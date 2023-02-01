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Украина хочет увеличить импорт электроэнергии из Евросоюза - РИА Новости, 01.02.2023
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Украина хочет увеличить импорт электроэнергии из Евросоюза
Украина хочет увеличить импорт электроэнергии из Евросоюза - РИА Новости, 01.02.2023
Украина хочет увеличить импорт электроэнергии из Евросоюза
Украинский энергохолдинг ДТЭК в январе импортировал 60 миллионов кВт.ч электроэнергии, в дальнейшем может увеличить закупку в ЕС до 1 миллиарда кВт.ч в месяц,... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:40
2023-02-01T14:40
экономика
украина
европа
владимир зеленский
дтэк
евросоюз
укрэнерго
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК в январе импортировал 60 миллионов кВт.ч электроэнергии, в дальнейшем может увеличить закупку в ЕС до 1 миллиарда кВт.ч в месяц, что позволит почти вдвое сократить дефицит в энергосистеме страны, сообщает компания в телеграм-канале. В декабре Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в поставках электроэнергии из Европы как минимум до конца отопительного сезона, объем - до 2 ГВт. "В январе ДТЭК поставил в энергосистему Украины 60 млн кВт-ч электроэнергии. Это позволяет снизить дефицит в энергосистеме и сократить продолжительность отключений. ДТЭК готов поставлять в Украину еще больше европейской электроэнергии. В перспективе, благодаря импорту, дефицит в энергосистеме потенциально может уменьшиться почти вдвое", - говорится в сообщении. "Поставки электроэнергии из ЕС могут увеличиться до 1 миллиарда кВт-ч в месяц, что равняется потреблению около 4 миллионов домохозяйств", - пишет компания. Для этого Украине следует заключить соответствующие соглашения с западными партнерами, уточнили в ДТЭК. Потребление электроэнергии на Украине продолжает расти из-за похолодания, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит, сообщила во вторник национальная компания "Укрэнерго".
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экономика, украина, европа, владимир зеленский, дтэк, евросоюз, укрэнерго
Экономика, Украина, Европа, Владимир Зеленский, ДТЭК, Евросоюз, Укрэнерго
14:40 01.02.2023
 
Украина хочет увеличить импорт электроэнергии из Евросоюза

Украинский энергохолдинг ДТЭК: страна увеличит импорт энергии из ЕС, чтобы снизить дефицит

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК в январе импортировал 60 миллионов кВт.ч электроэнергии, в дальнейшем может увеличить закупку в ЕС до 1 миллиарда кВт.ч в месяц, что позволит почти вдвое сократить дефицит в энергосистеме страны, сообщает компания в телеграм-канале.
В декабре Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в поставках электроэнергии из Европы как минимум до конца отопительного сезона, объем - до 2 ГВт.
"В январе ДТЭК поставил в энергосистему Украины 60 млн кВт-ч электроэнергии. Это позволяет снизить дефицит в энергосистеме и сократить продолжительность отключений. ДТЭК готов поставлять в Украину еще больше европейской электроэнергии. В перспективе, благодаря импорту, дефицит в энергосистеме потенциально может уменьшиться почти вдвое", - говорится в сообщении.
"Поставки электроэнергии из ЕС могут увеличиться до 1 миллиарда кВт-ч в месяц, что равняется потреблению около 4 миллионов домохозяйств", - пишет компания. Для этого Украине следует заключить соответствующие соглашения с западными партнерами, уточнили в ДТЭК.
Потребление электроэнергии на Украине продолжает расти из-за похолодания, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит, сообщила во вторник национальная компания "Укрэнерго".
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ЭкономикаУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийДТЭКЕвросоюзУкрэнерго
 
 
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