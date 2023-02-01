https://ria.ru/20230201/indiya-1848921334.html

В Гималаях несколько лыжников попали под лавину

В Гималаях несколько лыжников попали под лавину - РИА Новости, 01.02.2023

В Гималаях несколько лыжников попали под лавину

Несколько человек находятся под лавиной, сошедшей на горнолыжном курорте Гульмарг в индийской союзной территории Джамму и Кашмир, сообщила полиция города... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T13:15

2023-02-01T13:15

2023-02-01T13:15

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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 фев – РИА Новости. Несколько человек находятся под лавиной, сошедшей на горнолыжном курорте Гульмарг в индийской союзной территории Джамму и Кашмир, сообщила полиция города Барамулы, расположенного неподалеку от курорта. "Лавина обрушилась с пика Афарват на знаменитом горнолыжном курорте Гульмарг. Спасательная операция была начата полицией Барамуллы совместно с другими ведомствами. Сообщения о том, что некоторые лыжники оказались в ловушке, подтверждаются", – сообщили в полиции. Гульмарг – это самый крупный горнолыжный курорт в Гималаях, с перепадом высот от четырех до двух тысяч метров, ориентированный на внетрассовое катание.

https://ria.ru/20230112/indiya-1844330535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, гималаи, джамму, кашмир, индия