https://ria.ru/20230201/goszakupki-1849041057.html

Закон о госзакупках не задерживает освоение средств, считают в Минфине

Закон о госзакупках не задерживает освоение средств, считают в Минфине - РИА Новости, 01.02.2023

Закон о госзакупках не задерживает освоение средств, считают в Минфине

Закон о госзакупках не задерживает освоение средств, позволяя заключать контракты в самые сжатые сроки, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:36

2023-02-01T17:36

2023-02-01T17:36

экономика

россия

валентина матвиенко

михаил мишустин

министерство финансов рф (минфин россии)

совет федерации рф

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Закон о госзакупках не задерживает освоение средств, позволяя заключать контракты в самые сжатые сроки, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ. Ранее в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила до конца спецоперации ввести временный мораторий на закон о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ). По ее мнению, так регионы смогут быстрее осваивать средства для развития своей инфраструктуры. Матвиенко пообещала обсудить эту тему с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Действующее законодательство обеспечивает все необходимые инструменты для заключения контрактов в самые сжатые сроки, в том числе как в рамках конкурентных процедур, так и без их использования по решениям органов исполнительной власти субъектов РФ и местных администраций, а также заключение и исполнение контрактов в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, поддержку импортозамещения, малого бизнеса, СОНКО, учреждений ФСИН, оплату контрактов в течение 7 дней, освобождение авансов на казначейском сопровождении от обеспечения", - заявили в Минфине. Там напомнили, что закон позволяет определять исполнителей госконтрактов, в том числе строительных подрядчиков, в течение 26 календарных дней при проведении конкурса, или 18 календарных дней при проведении аукциона. А для небольших по объему закупок может использоваться процедура запроса котировок, которая занимает не более шести рабочих дней. В министерстве также отметили, что с 2022 года и в текущем году субъекты РФ и муниципальные образования наделены полномочиями самостоятельно устанавливать любые дополнительные случаи определения единственных поставщиков (подрядчиков). "Такие решения могут приниматься в любые самые короткие сроки, в том числе в случае контрактации "под ключ", без наличия проектной документации, с последующим уточнением объема контракта", - подчеркнули в Минфине.

https://ria.ru/20230201/neft-1849031336.html

https://ria.ru/20230201/goszakupki-1848990223.html

https://ria.ru/20230201/dollar-1848729663.html

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экономика, россия, валентина матвиенко, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), совет федерации рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)