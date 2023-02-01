https://ria.ru/20230201/goszakupki-1848990223.html
В Госдуме поддержали идею Матвиенко о моратории на закон о госзакупках
В Госдуме поддержали идею Матвиенко о моратории на закон о госзакупках - РИА Новости, 01.02.2023
В Госдуме поддержали идею Матвиенко о моратории на закон о госзакупках
Идею приостановки действия закона о госзакупках необходимо поддержать, поскольку процедуры стали ограничивать возможность оперативных действий в текущей... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T15:31
2023-02-01T15:31
2023-02-01T15:31
россия
экономика
валентина матвиенко
султан хамзаев
михаил мишустин
госдума рф
совет федерации рф
единая россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Идею приостановки действия закона о госзакупках необходимо поддержать, поскольку процедуры стали ограничивать возможность оперативных действий в текущей ситуации, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия"). В ходе пленарного заседания палаты в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести временный мораторий на закон о контрактной системе на время проведения специальной военной операции, отметив, что регионы смогут быстрее осваивать средства для развития своей инфраструктуры. Матвиенко сообщила, что обсудит эту тему с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. "Понимая специфику сегодняшнего дня, законодатели должны стремиться, чтобы вся система госзакупок соответствовала духу времени. На деле сегодня федеральные органы власти и региональные власти теряют время, проходя через всю длинную систему госзакупок", - сказал Хамзаев. По словам парламентария, сегодня "24/7" требуются оперативные решения всей системы: от федеральных ведомств до регионов. Вместе с тем, по его словам, 44-й федеральный закон, который раньше "во многом формировал единое, в том числе "правовое поле" по госзакупкам", сегодня "только ограничивает движение". "Закон давно перестал являться панацеей от коррупционных схем, в то время как в полную меру заработали правоохранительные органы", - резюмировал он.
https://ria.ru/20230201/goszakupki-1848925774.html
https://ria.ru/20230201/goszakupki-1848970333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, валентина матвиенко, султан хамзаев, михаил мишустин, госдума рф, совет федерации рф, единая россия
Россия, Экономика, Валентина Матвиенко, Султан Хамзаев, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Единая Россия
В Госдуме поддержали идею Матвиенко о моратории на закон о госзакупках
Депутат ГД Хамзаев назвал идею Матвиенко о моратории на закон о госзакупках своевременной
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Идею приостановки действия закона о госзакупках необходимо поддержать, поскольку процедуры стали ограничивать возможность оперативных действий в текущей ситуации, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия").
В ходе пленарного заседания палаты в среду спикер Совета Федерации
Валентина Матвиенко предложила ввести временный мораторий на закон о контрактной системе на время проведения специальной военной операции, отметив, что регионы смогут быстрее осваивать средства для развития своей инфраструктуры. Матвиенко сообщила, что обсудит эту тему с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
.
"Понимая специфику сегодняшнего дня, законодатели должны стремиться, чтобы вся система госзакупок соответствовала духу времени. На деле сегодня федеральные органы власти и региональные власти теряют время, проходя через всю длинную систему госзакупок", - сказал Хамзаев.
По словам парламентария, сегодня "24/7" требуются оперативные решения всей системы: от федеральных ведомств до регионов. Вместе с тем, по его словам, 44-й федеральный закон, который раньше "во многом формировал единое, в том числе "правовое поле" по госзакупкам", сегодня "только ограничивает движение".
"Закон давно перестал являться панацеей от коррупционных схем, в то время как в полную меру заработали правоохранительные органы", - резюмировал он.