https://ria.ru/20230201/goszakupki-1848872556.html

Матвиенко предложила наложить временный мораторий на закон о госзакупках

Матвиенко предложила наложить временный мораторий на закон о госзакупках - РИА Новости, 01.02.2023

Матвиенко предложила наложить временный мораторий на закон о госзакупках

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила до конца спецоперации наложить мораторий на закон о госзакупках, предусматривающий контрактную систему, этот... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T10:34

2023-02-01T10:34

2023-02-01T21:57

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

николай журавлев

экономика

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила до конца спецоперации наложить мораторий на закон о госзакупках, предусматривающий контрактную систему, этот вопрос она намерена обсудить с главой правительства России."С учетом ситуации, может, наложить мораторий на 44-й закон (закон о госзакупках. — Прим. ред.) и быстро осваивать средства", — сказала парламентарий в ходе заседания палаты в среду.Она поручила вице-спикеру Совфеда Николаю Журавлеву подготовить обращение в правительство по этому вопросу. "Я переговорю с председателем правительства", — отметила спикер.Она подчеркнула, что временный мораторий на действие закона позволит регионам быстро осваивать средства, вкладывая их в развитие собственной инфраструктуры и в экономику.Спикер напомнила, что закон о контрактной системе принимался ранее для борьбы с коррупцией. При этом те, кто "воровал, кто нечистоплотно себя вел, отдавал подряды своим карманным компаниям, они и в рамках 44-го закона находят пути, а добросовестные компании и подрядчики страдают".Кроме того, компании, проигравшие торги, начинают обжаловать это решение, и процесс реализации проектов затягивается, добавила она.При этом политик подчеркнула, что предлагаемый мораторий на закон не отменяет контроля правоохранительных и надзорных органов.Матвиенко уточнила, что даже если все идет по плану, для освоения средств, которые выделены на социальные объекты, школы, детские сады и дороги с 1 июля, остается полгода. Особенно это проблематично для северных регионов, где строительный сезон короткий. "Бюджет принимаем к 1 декабря, а выделенные деньги осваивают с июля. Что, опять класть асфальт в дождь, а стройку вести в морозы?" — отметила законодатель.В ходе обсуждения вопросов освоения регионами средств на развитие собственной инфраструктуры была поднята тема по проведению аукционов по выборам компаний для реализации поставленных задач. Вместе с тем сенаторы отмечали, что, пока пройдут все торги, регионы могут приступить к решению конкретных задач лишь со второй половины года.В этой связи вице-спикер Совфеда Николай Журавлев предложил сенаторам обсудить с руководством субъектов России возможность "сдвигать влево" сроки по строительству конкретных инфраструктурных объектов.Он также сообщил, что в текущем году приоритетом является развитие региональной инфраструктуры. "Сейчас прорабатывается механизм опережающего финансирования", — пояснил он.По словам сенатора, задача регионов — определить перечень соответствующих объектов.

https://ria.ru/20230201/dollar-1848729663.html

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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, николай журавлев, экономика