https://ria.ru/20230201/irkutsk-1848840669.html

Руководство теплоснабжающей компании в Иркутске обвинили в мошенничестве

Руководство теплоснабжающей компании в Иркутске обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 01.02.2023

Руководство теплоснабжающей компании в Иркутске обвинили в мошенничестве

Руководителям и бухгалтеру теплоснабжающей компании в Иркутской области предъявлено обвинение в многомиллионном мошенничестве, сообщила старший помощник... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T05:58

2023-02-01T05:58

2023-02-01T05:58

происшествия

россия

иркутская область

иркутск

жкх

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816776967_0:227:3072:1955_1920x0_80_0_0_4d4614492bacfad37f427128a14bc1b6.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Руководителям и бухгалтеру теплоснабжающей компании в Иркутской области предъявлено обвинение в многомиллионном мошенничестве, сообщила старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Карина Головачева. По информации следствия, фактический руководитель совместно с гендиректором теплоснабжающей организации, оказывающей услуги на территории Мамско-Чуйского района, совершили мошенничество с помощью фиктивных документов при получении субсидий из областного бюджета, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов в 2020 и 2021 годах. "Предъявлено обвинение руководителям и бухгалтеру теплоснабжающей организации. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (4 эпизода), статьей 30 и статьей 159 УК РФ (2 эпизода)", - говорится в сообщении. Уточняется, что сумма незаконно полученных денежных средств из бюджета Иркутской области составила более 42 миллионов рублей. Кроме того, руководство организации, действуя в сговоре с главным бухгалтером организации, предоставили в налоговый орган заведомо фиктивные документы по взаимоотношениям компании с подконтрольными организациями, похитив из бюджета РФ денежные средства в размере более 37 миллионов рублей в виде незаконного возмещения НДС. На сайте МВД Медиа сообщается, что проведено 16 обысков по местам проживания фигурантов и в офисных помещениях, изъяты документы и компьютерная техника.

https://ria.ru/20230130/moshennichestvo-1848519953.html

https://ria.ru/20230113/arest-1844740440.html

россия

иркутская область

иркутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, иркутская область, иркутск, жкх, следственный комитет россии (ск рф)