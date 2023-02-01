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В парламенте Ирана пообещали ответить на атаку дронов на объект в Исфахане - РИА Новости, 01.02.2023
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В парламенте Ирана пообещали ответить на атаку дронов на объект в Исфахане
В парламенте Ирана пообещали ответить на атаку дронов на объект в Исфахане - РИА Новости, 01.02.2023
В парламенте Ирана пообещали ответить на атаку дронов на объект в Исфахане
Иран ответит на нападение на объект Минобороны в Исфахане, заявил в интервью РИА Новости член парламентской комиссии по внешней политике и национальной... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T07:07
2023-02-01T10:11
в мире
иран
киев
исфахан
цены на нефть
михаил подоляк
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ТЕГЕРАН, 1 фев — РИА Новости. Иран ответит на нападение на объект Минобороны в Исфахане, заявил в интервью РИА Новости член парламентской комиссии по внешней политике и национальной безопасности Махмуд Аббасзаде Мешкини."Атака на Исфахан не останется без ответа", — сказал он, отвечая на вопрос, последует ли ответ на заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка с намеком на возможную причастность Киева к инциденту.По его словам, Украина сейчас не позволяет себе более откровенные выпады, так как знает, какой ответ она получит от Тегерана.В ночь на воскресенье, 29 января, в городе Исфахан в центральной части Ирана прогремел сильный взрыв на военном объекте. Как заявили в Минобороны республики, это была неудачная попытка атаки с помощью квадрокоптеров со взрывчаткой.ПВО сбила один из дронов, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. СМИ сообщали о возможной причастности США и Израиля к инциденту. По информации Сил безопасности Ирана, производителя дронов удалось установить, но название компании пока не приводится.После нападения Подоляк в своем Twitter написал "Украина вас предупредила", дав таким образом понять, что нападение может иметь отношение к предполагаемой помощи России со стороны Ирана.
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в мире, иран, киев, исфахан, цены на нефть, михаил подоляк, владимир зеленский
В мире, Иран, Киев, Исфахан, Цены на нефть, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский
07:07 01.02.2023 (обновлено: 10:11 01.02.2023)
 
В парламенте Ирана пообещали ответить на атаку дронов на объект в Исфахане

Парламент Ирана пообещал ответить на атаку дронов в Исфахане и намек Киева на причастность

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкВ зале заседаний парламента Ирана (Исламского консультативного совета — меджлиса) в Тегеране
В зале заседаний парламента Ирана (Исламского консультативного совета — меджлиса) в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В зале заседаний парламента Ирана (Исламского консультативного совета — меджлиса) в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 1 фев — РИА Новости. Иран ответит на нападение на объект Минобороны в Исфахане, заявил в интервью РИА Новости член парламентской комиссии по внешней политике и национальной безопасности Махмуд Аббасзаде Мешкини.
"Атака на Исфахан не останется без ответа", — сказал он, отвечая на вопрос, последует ли ответ на заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка с намеком на возможную причастность Киева к инциденту.
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По его словам, Украина сейчас не позволяет себе более откровенные выпады, так как знает, какой ответ она получит от Тегерана.
"Они очень боятся. Потому что мы ни с кем не шутим. <...> На наш взгляд, ничего неожиданного они не сказали. Для нас не является неожиданностью, что украинская власть занимает такую позицию, потому что она просто должна занять позицию, созвучную гегемонии Запада", — подчеркнул иранский чиновник.
В ночь на воскресенье, 29 января, в городе Исфахан в центральной части Ирана прогремел сильный взрыв на военном объекте. Как заявили в Минобороны республики, это была неудачная попытка атаки с помощью квадрокоптеров со взрывчаткой.
ПВО сбила один из дронов, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. СМИ сообщали о возможной причастности США и Израиля к инциденту. По информации Сил безопасности Ирана, производителя дронов удалось установить, но название компании пока не приводится.
После нападения Подоляк в своем Twitter написал "Украина вас предупредила", дав таким образом понять, что нападение может иметь отношение к предполагаемой помощи России со стороны Ирана.
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В миреИранКиевИсфаханЦены на нефтьМихаил ПодолякВладимир Зеленский
 
 
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