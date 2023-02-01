https://ria.ru/20230201/gosuslugi-1848840108.html
Эксперт рассказал, сколько пользователей "Госуслуг" перейдут на биометрию
Эксперт рассказал, сколько пользователей "Госуслуг" перейдут на биометрию - РИА Новости, 01.02.2023
Эксперт рассказал, сколько пользователей "Госуслуг" перейдут на биометрию
Около 10% пользователей портала "Госуслуги" за год перейдут на использование биометрии при входе на ресурс, сама функция запущена с 1 февраля, поделился мнением РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T05:46
2023-02-01T05:46
2023-02-01T05:46
общество
технологии
руслан пермяков
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Около 10% пользователей портала "Госуслуги" за год перейдут на использование биометрии при входе на ресурс, сама функция запущена с 1 февраля, поделился мнением с РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. "Опыт эксплуатации биометрии на смартфонах показывает, что количество проблем безопасности становится примерно на 30% меньше. Так что в целом да, безопаснее для конкретного ресурса. Думаю, в течение года будет около 10% пользователей", - отметил эксперт. Пермяков подчеркнул, что аутентификация с помощью биометрии настолько же безопасна, как и и двухфакторная. Однако первый способ на порядок удобнее - он не требует создавать и запоминать сложные пароли. Войти на портал "Госуслуги" с помощью биометрии можно уже с 1 февраля. Использовать биометрию граждане могут по собственному желанию, привычный россиянам способ авторизации на портале - с помощью логина и пароля - также остается доступным. Сейчас войти через биометрию на портал "Госуслуг" могут пользователи, которые зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС) и дали свое согласие на использование этого сервиса. На данный момент зарегистрироваться в ЕБС можно в отделениях банков. А в будущем регистрация в ЕБС будет также доступна через МФЦ или специальное мобильное приложение, но для регистрации с помощью этого мобильного приложения пользователю будет нужен загранпаспорт нового поколения и смартфон с NFC-модулем.
https://ria.ru/20230125/moshenniki-1847227124.html
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общество, технологии, руслан пермяков, россия
Общество, Технологии, Руслан Пермяков, Россия
Эксперт рассказал, сколько пользователей "Госуслуг" перейдут на биометрию
НТИ: десять процентов пользователей "Госуслуг" за год перейдут на вход с помощью биометрии
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Около 10% пользователей портала "Госуслуги" за год перейдут на использование биометрии при входе на ресурс, сама функция запущена с 1 февраля, поделился мнением с РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.
"Опыт эксплуатации биометрии на смартфонах показывает, что количество проблем безопасности становится примерно на 30% меньше. Так что в целом да, безопаснее для конкретного ресурса. Думаю, в течение года будет около 10% пользователей", - отметил эксперт.
Пермяков подчеркнул, что аутентификация с помощью биометрии настолько же безопасна, как и и двухфакторная. Однако первый способ на порядок удобнее - он не требует создавать и запоминать сложные пароли.
Войти на портал "Госуслуги" с помощью биометрии можно уже с 1 февраля. Использовать биометрию граждане могут по собственному желанию, привычный россиянам способ авторизации на портале - с помощью логина и пароля - также остается доступным.
Сейчас войти через биометрию на портал "Госуслуг" могут пользователи, которые зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС) и дали свое согласие на использование этого сервиса. На данный момент зарегистрироваться в ЕБС можно в отделениях банков.
А в будущем регистрация в ЕБС будет также доступна через МФЦ или специальное мобильное приложение, но для регистрации с помощью этого мобильного приложения пользователю будет нужен загранпаспорт нового поколения и смартфон с NFC-модулем.