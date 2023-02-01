https://ria.ru/20230201/goszakupki-1848970333.html

СФ не консультировался с правительством о моратории на закон о госзакупках

СФ не консультировался с правительством о моратории на закон о госзакупках - РИА Новости, 01.02.2023

СФ не консультировался с правительством о моратории на закон о госзакупках

Сенаторы пока не вели консультации с правительством РФ о моратории на закон о госзакупках, не знают позицию кабмина, сообщила журналистам в среду спикер Совета... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T14:48

2023-02-01T14:48

2023-02-01T15:14

экономика

россия

валентина матвиенко

михаил мишустин

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сенаторы пока не вели консультации с правительством РФ о моратории на закон о госзакупках, не знают позицию кабмина, сообщила журналистам в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.В ходе пленарного заседания палаты в среду спикер предложила ввести временный мораторий на закон о контрактной системе на время проведения специальной военной операции, отметив, что регионы смогут быстрее осваивать средства для развития своей инфраструктуры. Матвиенко сообщила, что обсудит эту тему с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.По словам законодателя, сенаторы подготовят свои предложения кабмину. "Переговорим с председателем правительства, с вице-премьером, который за это отвечает, возможно ли это сделать, поддержат ли они такой вариант", - уточнила сенатор.Матвиенко отметила, что инициатива Совфеда – не спонтанное предложение: нужно убирать все препоны, ускоряться, набирать темпы.

https://ria.ru/20230201/goszakupki-1848925774.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, валентина матвиенко, михаил мишустин, совет федерации рф