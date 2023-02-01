Рейтинг@Mail.ru
СФ не консультировался с правительством о моратории на закон о госзакупках - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230201/goszakupki-1848970333.html
СФ не консультировался с правительством о моратории на закон о госзакупках
СФ не консультировался с правительством о моратории на закон о госзакупках - РИА Новости, 01.02.2023
СФ не консультировался с правительством о моратории на закон о госзакупках
Сенаторы пока не вели консультации с правительством РФ о моратории на закон о госзакупках, не знают позицию кабмина, сообщила журналистам в среду спикер Совета... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:48
2023-02-01T15:14
экономика
россия
валентина матвиенко
михаил мишустин
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сенаторы пока не вели консультации с правительством РФ о моратории на закон о госзакупках, не знают позицию кабмина, сообщила журналистам в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.В ходе пленарного заседания палаты в среду спикер предложила ввести временный мораторий на закон о контрактной системе на время проведения специальной военной операции, отметив, что регионы смогут быстрее осваивать средства для развития своей инфраструктуры. Матвиенко сообщила, что обсудит эту тему с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.По словам законодателя, сенаторы подготовят свои предложения кабмину. "Переговорим с председателем правительства, с вице-премьером, который за это отвечает, возможно ли это сделать, поддержат ли они такой вариант", - уточнила сенатор.Матвиенко отметила, что инициатива Совфеда – не спонтанное предложение: нужно убирать все препоны, ускоряться, набирать темпы.
https://ria.ru/20230201/goszakupki-1848925774.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_1a667f0e11b04da3a455bb82695857b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, валентина матвиенко, михаил мишустин, совет федерации рф
Экономика, Россия, Валентина Матвиенко, Михаил Мишустин, Совет Федерации РФ
14:48 01.02.2023 (обновлено: 15:14 01.02.2023)
 
СФ не консультировался с правительством о моратории на закон о госзакупках

Матвиенко: СФ пока не вел консультаций с правительством о моратории на закон о госзакупках

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сенаторы пока не вели консультации с правительством РФ о моратории на закон о госзакупках, не знают позицию кабмина, сообщила журналистам в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В ходе пленарного заседания палаты в среду спикер предложила ввести временный мораторий на закон о контрактной системе на время проведения специальной военной операции, отметив, что регионы смогут быстрее осваивать средства для развития своей инфраструктуры. Матвиенко сообщила, что обсудит эту тему с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
"Мы пока не вели консультации с правительством, не знаем точку зрения правительства", - сказала она.
По словам законодателя, сенаторы подготовят свои предложения кабмину. "Переговорим с председателем правительства, с вице-премьером, который за это отвечает, возможно ли это сделать, поддержат ли они такой вариант", - уточнила сенатор.
Матвиенко отметила, что инициатива Совфеда – не спонтанное предложение: нужно убирать все препоны, ускоряться, набирать темпы.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 12:57Специальная военная операция на Украине
Песков прокомментировал идею Матвиенко о моратории на закон о госзакупках
 
ЭкономикаРоссияВалентина МатвиенкоМихаил МишустинСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала