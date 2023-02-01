https://ria.ru/20230201/gaz-1848927620.html

Израиль договорился с Грецией об экспорте газа в Европу

Израиль договорился с Грецией об экспорте газа в Европу - РИА Новости, 01.02.2023

Израиль договорился с Грецией об экспорте газа в Европу

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил в среду, что на встрече со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом договорился об экспорте израильского газа РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T13:05

2023-02-01T13:05

2023-02-01T13:05

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил в среду, что на встрече со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом договорился об экспорте израильского газа в Европу через Грецию и Кипр. Переговоры Коэна и Дендиаса прошли во вторник в Иерусалиме в рамках первого визита главы МИД Греции в Израиль после создания нового правительства Беньямина Нетаньяху. "Вчера (31 января - ред.) на встрече с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом мы договорились об экспорте израильского газа через Грецию и Кипр, который пойдет в всю Европу. В условиях глобального энергетического кризиса это укрепит наши международные позиции и принесет стране большие деньги", - сообщил Коэн в Twitter. Во вторник Коэн говорил, что обсудил с Дендиасом иранскую угрозу, перспективы развития двустороннего сотрудничества в области энергетики, а также "Авраамовы соглашения" - договоренности о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.

https://ria.ru/20230130/soglashenie-1848532487.html

https://ria.ru/20230201/ukraina-1848870313.html

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в мире, греция, израиль, европа, никос дендиас, кипр