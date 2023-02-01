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Белорусские военные начали самостоятельно эксплуатировать "Искандер" - РИА Новости, 01.02.2023
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Белорусские военные начали самостоятельно эксплуатировать "Искандер"
Белорусские военные начали самостоятельно эксплуатировать "Искандер" - РИА Новости, 01.02.2023
Белорусские военные начали самостоятельно эксплуатировать "Искандер"
Вооруженные силы Белоруссии приступили к полной самостоятельной эксплуатации комплекса "Искандер", сообщили в минобороны республики. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T13:06
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белоруссия
безопасность
искандер
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МИНСК, 1 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Белоруссии приступили к полной самостоятельной эксплуатации комплекса "Искандер", сообщили в минобороны республики."Белорусские военнослужащие приступили к полной самостоятельной эксплуатации оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram-канале. В состав комплекса входит: самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, командно-штабная машина, машина регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации и машина жизнеобеспечения."В Российской Федерации прошел обучение личный состав комплекса, наши расчеты. По завершении теоретического курса обучения практическая подготовка была осуществлена здесь на базе конкретно этого комплекса. В Республике Беларусь сейчас находится достаточный запас ракет к комплексу, которые позволят выполнить любую задачу", - отметил в комментарии в том же канале начальник ракетных войск и артиллерии ВС Белоруссии полковник Руслан Чехов.В минобороны Белоруссии также напомнили, что в зоне боевых действий "Искандеры" способны поражать системы ПВО и ПРО, командные пункты и узлы связи, самолеты и вертолеты на аэродромах, объекты инфраструктуры, скопления войск и техники, другие оперативно-тактические ракетные комплексы, дивизионную артиллерию, корабли.Девятнадцатого декабря 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".
https://ria.ru/20230126/ucheniya-1847506539.html
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белоруссия, безопасность, искандер
Белоруссия, Безопасность, Искандер
13:06 01.02.2023 (обновлено: 13:34 01.02.2023)
 
Белорусские военные начали самостоятельно эксплуатировать "Искандер"

Минобороны Белоруссии сообщило о начале самостоятельной эксплуатации "Искандера"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПуск баллистической ракеты ОТРК "Искандер-М"
Пуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Пуск баллистической ракеты ОТРК "Искандер-М". Архивное фото
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МИНСК, 1 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Белоруссии приступили к полной самостоятельной эксплуатации комплекса "Искандер", сообщили в минобороны республики.
"Белорусские военнослужащие приступили к полной самостоятельной эксплуатации оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram-канале. В состав комплекса входит: самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, командно-штабная машина, машина регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации и машина жизнеобеспечения.
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"В Российской Федерации прошел обучение личный состав комплекса, наши расчеты. По завершении теоретического курса обучения практическая подготовка была осуществлена здесь на базе конкретно этого комплекса. В Республике Беларусь сейчас находится достаточный запас ракет к комплексу, которые позволят выполнить любую задачу", - отметил в комментарии в том же канале начальник ракетных войск и артиллерии ВС Белоруссии полковник Руслан Чехов.
В минобороны Белоруссии также напомнили, что в зоне боевых действий "Искандеры" способны поражать системы ПВО и ПРО, командные пункты и узлы связи, самолеты и вертолеты на аэродромах, объекты инфраструктуры, скопления войск и техники, другие оперативно-тактические ракетные комплексы, дивизионную артиллерию, корабли.
Девятнадцатого декабря 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".
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