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Песков прокомментировал идею Матвиенко о моратории на закон о госзакупках
Песков прокомментировал идею Матвиенко о моратории на закон о госзакупках - РИА Новости, 01.02.2023
Песков прокомментировал идею Матвиенко о моратории на закон о госзакупках
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, обсуждала ли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко с президентом страны... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:57
2023-02-01T12:57
2023-02-01T12:57
специальная военная операция на украине
политика
валентина матвиенко
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, обсуждала ли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко с президентом страны Владимиром Путиным идею о моратории на закон о госзакупках, добавив, что вопрос стоит проработать на уровне правительства. Ранее Матвиенко предложила до конца спецоперации наложить мораторий на закон о госзакупках, предусматривающий контрактную систему, этот вопрос она намерена обсудить с главой правительства РФ. "Это необходимо прорабатывать на уровне правительства. Мне неизвестно, были ли проговоры с главой государства. Тема была озвучена и, безусловно, ее стоит проработать на уровне правительства", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221028/smi-1827473314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, валентина матвиенко, дмитрий песков, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Политика, Валентина Матвиенко, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков прокомментировал идею Матвиенко о моратории на закон о госзакупках
Пескову неизвестно, обсуждала ли Матвиенко с Путиным мораторий на закон о госзакупках