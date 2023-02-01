https://ria.ru/20230201/gorod-1849069332.html
На Арабатской стрелке начали строить новый город
На Арабатской стрелке начали строить новый город - РИА Новости, 01.02.2023
На Арабатской стрелке начали строить новый город
Начато строительство нового города на Арабатской стрелке в Херсонской области, заявил врио губернатора Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T18:49
2023-02-01T18:49
2023-02-01T18:56
специальная военная операция на украине
херсонская область
политика
владимир сальдо
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Начато строительство нового города на Арабатской стрелке в Херсонской области, заявил врио губернатора Владимир Сальдо.Ранее сообщалось, что новый город будет рассчитан на 30 тысяч человек."Начато строительство нового города в Херсонской области на Арабатской стрелке, уже работают строители", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24" в среду.Арабатская стрелка - это протяженная коса длиной около 113 километров и шириной до 8 километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.
https://ria.ru/20230201/mariupol-1848682658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Политика, Владимир Сальдо, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:49 01.02.2023 (обновлено: 18:56 01.02.2023)
На Арабатской стрелке начали строить новый город
Сальдо объявил о строительстве нового города на Арабатской стрелке в Херсонской области