https://ria.ru/20230201/goszakupki-1848970333.html
СФ не консультировался с правительством о моратории на закон о госзакупках
СФ не консультировался с правительством о моратории на закон о госзакупках - РИА Новости, 01.02.2023
СФ не консультировался с правительством о моратории на закон о госзакупках
Сенаторы пока не вели консультации с правительством РФ о моратории на закон о госзакупках, не знают позицию кабмина, сообщила журналистам в среду спикер Совета... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:48
2023-02-01T14:48
2023-02-01T15:14
экономика
россия
валентина матвиенко
михаил мишустин
совет федерации рф
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сенаторы пока не вели консультации с правительством РФ о моратории на закон о госзакупках, не знают позицию кабмина, сообщила журналистам в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.В ходе пленарного заседания палаты в среду спикер предложила ввести временный мораторий на закон о контрактной системе на время проведения специальной военной операции, отметив, что регионы смогут быстрее осваивать средства для развития своей инфраструктуры. Матвиенко сообщила, что обсудит эту тему с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.По словам законодателя, сенаторы подготовят свои предложения кабмину. "Переговорим с председателем правительства, с вице-премьером, который за это отвечает, возможно ли это сделать, поддержат ли они такой вариант", - уточнила сенатор.Матвиенко отметила, что инициатива Совфеда – не спонтанное предложение: нужно убирать все препоны, ускоряться, набирать темпы.
https://ria.ru/20230201/goszakupki-1848925774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, валентина матвиенко, михаил мишустин, совет федерации рф
Экономика, Россия, Валентина Матвиенко, Михаил Мишустин, Совет Федерации РФ
14:48 01.02.2023 (обновлено: 15:14 01.02.2023)
СФ не консультировался с правительством о моратории на закон о госзакупках
Матвиенко: СФ пока не вел консультаций с правительством о моратории на закон о госзакупках
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сенаторы пока не вели консультации с правительством РФ о моратории на закон о госзакупках, не знают позицию кабмина, сообщила журналистам в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В ходе пленарного заседания палаты в среду спикер предложила ввести временный мораторий на закон о контрактной системе на время проведения специальной военной операции, отметив, что регионы смогут быстрее осваивать средства для развития своей инфраструктуры. Матвиенко сообщила, что обсудит эту тему с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
"Мы пока не вели консультации с правительством, не знаем точку зрения правительства", - сказала она.
По словам законодателя, сенаторы подготовят свои предложения кабмину. "Переговорим с председателем правительства, с вице-премьером, который за это отвечает, возможно ли это сделать, поддержат ли они такой вариант", - уточнила сенатор.
Матвиенко отметила, что инициатива Совфеда – не спонтанное предложение: нужно убирать все препоны, ускоряться, набирать темпы.