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В России ввели ГОСТ, ограничивающий скорость движения на электросамокатах
В России ввели ГОСТ, ограничивающий скорость движения на электросамокатах - РИА Новости, 01.02.2023
В России ввели ГОСТ, ограничивающий скорость движения на электросамокатах
В России вступил в силу новый национальный стандарт, ограничивающий допустимую скорость электросамокатов, моноколес и гироскутеров до 25 километров в час. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T08:34
2023-02-01T08:34
2023-02-01T09:40
общество
россия
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В России вступил в силу новый национальный стандарт, ограничивающий допустимую скорость электросамокатов, моноколес и гироскутеров до 25 километров в час.Документ ранее утвердил Росстандарт. В целом его требования носят рекомендательный характер, однако соблюдающие его компании смогут указать, что продукция соответствует стандарту.В новом ГОСТе к электрическим средствам индивидуальной мобильности (ЭСИМ) отнесли электросамокаты, моноколеса и гироскутеры. Стандарт устанавливает правила маркировки, а также требования безопасности и ведения сопроводительной документации.Помимо этого, вводится классификация ЭСИМ, требования к их комплектации при продаже, к зарядке батарей и хранению энергии, также устанавливаются методы испытаний на устойчивость и прочность при ударе. В октябре правительство утвердило изменения в ПДД, касающиеся в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах. Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса теперь считаются "средствами индивидуальной мобильности": максимально скорость развивать граждане могут до 25 километров в час, а масса транспортного средства не должна превышать 35 килограммов.
https://ria.ru/20230102/pdd-1835349218.html
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общество, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Общество, Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
08:34 01.02.2023 (обновлено: 09:40 01.02.2023)
В России ввели ГОСТ, ограничивающий скорость движения на электросамокатах
В России ввели ГОСТ, ограничивающий скорость движения на электросамокатах и моноколесах
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В России вступил в силу новый национальный стандарт, ограничивающий допустимую скорость электросамокатов, моноколес и гироскутеров до 25 километров в час.
Документ ранее утвердил Росстандарт. В целом его требования носят рекомендательный характер, однако соблюдающие его компании смогут указать, что продукция соответствует стандарту.
В новом ГОСТе к электрическим средствам индивидуальной мобильности (ЭСИМ) отнесли электросамокаты, моноколеса и гироскутеры. Стандарт устанавливает правила маркировки, а также требования безопасности и ведения сопроводительной документации.
Помимо этого, вводится классификация ЭСИМ, требования к их комплектации при продаже, к зарядке батарей и хранению энергии, также устанавливаются методы испытаний на устойчивость и прочность при ударе.
В октябре правительство утвердило изменения в ПДД, касающиеся в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах. Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса теперь считаются "средствами индивидуальной мобильности": максимально скорость развивать граждане могут до 25 километров в час, а масса транспортного средства не должна превышать 35 килограммов.