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На Арабатской стрелке начали строить новый город - РИА Новости, 01.02.2023
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На Арабатской стрелке начали строить новый город
На Арабатской стрелке начали строить новый город - РИА Новости, 01.02.2023
На Арабатской стрелке начали строить новый город
Начато строительство нового города на Арабатской стрелке в Херсонской области, заявил врио губернатора Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T18:49
2023-02-01T18:56
специальная военная операция на украине
херсонская область
политика
владимир сальдо
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Начато строительство нового города на Арабатской стрелке в Херсонской области, заявил врио губернатора Владимир Сальдо.Ранее сообщалось, что новый город будет рассчитан на 30 тысяч человек."Начато строительство нового города в Херсонской области на Арабатской стрелке, уже работают строители", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24" в среду.Арабатская стрелка - это протяженная коса длиной около 113 километров и шириной до 8 километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.
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херсонская область , политика, владимир сальдо, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Политика, Владимир Сальдо, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:49 01.02.2023 (обновлено: 18:56 01.02.2023)
 
На Арабатской стрелке начали строить новый город

Сальдо объявил о строительстве нового города на Арабатской стрелке в Херсонской области

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин на Арабатской стрелке
Военнослужащие подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин на Арабатской стрелке - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости
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Военнослужащие подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин на Арабатской стрелке. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Начато строительство нового города на Арабатской стрелке в Херсонской области, заявил врио губернатора Владимир Сальдо.
Ранее сообщалось, что новый город будет рассчитан на 30 тысяч человек.
"Начато строительство нового города в Херсонской области на Арабатской стрелке, уже работают строители", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24" в среду.
Арабатская стрелка - это протяженная коса длиной около 113 километров и шириной до 8 километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПолитикаВладимир СальдоРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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