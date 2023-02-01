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Закон о госзакупках не задерживает освоение средств, считают в Минфине - РИА Новости, 01.02.2023
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Закон о госзакупках не задерживает освоение средств, считают в Минфине
Закон о госзакупках не задерживает освоение средств, считают в Минфине - РИА Новости, 01.02.2023
Закон о госзакупках не задерживает освоение средств, считают в Минфине
Закон о госзакупках не задерживает освоение средств, позволяя заключать контракты в самые сжатые сроки, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:36
2023-02-01T17:36
экономика
россия
валентина матвиенко
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
совет федерации рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Закон о госзакупках не задерживает освоение средств, позволяя заключать контракты в самые сжатые сроки, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ. Ранее в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила до конца спецоперации ввести временный мораторий на закон о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ). По ее мнению, так регионы смогут быстрее осваивать средства для развития своей инфраструктуры. Матвиенко пообещала обсудить эту тему с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Действующее законодательство обеспечивает все необходимые инструменты для заключения контрактов в самые сжатые сроки, в том числе как в рамках конкурентных процедур, так и без их использования по решениям органов исполнительной власти субъектов РФ и местных администраций, а также заключение и исполнение контрактов в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, поддержку импортозамещения, малого бизнеса, СОНКО, учреждений ФСИН, оплату контрактов в течение 7 дней, освобождение авансов на казначейском сопровождении от обеспечения", - заявили в Минфине. Там напомнили, что закон позволяет определять исполнителей госконтрактов, в том числе строительных подрядчиков, в течение 26 календарных дней при проведении конкурса, или 18 календарных дней при проведении аукциона. А для небольших по объему закупок может использоваться процедура запроса котировок, которая занимает не более шести рабочих дней. В министерстве также отметили, что с 2022 года и в текущем году субъекты РФ и муниципальные образования наделены полномочиями самостоятельно устанавливать любые дополнительные случаи определения единственных поставщиков (подрядчиков). "Такие решения могут приниматься в любые самые короткие сроки, в том числе в случае контрактации "под ключ", без наличия проектной документации, с последующим уточнением объема контракта", - подчеркнули в Минфине.
https://ria.ru/20230201/neft-1849031336.html
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экономика, россия, валентина матвиенко, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), совет федерации рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Экономика, Россия, Валентина Матвиенко, Михаил Мишустин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Совет Федерации РФ, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
17:36 01.02.2023
 
Закон о госзакупках не задерживает освоение средств, считают в Минфине

Минфин: закон о госзакупках позволяет в сжатые сроки заключать контракты

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Закон о госзакупках не задерживает освоение средств, позволяя заключать контракты в самые сжатые сроки, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ.
Ранее в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила до конца спецоперации ввести временный мораторий на закон о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ). По ее мнению, так регионы смогут быстрее осваивать средства для развития своей инфраструктуры. Матвиенко пообещала обсудить эту тему с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
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"Действующее законодательство обеспечивает все необходимые инструменты для заключения контрактов в самые сжатые сроки, в том числе как в рамках конкурентных процедур, так и без их использования по решениям органов исполнительной власти субъектов РФ и местных администраций, а также заключение и исполнение контрактов в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, поддержку импортозамещения, малого бизнеса, СОНКО, учреждений ФСИН, оплату контрактов в течение 7 дней, освобождение авансов на казначейском сопровождении от обеспечения", - заявили в Минфине.
Там напомнили, что закон позволяет определять исполнителей госконтрактов, в том числе строительных подрядчиков, в течение 26 календарных дней при проведении конкурса, или 18 календарных дней при проведении аукциона. А для небольших по объему закупок может использоваться процедура запроса котировок, которая занимает не более шести рабочих дней.
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В министерстве также отметили, что с 2022 года и в текущем году субъекты РФ и муниципальные образования наделены полномочиями самостоятельно устанавливать любые дополнительные случаи определения единственных поставщиков (подрядчиков).
"Такие решения могут приниматься в любые самые короткие сроки, в том числе в случае контрактации "под ключ", без наличия проектной документации, с последующим уточнением объема контракта", - подчеркнули в Минфине.
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ЭкономикаРоссияВалентина МатвиенкоМихаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Совет Федерации РФФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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