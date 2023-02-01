https://ria.ru/20230201/gaz-1848927620.html
Израиль договорился с Грецией об экспорте газа в Европу
Израиль договорился с Грецией об экспорте газа в Европу - РИА Новости, 01.02.2023
Израиль договорился с Грецией об экспорте газа в Европу
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил в среду, что на встрече со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом договорился об экспорте израильского газа РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T13:05
2023-02-01T13:05
2023-02-01T13:05
в мире
греция
израиль
европа
никос дендиас
кипр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_4027697c36b359d4b094ad536aa9e78d.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил в среду, что на встрече со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом договорился об экспорте израильского газа в Европу через Грецию и Кипр. Переговоры Коэна и Дендиаса прошли во вторник в Иерусалиме в рамках первого визита главы МИД Греции в Израиль после создания нового правительства Беньямина Нетаньяху. "Вчера (31 января - ред.) на встрече с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом мы договорились об экспорте израильского газа через Грецию и Кипр, который пойдет в всю Европу. В условиях глобального энергетического кризиса это укрепит наши международные позиции и принесет стране большие деньги", - сообщил Коэн в Twitter. Во вторник Коэн говорил, что обсудил с Дендиасом иранскую угрозу, перспективы развития двустороннего сотрудничества в области энергетики, а также "Авраамовы соглашения" - договоренности о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.
https://ria.ru/20230130/soglashenie-1848532487.html
https://ria.ru/20230201/ukraina-1848870313.html
греция
израиль
европа
кипр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_e1a70232de1e8ac6f6ce34081da7b2dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, израиль, европа, никос дендиас, кипр
В мире, Греция, Израиль, Европа, Никос Дендиас, Кипр
Израиль договорился с Грецией об экспорте газа в Европу
Глава МИД Израиля Коэн договорился с Грецией об экспорте газа в Европу через Кипр