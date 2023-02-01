https://ria.ru/20230201/iran-1848844223.html

В парламенте Ирана пообещали ответить на атаку дронов на объект в Исфахане

В парламенте Ирана пообещали ответить на атаку дронов на объект в Исфахане - РИА Новости, 01.02.2023

В парламенте Ирана пообещали ответить на атаку дронов на объект в Исфахане

Иран ответит на нападение на объект Минобороны в Исфахане, заявил в интервью РИА Новости член парламентской комиссии по внешней политике и национальной... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T07:07

2023-02-01T07:07

2023-02-01T10:11

в мире

иран

киев

исфахан

цены на нефть

михаил подоляк

владимир зеленский

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ТЕГЕРАН, 1 фев — РИА Новости. Иран ответит на нападение на объект Минобороны в Исфахане, заявил в интервью РИА Новости член парламентской комиссии по внешней политике и национальной безопасности Махмуд Аббасзаде Мешкини."Атака на Исфахан не останется без ответа", — сказал он, отвечая на вопрос, последует ли ответ на заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка с намеком на возможную причастность Киева к инциденту.По его словам, Украина сейчас не позволяет себе более откровенные выпады, так как знает, какой ответ она получит от Тегерана.В ночь на воскресенье, 29 января, в городе Исфахан в центральной части Ирана прогремел сильный взрыв на военном объекте. Как заявили в Минобороны республики, это была неудачная попытка атаки с помощью квадрокоптеров со взрывчаткой.ПВО сбила один из дронов, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. СМИ сообщали о возможной причастности США и Израиля к инциденту. По информации Сил безопасности Ирана, производителя дронов удалось установить, но название компании пока не приводится.После нападения Подоляк в своем Twitter написал "Украина вас предупредила", дав таким образом понять, что нападение может иметь отношение к предполагаемой помощи России со стороны Ирана.

https://ria.ru/20230131/sanktsii-1848742208.html

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в мире, иран, киев, исфахан, цены на нефть, михаил подоляк, владимир зеленский