https://ria.ru/20230201/gorod-1849069332.html

На Арабатской стрелке начали строить новый город

На Арабатской стрелке начали строить новый город - РИА Новости, 01.02.2023

На Арабатской стрелке начали строить новый город

Начато строительство нового города на Арабатской стрелке в Херсонской области, заявил врио губернатора Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T18:49

2023-02-01T18:49

2023-02-01T18:56

специальная военная операция на украине

херсонская область

политика

владимир сальдо

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Начато строительство нового города на Арабатской стрелке в Херсонской области, заявил врио губернатора Владимир Сальдо.Ранее сообщалось, что новый город будет рассчитан на 30 тысяч человек."Начато строительство нового города в Херсонской области на Арабатской стрелке, уже работают строители", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24" в среду.Арабатская стрелка - это протяженная коса длиной около 113 километров и шириной до 8 километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.

https://ria.ru/20230201/mariupol-1848682658.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

херсонская область , политика, владимир сальдо, россия, ситуация в днр и лнр