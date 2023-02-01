https://ria.ru/20230201/gorlovka-1848828799.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 01.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска за две минуты выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщается в Telegram-канале представительстве ДНР в... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T00:45
2023-02-01T00:45
2023-02-01T05:12
специальная военная операция на украине
происшествия
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нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Украинские войска за две минуты выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщается в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 00:08 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 00:10 — населенный пункт Щербиновка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации. Ранее украинские войска выпустили десять снарядов такого же калибра по Донецку. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230131/elektrosnabzhenie-1848818678.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
00:45 01.02.2023 (обновлено: 05:12 01.02.2023)
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку и Горловке