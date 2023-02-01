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Руководство теплоснабжающей компании в Иркутске обвинили в мошенничестве
Руководство теплоснабжающей компании в Иркутске обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 01.02.2023
Руководство теплоснабжающей компании в Иркутске обвинили в мошенничестве
Руководителям и бухгалтеру теплоснабжающей компании в Иркутской области предъявлено обвинение в многомиллионном мошенничестве, сообщила старший помощник... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T05:58
2023-02-01T05:58
2023-02-01T05:58
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Руководителям и бухгалтеру теплоснабжающей компании в Иркутской области предъявлено обвинение в многомиллионном мошенничестве, сообщила старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Карина Головачева. По информации следствия, фактический руководитель совместно с гендиректором теплоснабжающей организации, оказывающей услуги на территории Мамско-Чуйского района, совершили мошенничество с помощью фиктивных документов при получении субсидий из областного бюджета, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов в 2020 и 2021 годах. "Предъявлено обвинение руководителям и бухгалтеру теплоснабжающей организации. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (4 эпизода), статьей 30 и статьей 159 УК РФ (2 эпизода)", - говорится в сообщении. Уточняется, что сумма незаконно полученных денежных средств из бюджета Иркутской области составила более 42 миллионов рублей. Кроме того, руководство организации, действуя в сговоре с главным бухгалтером организации, предоставили в налоговый орган заведомо фиктивные документы по взаимоотношениям компании с подконтрольными организациями, похитив из бюджета РФ денежные средства в размере более 37 миллионов рублей в виде незаконного возмещения НДС. На сайте МВД Медиа сообщается, что проведено 16 обысков по местам проживания фигурантов и в офисных помещениях, изъяты документы и компьютерная техника.
https://ria.ru/20230130/moshennichestvo-1848519953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, иркутская область, иркутск, жкх, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Иркутская область, Иркутск, ЖКХ, Следственный комитет России (СК РФ)
Руководство теплоснабжающей компании в Иркутске обвинили в мошенничестве
СК России: теплоснабжающую компанию в Иркутске обвинили в многомиллионном мошенничестве
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Руководителям и бухгалтеру теплоснабжающей компании в Иркутской области предъявлено обвинение в многомиллионном мошенничестве, сообщила старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Карина Головачева.
По информации следствия, фактический руководитель совместно с гендиректором теплоснабжающей организации, оказывающей услуги на территории Мамско-Чуйского района, совершили мошенничество с помощью фиктивных документов при получении субсидий из областного бюджета, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов в 2020 и 2021 годах.
"Предъявлено обвинение руководителям и бухгалтеру теплоснабжающей организации. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (4 эпизода), статьей 30 и статьей 159 УК РФ (2 эпизода)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сумма незаконно полученных денежных средств из бюджета Иркутской области составила более 42 миллионов рублей. Кроме того, руководство организации, действуя в сговоре с главным бухгалтером организации, предоставили в налоговый орган заведомо фиктивные документы по взаимоотношениям компании с подконтрольными организациями, похитив из бюджета РФ денежные средства в размере более 37 миллионов рублей в виде незаконного возмещения НДС.
"В настоящее время двум обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавляется в сообщении.
На сайте МВД Медиа сообщается, что проведено 16 обысков по местам проживания фигурантов и в офисных помещениях, изъяты документы и компьютерная техника.