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Израиль договорился с Грецией об экспорте газа в Европу - РИА Новости, 01.02.2023
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Израиль договорился с Грецией об экспорте газа в Европу
Израиль договорился с Грецией об экспорте газа в Европу - РИА Новости, 01.02.2023
Израиль договорился с Грецией об экспорте газа в Европу
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил в среду, что на встрече со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом договорился об экспорте израильского газа РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T13:05
2023-02-01T13:05
в мире
греция
израиль
европа
никос дендиас
кипр
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил в среду, что на встрече со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом договорился об экспорте израильского газа в Европу через Грецию и Кипр. Переговоры Коэна и Дендиаса прошли во вторник в Иерусалиме в рамках первого визита главы МИД Греции в Израиль после создания нового правительства Беньямина Нетаньяху. "Вчера (31 января - ред.) на встрече с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом мы договорились об экспорте израильского газа через Грецию и Кипр, который пойдет в всю Европу. В условиях глобального энергетического кризиса это укрепит наши международные позиции и принесет стране большие деньги", - сообщил Коэн в Twitter. Во вторник Коэн говорил, что обсудил с Дендиасом иранскую угрозу, перспективы развития двустороннего сотрудничества в области энергетики, а также "Авраамовы соглашения" - договоренности о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.
https://ria.ru/20230130/soglashenie-1848532487.html
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в мире, греция, израиль, европа, никос дендиас, кипр
В мире, Греция, Израиль, Европа, Никос Дендиас, Кипр
13:05 01.02.2023
 
Израиль договорился с Грецией об экспорте газа в Европу

Глава МИД Израиля Коэн договорился с Грецией об экспорте газа в Европу через Кипр

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил в среду, что на встрече со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом договорился об экспорте израильского газа в Европу через Грецию и Кипр.
Переговоры Коэна и Дендиаса прошли во вторник в Иерусалиме в рамках первого визита главы МИД Греции в Израиль после создания нового правительства Беньямина Нетаньяху.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
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Россия и Китай подготовили соглашение по поставкам газа
"Вчера (31 января - ред.) на встрече с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом мы договорились об экспорте израильского газа через Грецию и Кипр, который пойдет в всю Европу. В условиях глобального энергетического кризиса это укрепит наши международные позиции и принесет стране большие деньги", - сообщил Коэн в Twitter.
Во вторник Коэн говорил, что обсудил с Дендиасом иранскую угрозу, перспективы развития двустороннего сотрудничества в области энергетики, а также "Авраамовы соглашения" - договоренности о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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В миреГрецияИзраильЕвропаНикос ДендиасКипр
 
 
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