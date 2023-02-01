https://ria.ru/20230201/himars-1848929770.html

Новый пакет помощи Украине призван спасти HIMARS, считает эксперт

Новый пакет помощи Украине призван спасти HIMARS, считает эксперт - РИА Новости, 01.02.2023

Новый пакет помощи Украине призван спасти HIMARS, считает эксперт

Новый американский пакет военной помощи Украине нужен Киеву, чтобы отодвинуть РСЗО HIMARS дальше от линии фронта, где они становятся уязвимыми целями российской РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T13:11

2023-02-01T13:11

2023-02-01T13:12

украина

россия

сша

алексей леонков

нато

панцирь-с1

рсзо himars

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804066781_0:408:2290:1696_1920x0_80_0_0_70b7d24b7b98f05deaf0d74b93a0a2fe.jpg

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Новый американский пакет военной помощи Украине нужен Киеву, чтобы отодвинуть РСЗО HIMARS дальше от линии фронта, где они становятся уязвимыми целями российской армии, однако средства противодействия у ВС РФ найдутся, объяснил РИА Новости в среду известный военный эксперт (Россия) Алексей Леонков. Так он прокомментировал публикации СМИ, согласно которым США готовят пакет военной помощи Украине на 2,2 миллиарда долларов, куда впервые могут войти бомбы GLSDB. Это совместная разработка Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением HIMARS. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров (против имеющихся у Украины снарядов с дальностью 80 километров). "Поставки таких бомб связаны прежде всего не с планами Украины обстреливать территорию РФ, а с нашей успешной контрбатарейной борьбой против установок HIMARS и MLRS. Чтобы сберечь эти дорогостоящие системы, украинским войскам требуется отвезти их дальше от линии соприкосновения", - сказал Леонков. Говоря о преимуществах данных бомб, помимо увеличенной дальности, эксперт отметил их высокую точность поражения стационарных целей при более низкой стоимости по сравнению с имеющимися у Киева снарядами HIMARS, которые стреляют на 80 километров. Кроме того, GLSDB способна на небольшие манёвры, меняя траекторию полёта. России есть чем сбиватьПо мнению Леонкова, украинские войска будут применять данные бомбы для нанесения ударов по штабам ВС РФ и гражданским объектам. При этом собеседник агентства отметил, что у России есть средства для их перехвата. "С таким боеприпасом на поле боя мы раньше не сталкивались, но возможность борьбы с подобными бомбами закладывали в такие наши системы ПВО, как "Тор-М2", по ним также могут работать "Панцирь-С1" при условии, что они не будут активно маневрировать", - подчеркнул эксперт. Совокупно США выделили более 27,4 миллиарда долларов военной помощи Украине с начала работы администрации президента Джо Байдена. На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркнул, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230201/ugledar-1848924675.html

https://ria.ru/20230201/abrams-1848914375.html

https://ria.ru/20230131/evropa-1848529457.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сша, алексей леонков, нато, панцирь-с1, рсзо himars