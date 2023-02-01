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Песков прокомментировал идею Матвиенко о моратории на закон о госзакупках - РИА Новости, 01.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/goszakupki-1848925774.html
Песков прокомментировал идею Матвиенко о моратории на закон о госзакупках
Песков прокомментировал идею Матвиенко о моратории на закон о госзакупках - РИА Новости, 01.02.2023
Песков прокомментировал идею Матвиенко о моратории на закон о госзакупках
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, обсуждала ли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко с президентом страны... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:57
2023-02-01T12:57
специальная военная операция на украине
политика
валентина матвиенко
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, обсуждала ли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко с президентом страны Владимиром Путиным идею о моратории на закон о госзакупках, добавив, что вопрос стоит проработать на уровне правительства. Ранее Матвиенко предложила до конца спецоперации наложить мораторий на закон о госзакупках, предусматривающий контрактную систему, этот вопрос она намерена обсудить с главой правительства РФ. "Это необходимо прорабатывать на уровне правительства. Мне неизвестно, были ли проговоры с главой государства. Тема была озвучена и, безусловно, ее стоит проработать на уровне правительства", - сказал Песков журналистам.
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политика, валентина матвиенко, дмитрий песков, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Политика, Валентина Матвиенко, Дмитрий Песков, Владимир Путин
12:57 01.02.2023
 
Песков прокомментировал идею Матвиенко о моратории на закон о госзакупках

Пескову неизвестно, обсуждала ли Матвиенко с Путиным мораторий на закон о госзакупках

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, обсуждала ли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко с президентом страны Владимиром Путиным идею о моратории на закон о госзакупках, добавив, что вопрос стоит проработать на уровне правительства.
Ранее Матвиенко предложила до конца спецоперации наложить мораторий на закон о госзакупках, предусматривающий контрактную систему, этот вопрос она намерена обсудить с главой правительства РФ.
"Это необходимо прорабатывать на уровне правительства. Мне неизвестно, были ли проговоры с главой государства. Тема была озвучена и, безусловно, ее стоит проработать на уровне правительства", - сказал Песков журналистам.
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаВалентина МатвиенкоДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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