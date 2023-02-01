07:07 01.02.2023 (обновлено: 10:11 01.02.2023)
В парламенте Ирана пообещали ответить на атаку дронов на объект в Исфахане
Парламент Ирана пообещал ответить на атаку дронов в Исфахане и намек Киева на причастность
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкВ зале заседаний парламента Ирана (Исламского консультативного совета — меджлиса) в Тегеране
В зале заседаний парламента Ирана (Исламского консультативного совета — меджлиса) в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 фев — РИА Новости. Иран ответит на нападение на объект Минобороны в Исфахане, заявил в интервью РИА Новости член парламентской комиссии по внешней политике и национальной безопасности Махмуд Аббасзаде Мешкини.
"Атака на Исфахан не останется без ответа", — сказал он, отвечая на вопрос, последует ли ответ на заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка с намеком на возможную причастность Киева к инциденту.
По его словам, Украина сейчас не позволяет себе более откровенные выпады, так как знает, какой ответ она получит от Тегерана.
"Они очень боятся. Потому что мы ни с кем не шутим. <...> На наш взгляд, ничего неожиданного они не сказали. Для нас не является неожиданностью, что украинская власть занимает такую позицию, потому что она просто должна занять позицию, созвучную гегемонии Запада", — подчеркнул иранский чиновник.
В ночь на воскресенье, 29 января, в городе Исфахан в центральной части Ирана прогремел сильный взрыв на военном объекте. Как заявили в Минобороны республики, это была неудачная попытка атаки с помощью квадрокоптеров со взрывчаткой.
После нападения Подоляк в своем Twitter написал "Украина вас предупредила", дав таким образом понять, что нападение может иметь отношение к предполагаемой помощи России со стороны Ирана.