https://ria.ru/20230201/gorlovka-1848828799.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 01.02.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска за две минуты выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщается в Telegram-канале представительстве ДНР в... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T00:45

2023-02-01T00:45

2023-02-01T05:12

специальная военная операция на украине

происшествия

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горловка

донецкая народная республика

нато

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ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Украинские войска за две минуты выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщается в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 00:08 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 00:10 — населенный пункт Щербиновка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации. Ранее украинские войска выпустили десять снарядов такого же калибра по Донецку. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230131/elektrosnabzhenie-1848818678.html

https://ria.ru/20230131/lomakovka-1848800732.html

россия

донецк

горловка

донецкая народная республика

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происшествия, россия, донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, сцкк