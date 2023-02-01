https://ria.ru/20230201/gosuslugi-1848840108.html

Эксперт рассказал, сколько пользователей "Госуслуг" перейдут на биометрию

Эксперт рассказал, сколько пользователей "Госуслуг" перейдут на биометрию - РИА Новости, 01.02.2023

Эксперт рассказал, сколько пользователей "Госуслуг" перейдут на биометрию

Около 10% пользователей портала "Госуслуги" за год перейдут на использование биометрии при входе на ресурс, сама функция запущена с 1 февраля, поделился мнением РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T05:46

2023-02-01T05:46

2023-02-01T05:46

общество

технологии

руслан пермяков

россия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Около 10% пользователей портала "Госуслуги" за год перейдут на использование биометрии при входе на ресурс, сама функция запущена с 1 февраля, поделился мнением с РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. "Опыт эксплуатации биометрии на смартфонах показывает, что количество проблем безопасности становится примерно на 30% меньше. Так что в целом да, безопаснее для конкретного ресурса. Думаю, в течение года будет около 10% пользователей", - отметил эксперт. Пермяков подчеркнул, что аутентификация с помощью биометрии настолько же безопасна, как и и двухфакторная. Однако первый способ на порядок удобнее - он не требует создавать и запоминать сложные пароли. Войти на портал "Госуслуги" с помощью биометрии можно уже с 1 февраля. Использовать биометрию граждане могут по собственному желанию, привычный россиянам способ авторизации на портале - с помощью логина и пароля - также остается доступным. Сейчас войти через биометрию на портал "Госуслуг" могут пользователи, которые зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС) и дали свое согласие на использование этого сервиса. На данный момент зарегистрироваться в ЕБС можно в отделениях банков. А в будущем регистрация в ЕБС будет также доступна через МФЦ или специальное мобильное приложение, но для регистрации с помощью этого мобильного приложения пользователю будет нужен загранпаспорт нового поколения и смартфон с NFC-модулем.

https://ria.ru/20230125/moshenniki-1847227124.html

https://ria.ru/20230126/gosuslugi-1847565287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, руслан пермяков, россия