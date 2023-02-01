https://ria.ru/20230201/goszakupki-1848990223.html

В Госдуме поддержали идею Матвиенко о моратории на закон о госзакупках

В Госдуме поддержали идею Матвиенко о моратории на закон о госзакупках - РИА Новости, 01.02.2023

В Госдуме поддержали идею Матвиенко о моратории на закон о госзакупках

Идею приостановки действия закона о госзакупках необходимо поддержать, поскольку процедуры стали ограничивать возможность оперативных действий в текущей... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T15:31

2023-02-01T15:31

2023-02-01T15:31

россия

экономика

валентина матвиенко

султан хамзаев

михаил мишустин

госдума рф

совет федерации рф

единая россия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Идею приостановки действия закона о госзакупках необходимо поддержать, поскольку процедуры стали ограничивать возможность оперативных действий в текущей ситуации, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия"). В ходе пленарного заседания палаты в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести временный мораторий на закон о контрактной системе на время проведения специальной военной операции, отметив, что регионы смогут быстрее осваивать средства для развития своей инфраструктуры. Матвиенко сообщила, что обсудит эту тему с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. "Понимая специфику сегодняшнего дня, законодатели должны стремиться, чтобы вся система госзакупок соответствовала духу времени. На деле сегодня федеральные органы власти и региональные власти теряют время, проходя через всю длинную систему госзакупок", - сказал Хамзаев. По словам парламентария, сегодня "24/7" требуются оперативные решения всей системы: от федеральных ведомств до регионов. Вместе с тем, по его словам, 44-й федеральный закон, который раньше "во многом формировал единое, в том числе "правовое поле" по госзакупкам", сегодня "только ограничивает движение". "Закон давно перестал являться панацеей от коррупционных схем, в то время как в полную меру заработали правоохранительные органы", - резюмировал он.

https://ria.ru/20230201/goszakupki-1848925774.html

https://ria.ru/20230201/goszakupki-1848970333.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, экономика, валентина матвиенко, султан хамзаев, михаил мишустин, госдума рф, совет федерации рф, единая россия