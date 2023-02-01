Рейтинг@Mail.ru
В Гималаях несколько лыжников попали под лавину - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230201/indiya-1848921334.html
В Гималаях несколько лыжников попали под лавину
В Гималаях несколько лыжников попали под лавину - РИА Новости, 01.02.2023
В Гималаях несколько лыжников попали под лавину
Несколько человек находятся под лавиной, сошедшей на горнолыжном курорте Гульмарг в индийской союзной территории Джамму и Кашмир, сообщила полиция города... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T13:15
2023-02-01T13:15
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
гималаи
джамму
кашмир
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94137/60/941376091_0:54:998:615_1920x0_80_0_0_a2094da6149988d286bc4effeb159b05.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 фев – РИА Новости. Несколько человек находятся под лавиной, сошедшей на горнолыжном курорте Гульмарг в индийской союзной территории Джамму и Кашмир, сообщила полиция города Барамулы, расположенного неподалеку от курорта. "Лавина обрушилась с пика Афарват на знаменитом горнолыжном курорте Гульмарг. Спасательная операция была начата полицией Барамуллы совместно с другими ведомствами. Сообщения о том, что некоторые лыжники оказались в ловушке, подтверждаются", – сообщили в полиции. Гульмарг – это самый крупный горнолыжный курорт в Гималаях, с перепадом высот от четырех до двух тысяч метров, ориентированный на внетрассовое катание.
https://ria.ru/20230112/indiya-1844330535.html
гималаи
джамму
кашмир
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94137/60/941376091_54:0:945:668_1920x0_80_0_0_e529c8460f0af8e74a6e734f2055156a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, гималаи, джамму, кашмир, индия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Гималаи, Джамму, Кашмир, Индия
13:15 01.02.2023
 
В Гималаях несколько лыжников попали под лавину

Несколько лыжников находятся под лавиной, сошедшей на горнолыжном курорте в Индии

© РИА Новости / Алексей Наумов Гималаи
Гималаи - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Алексей Наумов
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 фев – РИА Новости. Несколько человек находятся под лавиной, сошедшей на горнолыжном курорте Гульмарг в индийской союзной территории Джамму и Кашмир, сообщила полиция города Барамулы, расположенного неподалеку от курорта.
"Лавина обрушилась с пика Афарват на знаменитом горнолыжном курорте Гульмарг. Спасательная операция была начата полицией Барамуллы совместно с другими ведомствами. Сообщения о том, что некоторые лыжники оказались в ловушке, подтверждаются", – сообщили в полиции.
Гульмарг – это самый крупный горнолыжный курорт в Гималаях, с перепадом высот от четырех до двух тысяч метров, ориентированный на внетрассовое катание.
Самолеты авиакомпании Air India в аэропорту Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 14:08Туризм
В Индии усилили меры безопасности в аэропортах
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыГималаиДжаммуКашмирИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала