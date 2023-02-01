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"Мне скрывать нечего": самые богатые депутаты высказались о декларациях - РИА Новости, 01.02.2023
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"Мне скрывать нечего": самые богатые депутаты высказались о декларациях
"Мне скрывать нечего": самые богатые депутаты высказались о декларациях - РИА Новости, 01.02.2023
"Мне скрывать нечего": самые богатые депутаты высказались о декларациях
Депутаты Госдумы, которые задекларировали самый большой доход за 2021 год, заявили РИА Новости, что не против опубликовать свои декларации о доходах за прошлый... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T03:14
2023-02-01T03:24
россия
политика
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
дмитрий песков
вячеслав володин
госдума рф
faberlic
единая россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы, которые задекларировали самый большой доход за 2021 год, заявили РИА Новости, что не против опубликовать свои декларации о доходах за прошлый год с персональными данными. "Мне скрывать нечего, я буду публиковать", - заявил депутат Андрей Горохов ("Единая Россия), который задекларировал в прошлом году доход в 949 миллионов рублей, а также дом и квартиру в Австрии. За 2021 год парламентарий задекларировал два земельных участка, один дом и четыре квартиры. Согласно документам, размещенным на сайте Госдумы, у депутата также есть дом и квартира (в долевой собственности) в Австрии. В апреле 2022 года Горохов получил уведомление о заморозке недвижимости в этой стране, он отметил в комментарии РИА Новости, что она была приобретена в ипотеку. "Не вижу проблемы в том, публиковать или не публиковать", - сказал в свою очередь лидер партии "Новые люди" и основатель косметической компании Faberlic Алексей Нечаев, уточнив, что пока не принял окончательного решения об опубличивании своих отчетных документов. В прошлом году Нечаев задекларировал доход в 2,4 миллиарда рублей. В безвозмездном пользовании у него был земельный участок, жилой дом, дачный дом, гараж и баня. "Если хотя бы один мой избиратель потребует опубликовать декларацию, я тут же это сделаю в своих социальных сетях", - сказал депутат от ЕР Евгений Нифантьев, задекларировавший за 2021 год доход в 1,6 миллиарда рублей. При этом политик отметил, что "20 лет работал в бизнесе, и "никогда ничего и ни от кого не скрывал". По словам Нифантьева, новые поправки о публикации деклараций направлены на "минимизацию экономического давления на нашу страну", а нормы, считает он, будут отменены когда "закончатся санкции". Парламентарий, согласно декларации, имел 13 земельных участков (два - в долевой собственности), жилой дом, квартиру и гараж, два машино-места и десять нежилых помещений (четыре - в долевой собственности). Ранее Госдума приняла закон, согласно которому информация о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов будет публиковаться в интернете без персональных данных. На этапе законопроекта пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову задавали вопрос, поддерживают ли эту инициативу в Кремле и последуют ли примеру парламентариев чиновники и госдеятели, в том числе президент. Пресс-секретарь главы государства пояснял, что порядок опубликования деклараций может корректироваться с учетом специфики специальной военной операции, но главное, что чиновники все равно продолжат сдавать такие отчеты в антикоррупционные органы. В ходе рассмотрения законопроекта Госдумой в третьем чтении ряд депутатов палаты заявили, что продолжат публиковать свои декларации. В том числе такую позицию поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
https://ria.ru/20230127/konstitutsiya-1848017514.html
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россия, политика, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), дмитрий песков, вячеслав володин, госдума рф, faberlic , единая россия
Россия, Политика, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Дмитрий Песков, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Faberlic , Единая Россия
03:14 01.02.2023 (обновлено: 03:24 01.02.2023)
 
"Мне скрывать нечего": самые богатые депутаты высказались о декларациях

Депутаты Госдумы с самыми большими доходами заявили, что не против публикации деклараций

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы, которые задекларировали самый большой доход за 2021 год, заявили РИА Новости, что не против опубликовать свои декларации о доходах за прошлый год с персональными данными.
"Мне скрывать нечего, я буду публиковать", - заявил депутат Андрей Горохов ("Единая Россия), который задекларировал в прошлом году доход в 949 миллионов рублей, а также дом и квартиру в Австрии.
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За 2021 год парламентарий задекларировал два земельных участка, один дом и четыре квартиры. Согласно документам, размещенным на сайте Госдумы, у депутата также есть дом и квартира (в долевой собственности) в Австрии. В апреле 2022 года Горохов получил уведомление о заморозке недвижимости в этой стране, он отметил в комментарии РИА Новости, что она была приобретена в ипотеку.
"Не вижу проблемы в том, публиковать или не публиковать", - сказал в свою очередь лидер партии "Новые люди" и основатель косметической компании Faberlic Алексей Нечаев, уточнив, что пока не принял окончательного решения об опубличивании своих отчетных документов. В прошлом году Нечаев задекларировал доход в 2,4 миллиарда рублей. В безвозмездном пользовании у него был земельный участок, жилой дом, дачный дом, гараж и баня.
"Если хотя бы один мой избиратель потребует опубликовать декларацию, я тут же это сделаю в своих социальных сетях", - сказал депутат от ЕР Евгений Нифантьев, задекларировавший за 2021 год доход в 1,6 миллиарда рублей. При этом политик отметил, что "20 лет работал в бизнесе, и "никогда ничего и ни от кого не скрывал". По словам Нифантьева, новые поправки о публикации деклараций направлены на "минимизацию экономического давления на нашу страну", а нормы, считает он, будут отменены когда "закончатся санкции".
Парламентарий, согласно декларации, имел 13 земельных участков (два - в долевой собственности), жилой дом, квартиру и гараж, два машино-места и десять нежилых помещений (четыре - в долевой собственности).
Ранее Госдума приняла закон, согласно которому информация о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов будет публиковаться в интернете без персональных данных. На этапе законопроекта пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову задавали вопрос, поддерживают ли эту инициативу в Кремле и последуют ли примеру парламентариев чиновники и госдеятели, в том числе президент. Пресс-секретарь главы государства пояснял, что порядок опубликования деклараций может корректироваться с учетом специфики специальной военной операции, но главное, что чиновники все равно продолжат сдавать такие отчеты в антикоррупционные органы.
В ходе рассмотрения законопроекта Госдумой в третьем чтении ряд депутатов палаты заявили, что продолжат публиковать свои декларации. В том числе такую позицию поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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