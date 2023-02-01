https://ria.ru/20230201/import-1848966746.html

Украина хочет увеличить импорт электроэнергии из Евросоюза

Украина хочет увеличить импорт электроэнергии из Евросоюза - РИА Новости, 01.02.2023

Украина хочет увеличить импорт электроэнергии из Евросоюза

Украинский энергохолдинг ДТЭК в январе импортировал 60 миллионов кВт.ч электроэнергии, в дальнейшем может увеличить закупку в ЕС до 1 миллиарда кВт.ч в месяц,... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T14:40

2023-02-01T14:40

2023-02-01T14:40

экономика

украина

европа

владимир зеленский

дтэк

евросоюз

укрэнерго

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК в январе импортировал 60 миллионов кВт.ч электроэнергии, в дальнейшем может увеличить закупку в ЕС до 1 миллиарда кВт.ч в месяц, что позволит почти вдвое сократить дефицит в энергосистеме страны, сообщает компания в телеграм-канале. В декабре Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в поставках электроэнергии из Европы как минимум до конца отопительного сезона, объем - до 2 ГВт. "В январе ДТЭК поставил в энергосистему Украины 60 млн кВт-ч электроэнергии. Это позволяет снизить дефицит в энергосистеме и сократить продолжительность отключений. ДТЭК готов поставлять в Украину еще больше европейской электроэнергии. В перспективе, благодаря импорту, дефицит в энергосистеме потенциально может уменьшиться почти вдвое", - говорится в сообщении. "Поставки электроэнергии из ЕС могут увеличиться до 1 миллиарда кВт-ч в месяц, что равняется потреблению около 4 миллионов домохозяйств", - пишет компания. Для этого Украине следует заключить соответствующие соглашения с западными партнерами, уточнили в ДТЭК. Потребление электроэнергии на Украине продолжает расти из-за похолодания, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит, сообщила во вторник национальная компания "Укрэнерго".

https://ria.ru/20230131/elektrichestvo-1848637852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, украина, европа, владимир зеленский, дтэк, евросоюз, укрэнерго