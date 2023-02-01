https://ria.ru/20230201/goszakupki-1848925774.html

Песков прокомментировал идею Матвиенко о моратории на закон о госзакупках

Песков прокомментировал идею Матвиенко о моратории на закон о госзакупках - РИА Новости, 01.02.2023

Песков прокомментировал идею Матвиенко о моратории на закон о госзакупках

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, обсуждала ли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко с президентом страны... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T12:57

2023-02-01T12:57

2023-02-01T12:57

специальная военная операция на украине

политика

валентина матвиенко

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, обсуждала ли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко с президентом страны Владимиром Путиным идею о моратории на закон о госзакупках, добавив, что вопрос стоит проработать на уровне правительства. Ранее Матвиенко предложила до конца спецоперации наложить мораторий на закон о госзакупках, предусматривающий контрактную систему, этот вопрос она намерена обсудить с главой правительства РФ. "Это необходимо прорабатывать на уровне правительства. Мне неизвестно, были ли проговоры с главой государства. Тема была озвучена и, безусловно, ее стоит проработать на уровне правительства", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221028/smi-1827473314.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, валентина матвиенко, дмитрий песков, владимир путин