1849108620.html

Минобороны Британии пояснило позицию по истребителям для Украины

Минобороны Британии пояснило позицию по истребителям для Украины - РИА Новости, 01.02.2023

Минобороны Британии пояснило позицию по истребителям для Украины

Власти Великобритании не приняли окончательного решения о невозможности передать Украине истребители, но на данный момент считают правильным подходом... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T23:44

2023-02-01T23:44

2023-02-01T23:45

в мире

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риши сунак

бен уоллес

джо байден

нато

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Власти Великобритании не приняли окончательного решения о невозможности передать Украине истребители, но на данный момент считают правильным подходом воздержаться от их поставок, заявил британский министр обороны Бен Уоллес. Глава минобороны Британии добавил, что британские истребители очень сложные и могут быть неприменимы на Украине. "Что им сейчас нужно, так это бронетехника и танки... Я думаю, что мы должны быть уверены, что (истребители) станут следующим требованием для победы в бою", - отметил Уоллес. Ранее газета Evening Standard со ссылкой на представителя премьера Британии Риши Сунака сообщала, что Лондон считает нецелесообразной отправку истребителей Украине. СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230201/ukraina-1849038755.html

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сша

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, сша, украина, риши сунак, бен уоллес, джо байден, нато, f-16