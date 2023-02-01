https://ria.ru/20230201/iskander-1848927786.html

Белорусские военные начали самостоятельно эксплуатировать "Искандер"

Белорусские военные начали самостоятельно эксплуатировать "Искандер" - РИА Новости, 01.02.2023

Белорусские военные начали самостоятельно эксплуатировать "Искандер"

Вооруженные силы Белоруссии приступили к полной самостоятельной эксплуатации комплекса "Искандер", сообщили в минобороны республики. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T13:06

2023-02-01T13:06

2023-02-01T13:34

белоруссия

безопасность

искандер

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МИНСК, 1 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Белоруссии приступили к полной самостоятельной эксплуатации комплекса "Искандер", сообщили в минобороны республики."Белорусские военнослужащие приступили к полной самостоятельной эксплуатации оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram-канале. В состав комплекса входит: самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, командно-штабная машина, машина регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации и машина жизнеобеспечения."В Российской Федерации прошел обучение личный состав комплекса, наши расчеты. По завершении теоретического курса обучения практическая подготовка была осуществлена здесь на базе конкретно этого комплекса. В Республике Беларусь сейчас находится достаточный запас ракет к комплексу, которые позволят выполнить любую задачу", - отметил в комментарии в том же канале начальник ракетных войск и артиллерии ВС Белоруссии полковник Руслан Чехов.В минобороны Белоруссии также напомнили, что в зоне боевых действий "Искандеры" способны поражать системы ПВО и ПРО, командные пункты и узлы связи, самолеты и вертолеты на аэродромах, объекты инфраструктуры, скопления войск и техники, другие оперативно-тактические ракетные комплексы, дивизионную артиллерию, корабли.Девятнадцатого декабря 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

https://ria.ru/20230126/ucheniya-1847506539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, безопасность, искандер